Biografia

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nasce il 13 luglio 2007 a Esplugues de Llobregat, un comune della comunità autonoma della Catalogna, in Spagna.

Il ragazzo cresce nel quartiere di Rocafonda, una zona multiculturale situata nel comune di Mataró, un ambiente che segna profondamente la sua identità e il suo legame con le origini familiari, dato che il padre è di nazionalità marocchina e la madre è originaria della Guinea Equatoriale.

Manifesta un talento straordinario per il calcio fin dalla primissima infanzia e inizia a giocare nelle squadre locali all'età di soli tre anni, attirando immediatamente l'attenzione degli osservatori per la sua straordinaria abilità nel controllo della sfera e per una visione di gioco fuori dal comune.

All'età di sette anni compie il grande salto entrando ufficialmente nella Masia, la celebre accademia giovanile del Barcellona, dove impara i segreti del calcio posizionale e assimila perfettamente i principi del tiki-taka, mettendosi in luce come uno dei profili più cristallini e dominanti di tutto il settore giovanile blaugrana.

Nel corso degli anni scala le diverse categorie con una rapidità impressionante, giocando costantemente contro avversari molto più grandi di lui e dimostrando una maturità psicologica e una disciplina atletica che stupiscono gli allenatori, i quali intravedono nel suo sinistro naturale le stimmate del potenziale fuoriclasse.

Il debutto e l'ascesa nel Barcellona

Nel mese di settembre del 2022 l'allenatore della prima squadra del Barcellona, Xavi, decide di convocarlo per una serie di allenamenti con i professionisti, rimanendo stregato dalle sue movenze da funambolo del dribbling nello stretto e a campo aperto.

Il debutto ufficiale in prima squadra avviene il 29 aprile 2023, quando subentra nei minuti finali della sfida di campionato contro il Betis all'età di soli 15 anni, 9 mesi e 16 giorni, diventando ufficialmente il più giovane esordiente nella storia del club catalano in Liga.

Nella stagione successiva, la 2023-2024, si inserisce stabilmente nelle rotazioni della prima squadra, colleziona ben 50 presenze complessive condite da 9 reti totali e realizza la sua prima doppietta in carriera nel pareggio per 3-3 contro il Granada.

Il processo di crescita prosegue a ritmi vertiginosi e lo porta a collezionare la sua centesima partita con la maglia del Barcellona l'11 aprile 2026 nel derby vinto contro l'Espanyol, una sfida impreziosita da un gol e due assist che cementano il suo status di leader assoluto della squadra.

Poche settimane prima, il 28 febbraio 2026, realizza anche la sua prima tripletta in carriera nel netto successo casalingho per 4-1 contro il Villarreal, confermando una continuità realizzativa eccezionale sotto la guida dello staff tecnico blaugrana.

Lamine Yamal

I trionfi con la nazionale spagnola e i record europei

Il percorso con le selezioni nazionali spagnole è altrettanto precoce e straordinario, a partire dalle ottime prestazioni fornite con l'Under-17 nel campionato europeo del 2023, dove si laurea capocannoniere del torneo con 4 reti trascinando la squadra fino alle semifinali.

Il debutto con la nazionale maggiore avviene il 1° settembre 2023 contro la Georgia, match in cui subentra al posto di Dani Olmo e realizza la rete del definitivo 7-1, cogliendo il doppio record di più giovane esordiente e marcatore più precoce della storia delle Furie Rosse.

La consacrazione planetaria arriva durante il Campionato d'Europa del 2024 in Germania, dove trascina la Spagna alla conquista del titolo continentale e serve l'assist decisivo per Nico Williams nella finale vinta per 2-1 contro l'Inghilterra.

Oltre a sollevare il trofeo, viene nominato miglior giovane della manifestazione e si laurea miglior assistman del torneo con quattro passaggi vincenti, attirando le lodi unanimi della critica internazionale e dei grandi ex calciatori del passato.

