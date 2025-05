Biografia

Profilo biografico

Nome : San Michele Arcangelo

: San Michele Arcangelo Nome in ebraico : Mîkhā'ēl ("Chi è come Dio?")

: Mîkhā'ēl ("Chi è come Dio?") Nascita : Creato da Dio come spirito puro, non ha origine terrena

: Creato da Dio come spirito puro, non ha origine terrena Morte : Immortale, non soggetto alla morte

: Immortale, non soggetto alla morte Ruolo : Arcangelo, capo dell’esercito celeste

: Arcangelo, capo dell’esercito celeste Patronati : Forze armate, polizia, paracadutisti, farmacisti, giudici, città e nazioni

: Forze armate, polizia, paracadutisti, farmacisti, giudici, città e nazioni Simboli : Spada, bilancia, corazza, ali, drago sconfitto

: Spada, bilancia, corazza, ali, drago sconfitto Celebrazione liturgica : 29 settembre

: 29 settembre Santuari principali : Monte Sant’Angelo (Italia), Mont Saint-Michel (Francia), Sacra di San Michele (Piemonte)

: Monte Sant’Angelo (Italia), Mont Saint-Michel (Francia), Sacra di San Michele (Piemonte) Importanza: Difensore del popolo di Dio, vincitore contro Satana, giudice delle anime

San Michele Arcangelo

Agiografia

San Michele Arcangelo è una delle figure più importanti e venerate della tradizione cristiana.

La sua presenza attraversa secoli di fede, arte, liturgia e cultura popolare.

Arcangelo guerriero e protettore, Michele incarna la lotta tra il bene e il male, diventando simbolo di giustizia divina, forza e coraggio spirituale.

Il suo nome, che in ebraico significa “Chi è come Dio?”, rappresenta un’affermazione teologica e un grido di battaglia contro l’arroganza del maligno.

Origine e significato spirituale

Michele appare per la prima volta nei testi sacri dell’Antico Testamento, dove viene descritto come il grande protettore del popolo di Israele nel Libro di Daniele.

Tuttavia, è con il Nuovo Testamento, in particolare nel Libro dell’Apocalisse, che assume il suo ruolo definitivo di guida degli eserciti celesti contro le forze del male.

In questo testo, Michele combatte e sconfigge il drago, simbolo di Satana, scacciandolo dal cielo.

L’Arcangelo non viene mai descritto come una figura umana: egli nasce, per così dire, già perfetto, immortale, privo di corpo, creato da Dio come spirito puro al servizio della Sua volontà.

Non cresce né invecchia, non studia né muore: la sua esistenza è eterna, consacrata al compimento della giustizia divina.

Patrono e protettore

Nel corso dei secoli, San Michele Arcangelo viene scelto come patrono e protettore in molteplici ambiti.

È considerato il difensore della Chiesa universale, ma anche il patrono dei militari, dei poliziotti, dei paracadutisti, e di tutti coloro che affrontano quotidianamente il pericolo in nome della giustizia e della protezione dei deboli.

La sua figura si lega anche alla psicostasia, l’antica credenza secondo cui Michele pesa le anime dei defunti al momento del Giudizio.

Per questa ragione, molte raffigurazioni lo mostrano con una bilancia in mano, simbolo del suo ruolo nel giudicare le anime.

Culto e luoghi di venerazione

Il culto di San Michele si diffonde molto presto, già nei primi secoli del cristianesimo.

Una delle prime apparizioni viene documentata nel V secolo sul Gargano, in Puglia, dove sorge il Santuario di Monte Sant’Angelo, uno dei più antichi luoghi di culto micaelico al mondo.

In epoca medievale, la sua venerazione cresce in maniera esponenziale, soprattutto tra i cavalieri e gli ordini militari.

In Francia, Mont Saint-Michel diventa uno dei luoghi più simbolici e suggestivi della sua devozione.

Anche in Italia, numerosi santuari sorgono lungo la cosiddetta linea sacra di San Michele, un allineamento geografico che collega sette santuari dedicati all’Arcangelo, dalla Irlanda a Israele, creando un percorso misterioso e affascinante.

