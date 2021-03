Biografia

Drusilla Gucci è la figlia di Stefania e Uberto Gucci. Di lei non si conoscono altri dettagli anagrafici. Dopo l'annuncio della sua entrata nel cast dell’edizione 2021 della trasmissione Isola dei Famosi, Drusilla Gucci inizia ad attirare l'attenzione del grande pubblico, che ambisce a sapere molto di più sulla giovane modella fiorentina. Approfondiamo il percorso privato e professionale di questa bellissima ragazza che, a dispetto del cognome che tradisce il suo essere figlia d’arte, non ha esperienza nel mondo dello spettacolo.

Drusilla Gucci

Drusilla Gucci, erede di una famiglia storica della moda

È la pronipote di Guccio Gucci, ovvero il fondatore della storica e rinomata maison di moda Gucci, che porta avanti con orgoglio un concetto di eleganza fiorentina senza tempo. Il legame con la nobiltà della città toscana sicuramente contribuisce ad ammantare lo stile e la storia della famiglia in una coltre di raffinatezza, ben esemplificata anche dalla giovane Drusilla. La ragazza è discendente della dinastia Caffarelli. Il nonno Roberto Gucci, infatti, nasce dal matrimonio tra Aldo Gucci e la Duchessa Drusilla de Caffarelli. E' imparentata indirettamente anche con Maurizio Gucci, presidente della casa di moda tristemente celebre per il suo assassinio avvenuto nel 1995 .

Come da tradizione delle famiglie nobiliari storiche, il nome Drusilla della giovane viene scelto come omaggio alla famiglia e alla bisnonna, che sicuramente ha dato una forte spinta anche alla vena imprenditoriale della stirpe stessa. La stessa volontà di emergere nel mondo del business pare essere interpretata al meglio anche dalla giovane Drusilla: è stata scelta infatti come brand ambassador del marchio Fratelli Piccini Jewellers. Il motivo per cui l'azienda ha puntato su di lei, dando anche un notevole impulso al suo futuro come modella, si deve al fatto che la ragazza vanta un buon seguito sui social network, in particolar modo su Instagram. Su questa piattaforma che utilizza per condividere con i tanti follower il suo concetto di stile e scatti che ne raccontano la vita quotidiana. In tal senso può certamente essere considerata una influencer digitale, che può perciò svolgere un ruolo di ponte per l'azienda di famiglia nei confronti dei più giovani consumatori.

Drusilla Gucci: protagonista di una nuova stagione dell'Isola dei Famosi

A dispetto del nome molto conosciuto, che certamente riesce ad attirare l'attenzione su Drusilla Gucci, la giovane fiorentina non ha accumulato molta esperienza nel mondo dello spettacolo. Anche se presumibilmente muove i primi passi proprio nell'azienda Gucci, vuole tentare una strada indipendente proprio attraverso la partecipazione alla trasmissione L'Isola dei Famosi. L'edizione 2021 di questo storico programma è ricca di novità, a partire dalla conduzione di Ilary Blasi, affiancata dall'inviato Massimiliano Rosolino.

Vita privata e curiosità

Sui dettagli della sfera privata di Drusilla Gucci vige il più assoluto riserbo, tanto che non è nota la sua data di nascita o altri elementi biografici che vengono ritenuti sensibili dalla famiglia della ragazza. Tuttavia, grazie alla sua fervente attività su Instagram sappiamo che ha festeggiato il suo ultimo compleanno al prestigiosissimo The Peninsula Hotel nell'esclusivo quartiere di Beverly Hills, a Los Angeles. Nella città della California Drusilla trascorre molto tempo, anche per le ragioni legate alla Inoltre, sempre in virtù della sua propensione alla condivisione, è nota la sua passione per l'equitazione e per tutte le attività sportive all'aria aperta.