La scia di successi prosegue anche nelle successive manifestazioni come la UEFA Nations League e nelle qualificazioni per il campionato del mondo del 2026, dove la Spagna domina il proprio girone garantendosi l'accesso alla fase finale del torneo americano.

Ai mondiali Lamine Yamal è una delle stelle più attese.

Riconoscimenti individuali e lo stile di gioco

I giurati internazionali certificano l'impatto devastante del giovane attaccante sul calcio mondiale assegnandogli il prestigioso Golden Boy nel 2024, il premio riservato al miglior talento Under-21 che milita in un campionato europeo.

Nello stesso anno riceve anche il Trofeo Kopa nel corso della cerimonia del Pallone d'Oro, un riconoscimento individuale che bissa anche nell'edizione del 2025 grazie alle sue costanti prestazioni di alto livello sia in campionato che in Champions League.

Sotto il profilo prettamente tecnico, si distingue come un'ala destra di piede sinistro dotata di una straordinaria capacità di sterzata, un utilizzo sopraffino dell'esterno del piede per le aperture di gioco e una spiccata attitudine nel saltare l'uomo per convergere verso il centro del campo.

Nonostante la giovanissima età, mette in mostra una spaventosa pulizia nelle scelte di gioco e una freddezza sotto porta che lo rendono un elemento tattico imprescindibile, capace di associare la fantasia individuale al rigido spartito collettivo richiesto dal calcio moderno.

Vita privata e relazioni sentimentali

La sfera sentimentale del calciatore catalano finisce spesso sotto i riflettori dei media internazionali e delle cronache rosa a causa della sua enorme popolarità mediatica acquisita in brevissimo tempo.

Nel corso del 2025 vive una relazione sentimentale intensa con la cantante argentina Nicki Nicole, una storia d'amore documentata ampiamente attraverso la pubblicazione di scatti e video sui rispettivi profili social ufficiali durante le vacanze estive.

Il legame tra i due si interrompe consensualmente verso la fine dello stesso anno, e il calciatore interviene pubblicamente smentendo le voci relative a presunti tradimenti reciproci e archiviando la separazione come una scelta condivisa.

Agli inizi del 2026 i principali canali di informazione spagnoli e internazionali segnalano una presunta frequentazione segreta con la modella e influencer britannica Lyly Rowland, avvistata più volte a Barcellona e sulle tribune dello stadio con indosso la maglia blaugrana.

La famiglia del giocatore mantiene un profilo molto protettivo nei suoi confronti, cercando di preservare la sua serenità quotidiana e tenendolo lontano dalle distrazioni extra-calcistiche per permettergli di concentrarsi pienamente sulla sua carriera agonistica.

Curiosità e aneddoti

Ogni volta che realizza una marcatura, festeggia l'evento mimando con le dita delle mani il numero 304, un gesto simbolico che fa riferimento alle ultime cifre del codice postale del suo quartiere natale di Rocafonda.

Questa esultanza nasce dal desiderio profondo di lanciare un messaggio di speranza a tutti i bambini e i giovani che crescono nelle periferie difficili della Spagna, dimostrando che il successo è raggiungibile attraverso il duro lavoro e la dedizione.

Un altro aspetto singolare della sua giovinezza riguarda l'obbligo di frequentare le lezioni scolastiche online e di svolgere i compiti arretrati durante i ritiri ufficiali con la nazionale spagnola nel corso dell'europeo del 2024.

Dal 2025 espande i suoi interessi commerciali e sportivi diventando il proprietario di una squadra ufficiale denominata Capital CF all'interno della Kings League, il celebre torneo di calcio a sette ideato da Gerard Piqué.

Possiede contratti di sponsorizzazione pluriennali con importanti marchi di abbigliamento sportivo globale come Adidas, che lo sceglie come uno dei volti principali per le campagne pubblicitarie dedicate alle nuove generazioni di atleti.