Iconografia e rappresentazione artistica

L’arte cristiana raffigura San Michele come un guerriero celeste, con ali spiegate, armatura scintillante, spada sguainata e spesso in atto di calpestare il demonio sconfitto, sotto forma di drago o creatura mostruosa.

La sua iconografia resta sorprendentemente costante nei secoli, a dimostrazione della forza simbolica che incarna.

Oltre alla spada, è frequente l’uso della lancia, dello scudo crociato e della bilancia, oggetti che sottolineano il suo duplice ruolo di combattente e giudice.

Pittori come Guido Reni, Raffaello, Luca Giordano e scultori come Donatello e Michelangelo hanno contribuito a fissarne l’immagine nell’immaginario collettivo.

San Michele sconfigge Satana: dipinto di Raffaello del 1518, conservato presso il museo del Louvre di Parigi

Feste e tradizioni popolari

La festa di San Michele Arcangelo si celebra il 29 settembre, insieme agli altri due arcangeli, Gabriele e Raffaele.

In questa data, molte località italiane e straniere organizzano processioni, messe solenni, rievocazioni storiche e fiere.

In particolare, nei paesi che custodiscono santuari a lui dedicati, la devozione popolare si esprime con grande fervore.

San Michele è spesso invocato anche per la protezione contro le calamità, le guerre e le epidemie.

Il suo nome viene inserito in molte preghiere di esorcismo e di protezione.

Apparizioni nella storia

Le apparizioni di San Michele Arcangelo occupano un posto di rilievo nella devozione popolare e nella mistica cristiana.

Tra le più celebri figura quella sul Monte Gargano, in Puglia, avvenuta intorno all’anno 490.

Secondo la leggenda, San Michele appare più volte al vescovo di Siponto, indicando il luogo in cui vuole che sorga un santuario.

Un’altra importante apparizione avviene nel 590 a Roma, durante una terribile pestilenza: Papa Gregorio Magno vede l’Arcangelo sopra il Mausoleo di Adriano (oggi Castel Sant’Angelo), mentre ripone la spada nel fodero, segno della fine del flagello.

Nel 708, Michele appare a san Auberto, vescovo di Avranches, ordinandogli di costruire il celebre Mont Saint-Michel.

Altre apparizioni si registrano nei secoli, come nel 1656, ancora sul Gargano, o a Garabandal, in Spagna, negli anni ’60.

Questi eventi, riconosciuti o meno ufficialmente, testimoniano la costante presenza dell’Arcangelo nella spiritualità cristiana.

Preghiera a San Michele Arcangelo

Tra le preghiere più note, spicca quella composta da Papa Leone XIII nel 1886, recitata per decenni al termine della Messa e ancora oggi diffusa come invocazione di protezione:

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, Principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen.

Curiosità

San Michele è l’unico tra gli arcangeli ad essere oggetto di un culto così esteso e trasversale.

Il suo nome è presente nelle tre principali religioni monoteiste: Cristianesimo, Ebraismo e Islam.

La celebre “Linea Sacra”, che collega sette santuari micaelici lungo un perfetto allineamento geografico, è oggetto di studio e leggenda: secondo la tradizione, rappresenterebbe il colpo di spada con cui Michele scaccia il demonio.

È patrono di Bruxelles, Cuneo, di molte forze dell’ordine e del Corpo della Gendarmeria Vaticana.

Inoltre, è spesso protagonista di film, romanzi, giochi e serie TV che attingono al suo immaginario spirituale e bellico.

Natura angelica ed eternità

San Michele, come tutti gli angeli, è un essere spirituale, creato da Dio al di fuori del tempo e della materia. Non ha corpo, non è soggetto alle leggi biologiche, e quindi non nasce né muore nel senso umano del termine.

Viene creato direttamente da Dio come spirito puro, dotato di intelligenza e volontà libera, ma privo di dimensione fisica. La sua esistenza è immortale, destinata a durare in eterno.

Per questo motivo, nella biografia di San Michele non si parla né di una data di nascita né di una morte: la sua vita non si misura in anni, ma nella perpetua obbedienza a Dio e nella sua missione di difensore del bene contro il male. La teologia cristiana insegna che gli angeli vengono creati in un solo atto, all’inizio del tempo, prima della creazione dell’uomo, e ciascuno di essi riceve da Dio un compito unico e irripetibile.