Biografia

Carlo Acutis nasce a Londra il 3 maggio 1991 da una famiglia italiana benestante che si trova temporaneamente in Inghilterra per motivi di lavoro del padre, Andrea Acutis, e della madre, Antonia Salzano.

Dopo pochi mesi dalla sua nascita, la famiglia rientra in Italia e si stabilisce a Milano, dove Carlo trascorre gran parte della sua breve ma intensa esistenza.

Fin dalla tenera età, manifesta una straordinaria inclinazione verso la fede cattolica, mostrando una devozione insolita per un bambino.

Carlo cresce in un ambiente familiare agiato ma è tutt'altro che viziato o superficiale: sviluppa fin da subito una sensibilità particolare verso i più deboli e una profonda vita spirituale che stupisce gli adulti che lo circondano.

L'educazione e la formazione

Carlo frequenta la scuola elementare presso le Suore Marcelline di Milano, per poi proseguire gli studi al liceo classico dell'Istituto Leone XIII, gestito dai padri gesuiti.

Si distingue come studente brillante, sebbene non si possa definire un secchione.

I suoi insegnanti lo ricordano come un ragazzo vivace, socievole e dotato di spiccata intelligenza.

All'età di soli sette anni, Carlo chiede e ottiene di ricevere la Prima Comunione in deroga alla prassi che prevede un'età superiore.

Da quel momento, la partecipazione quotidiana alla Santa Messa diventa per lui un appuntamento irrinunciabile, tanto da definirla la sua "autostrada per il Cielo".

Parallelamente agli studi scolastici, sviluppa un'incredibile passione per l'informatica, diventando autodidatta in questo campo e acquisendo competenze che stupiscono anche i professionisti del settore.

Il genio dell'informatica

Carlo non è solo un adolescente dotato di una fede incrollabile, ma anche un vero talento nel campo dell'informatica.

Si dedica con passione alla programmazione e alla creazione di siti web, tanto da essere soprannominato dai suoi amici "il genio dell'informatica".

Utilizzando le sue competenze tecnologiche, crea a soli quattordici anni un sito web dove cataloga meticolosamente tutti i miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa Cattolica nel mondo.

Questo progetto gli richiede anni di ricerca e documentazione, portandolo a viaggiare insieme ai genitori per visitare personalmente molti dei luoghi in cui tali eventi sono avvenuti.

Il sito, tradotto in numerose lingue, diventa uno strumento di evangelizzazione utilizzato in tutto il mondo e continua a essere consultato anche dopo la sua morte.

La sua capacità di coniugare tecnologia e fede lo rende un precursore dell'evangelizzazione digitale, tanto da essere considerato un modello per i giovani cattolici dell'era di internet.

Carlo Acutis

La vita spirituale

La spiritualità di Carlo si caratterizza per una straordinaria devozione eucaristica.

Partecipa alla Messa quotidianamente e trascorre tempo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento.

Recita il Rosario ogni giorno e ha una particolare devozione verso la Madonna.

La sua fede profonda non lo rende però un ragazzo isolato o asociale: Carlo ama stare con gli amici, giocare a calcio, suonare il sassofono e divertirsi con i videogiochi come tutti i suoi coetanei.

Si interessa anche di cinematografia e montaggio video, creando piccoli film e documentari.

La sua convinzione è che ogni persona sia chiamata a seguire un progetto unico e irripetibile, come sintetizza nella sua celebre frase:

"Tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie."

Carlo vive con coerenza questo principio, cercando di essere "originale" nel suo modo di vivere la fede in un contesto giovanile contemporaneo.

L'impegno sociale e la carità

Nonostante la giovane età, Carlo dimostra una sensibilità fuori dal comune verso i più bisognosi.

Utilizza i suoi risparmi per acquistare sacchi a pelo da donare ai senzatetto che incontra per le strade di Milano.

Dedica parte del suo tempo libero al volontariato presso le mense dei poveri gestite dai frati cappuccini o dalle suore di Madre Teresa di Calcutta.

Si preoccupa anche delle persone del suo quartiere in difficoltà, in particolare degli anziani soli che aiuta nelle piccole incombenze quotidiane.

Il suo spirito di carità si manifesta anche a scuola, dove si mette a disposizione dei compagni con difficoltà di apprendimento, offrendo loro aiuto nello studio.

Carlo dimostra una particolare attenzione per i compagni vittime di bullismo o cyberbullismo o che vivono situazioni familiari complicate, cercando sempre di includerli e farli sentire accolti.

La malattia e la morte

Nell'ottobre del 2006, Carlo viene colpito da quella che inizialmente sembra una banale influenza.

In pochissimi giorni, la situazione precipita e gli viene diagnosticata una leucemia fulminante di tipo M3, una delle forme più aggressive della malattia.

Carlo affronta la notizia con sorprendente serenità e offre le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa.

Durante il brevissimo ricovero presso l'ospedale San Gerardo di Monza, continua a manifestare la sua fede e il suo spirito positivo, cercando di confortare i genitori disperati.

"Sono felice di morire perché ho vissuto la mia vita senza sprecare neanche un minuto in cose che non piacciono a Dio", afferma nei suoi ultimi giorni.

