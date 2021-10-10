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Valeria Fabrizi

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Biografia

Valeria Fabrizi nasce a Verona il 20 ottobre del 1936. Dopo una carriera come acclamata attrice televisiva, teatrale e cinematografica, nel 2021 all'età di 84 anni, fa un ritorno in televisione su un palcoscenico inedito: quello di Ballando con le stelle. Scopriamo quali sono le tappe salienti del percorso privato e professionale di Valeria Fabrizi.

Valeria Fabrizi

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L'esordio nel mondo dello spettacolo

Il legame di Valeria Fabrizi con il mondo dello spettacolo appare quasi scritto nel suo destino. È amica di infanzia del comico Walter Chiari, suo vicino di casa. Nonostante sia orfana della Seconda guerra mondiale, da giovane è una ragazza ricca di vitalità e consapevole della propria bellezza, tanto da perseguire una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Riesce a esordire con il format dei fotoromanzi - che negli anni Cinquanta è particolarmente in voga - a soli diciotto anni.

Valeria Fabrizi

Il cinema ed il teatro

Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1954: si tratta di un piccolo ruolo, che anticipa le tantissime parti in cui reciterà successivamente. Dalla seconda metà degli anni Cinquanta e per tutto il ventennio successivo Valeria Fabrizi prende parte infatti a ben cinquanta film.

Valeria Fabrizi

All'epoca la produzione cinematografica procedeva a ritmi molto intensi. La giovane attrice ne approfitta così per costruire una carriera solida. Nel frattempo non abbandona altri percorsi professionali, partecipando ad esempio al concorso di Miss Universo, a ventun'anni: Valeria si classifica al quarto posto.

A cavallo tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta espande i suoi interessi anche al mondo teatrale, nel genere del teatro di rivista, caratterizzato da leggerezza e precursore del varietà. In questo ambito Valeria Fabrizi riesce a dimostrare tutte le sue potenzialità, compreso il grandissimo talento canoro.

Valeria Fabrizi

In questo periodo colleziona collaborazioni con nomi importanti, tra cui quella con il popolare Erminio Macario, in produzioni come Carlo non farlo e L'adorabile Giulio.

Valeria Fabrizi: il proseguimento della carriera in televisione

Nei primi anni in cui la televisione inizia ad affermarsi come mezzo di comunicazione per raggiungere milioni di telespettatori, Valeria inizia a lavorare assieme al marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra. I due sono impegnati in televisione nella commedia musicale del genere western Non cantare, spara, nella produzione Il dottor Jekyll e Mr Hyde e in Storia di Rossella O'Hara. Quest'ultima rientra all'interno di una serie antologica trasmessa dalla Rai in otto puntate.

Valeria Fabrizi

Nel 1969 Valeria Fabrizi viene scelta dal conduttore Corrado Mantoni per affiancarlo nella conduzione del quiz A che gioco giochiamo?: il programma riscuote moltissimo successo.

Negli anni Settanta Valeria recita in molte serie del genere poliziesco, tra cui ad esempio Un certo Harry Brent e Qui squadra mobile. Dopo una pausa dalle scene che dura qualche anno, e dopo la scelta di posare per la copertina di Playboy, nel 1981 torna in televisione nel cast dello sceneggiato Dopo vent'anni, per la regia di Mario Foglietti.

Dagli anni '90 agli anni 2020: dalle fiction fino a Ballando con le stelle

Con il passare degli anni Valeria Fabrizi rimane legata al mondo della televisione, seguendone come volto di primo piano l'evoluzione. Ecco che con la nascita delle fiction negli anni Novanta diventa uno dei nomi più amati delle serie Linda e il brigadiere e Sei forte maestro.

Valeria Fabrizi

Fa ritorno a teatro nella stagione 2004-2005 nella commedia Pigmalione (di George Bernard Shaw), il cui cast prende parte anche a un programma di Sky che si propone di portare sul piccolo schermo il teatro, dal momento del casting iniziale sino alla conclusione, con l'ultima rappresentazione.

Tra i film di successo a cui partecipa in questi anni ricordiamo Notte prima degli esami (2006) di Fausto Brizzi.

Verso la fine del 2007 fa un'apparizione anche nel noto serial Un posto al sole; tre anni più tardi le viene affidata una parte nella fiction Tutti per Bruno. L'anno successivo torna su Rai Uno nel programma Che Dio ci aiuti; nel 2012 Pupi Avati insiste per averla nel suo programma televisivo Un matrimonio: l'attrice veronese figura assieme ad altri nomi noti tra cui Andrea Roncato e Christian De Sica.

Valeria Fabrizi

Nel 2021 Valeria Fabrizi partecipa al programma Ballando con le stelle in veste di concorrente; balla in coppia con l'insegnante Giordano Filippo.

Vita privata e curiosità

Dopo un periodo di conoscenza iniziale, il 2 aprile 1964 convola a nozze con il cantante e musicista Giovanni Giacobetti, noto in arte con il soprannome Tata. L'uomo è famoso per essere uno dei componenti del gruppo musicale attivo sin dagli anni Quaranta, il Quartetto Cetra. Dall'unione nasce una figlia, Giorgia Giacobetti, nel 1965. Il matrimonio dura fino al 1988, anno in cui Giovanni Giacobetti muore a causa di un infarto miocardico.

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