Muore il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, lasciando attoniti familiari, amici e tutti coloro che lo avevano conosciuto.

Il processo di beatificazione

Subito dopo la morte di Carlo, si diffonde la fama della sua santità.

Molte persone iniziano a pregarlo e a testimoniare grazie ricevute per sua intercessione.

Il 13 maggio 2013, la Diocesi di Milano avvia ufficialmente il processo di beatificazione.

Nel 2018, Papa Francesco lo dichiara Venerabile, riconoscendo che ha vissuto in grado eroico le virtù cristiane.

Il 21 febbraio 2020, il Pontefice riconosce un miracolo attribuito all'intercessione di Carlo: la guarigione inspiegabile di un bambino brasiliano affetto da una grave malformazione al pancreas.

Il 10 ottobre 2020, Carlo Acutis viene proclamato Beato durante una solenne cerimonia nella Basilica di San Francesco ad Assisi, città a lui particolarmente cara.

La sua salma, in un avanzato stato di conservazione, viene esposta alla venerazione dei fedeli in una teca di vetro presso il Santuario della Spogliazione ad Assisi, dove ancora oggi è possibile visitarla.

La Chiesa Cattolica fissa la sua memoria liturgica al 12 ottobre, giorno della sua morte terrena e nascita al cielo.

Carlo Acutis

L'eredità e il culto

Carlo Acutis diventa rapidamente un modello di santità per i giovani del XXI secolo.

Il suo esempio dimostra come sia possibile vivere pienamente la fede cattolica nell'era digitale senza rinunciare alla normalità della vita adolescenziale.

Viene soprannominato "l'influencer di Dio" o "il cyber-apostolo dell'Eucaristia", e il suo culto si diffonde in tutto il mondo con straordinaria rapidità.

In particolare, suscita grande interesse tra i giovani che vedono in lui un coetaneo capace di coniugare modernità e fede.

Numerose parrocchie, oratori e gruppi giovanili vengono intitolati a lui.

La mostra sui miracoli eucaristici da lui creata continua a girare per il mondo, contribuendo alla diffusione della sua testimonianza.

Nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, la sua figura acquisisce ulteriore risonanza come esempio di fiducia in Dio nei momenti di prova e sofferenza.

Curiosità su Carlo Acutis

Carlo possedeva un senso dell'umorismo vivace e contagioso.

Era noto per le sue battute spiritose con cui rallegrava l'ambiente, tanto da essere considerato l'anima delle feste tra amici e parenti.

Nonostante la sua devozione religiosa, non si presentava mai come un ragazzo bigotto o moralista.

È stato un grande appassionato di calcio e tifoso del Milan.

Collezionava figurine dei calciatori e seguiva con entusiasmo le partite della sua squadra del cuore.

Praticava diversi sport, tra cui il calcio, il basket e il nuoto.

Amava gli animali e aveva diversi cani ai quali era molto affezionato.

Si interessava anche di cucina, in particolare di dolci, e si divertiva a preparare torte per le feste familiari.

Carlo Acutis è stato un amante della natura e organizzava escursioni in montagna con gli amici durante le vacanze estive.

Un aspetto meno noto di Carlo è la sua passione per la fotografia: portava sempre con sé una macchina fotografica per immortalare momenti significativi e bellezze naturali.

Ha avuto un diario personale dove annotava quotidianamente riflessioni spirituali e pensieri, che dopo la sua morte sono diventi una preziosa testimonianza del suo cammino interiore.

Un'altra curiosità riguarda il suo guardaroba: nonostante provenisse da una famiglia benestante che potrebbe permettersi capi firmati, Carlo preferiva vestire in modo semplice, spesso con jeans e felpa, sostenendo che "ogni euro speso in eccesso è un euro sottratto ai poveri".

Vita privata

Pur essendo stato molto riservato riguardo alla sua vita sentimentale, come è normale per un adolescente, Carlo non nascondeva di apprezzare la compagnia femminile e di avere amiche a cui era particolarmente legato.

Tuttavia, era fermamente convinto dell'importanza della purezza nei rapporti e parlava apertamente con i suoi amici del valore della castità prima del matrimonio.

La sua camera da letto era semplice e ordinata, con un computer, alcuni libri di informatica e testi religiosi, poster di calcio e un crocifisso ben in vista.

Nonostante l'agiatezza familiare, conduceva uno stile di vita sobrio e rifuggiva il consumismo.

Carlo ha avuto un rapporto molto stretto con i genitori, in particolare con la madre Antonia che condivideva il suo cammino di fede.

Il padre Andrea, inizialmente più distante dalla pratica religiosa, si è riavvicinato alla Chiesa proprio grazie all'esempio del figlio.

Carlo ha anche un fratello e una sorella gemelli, nati dopo la sua morte, ai quali i genitori parlano spesso di lui.

Verso la fine della sua vita, Carlo esprime il desiderio di essere sepolto ad Assisi, città di San Francesco che ama particolarmente per la sua spiritualità e semplicità.

Questo desiderio viene rispettato dalla famiglia che, dopo la sua morte, dispone la sepoltura nella città umbra dove oggi riposano le sue spoglie mortali.

Il 7 settembre 2025 Carlo Acutis viene canonizzato da papa Leone XIV.