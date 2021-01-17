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Mia Ceran

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Biografia

Mia Ceran nasce il 15 novembre del 1986 a Treviri, in Germania, da padre tedesco (dentista) e madre slava (giornalista). Cresciuta tra l'Italia e gli Stati Uniti, vive a Miami fino all'età di tredici anni, per poi trasferirsi a Roma Nord. In Italia frequenta la John Cabot University di Roma, dove ottiene il Bachelor triennale.

Tra i primi lavori in ambito giornalistico c'è quello alla CNN, dove entra a far parte della redazione italiana come stagista. Vi giunge dopo aver mentito sulla propria età. Poi lavora presso le redazioni del "Tg5", "Matrix" e "Studio Aperto".

Mia Ceran a La7

Nel 2011, anno in cui diventa giornalista professionista, inizia a lavorare su La7. In un primo momento ricopre il ruolo di inviata per la trasmissione "L'aria che tira", programma economico condotto da Myrta Merlino. Successivamente per "In onda estate".

La prima metà degli anni 2010

Nel 2013 passa ad "Agorà", talk condotto da Gerardo Greco in onda su Raitre, dove cura lo spazio "moviolone", in cui ricostruisce la giornata politica. L'anno successivo, sempre sulla terza rete Rai, conduce il talk show politico "Millennium", in onda il martedì sera in estate al posto di "Ballarò", di Giovanni Floris. Insieme a Mia Ceran ci sono Elisabetta Margonari e Marianna Aprile.

Nel 2015 è alla guida di "Unomattina estate", trasmissione presentata su Raiuno al fianco di Alessio Zucchini.

La seconda metà degli anni 2010

L'anno successivo, nel 2016, Mia Ceran è di nuovo a "Unomattina estate". A partire dall'autunno viene chiamata di frequente come opinionista di "TvTalk", il talk show del sabato pomeriggio di Raitre condotto da Massimo Bernardini. All'interno del programma, Mia commenta gli eventi televisivi e di maggior risonanza mediatica della settimana.

Nel frattempo entra nel cast fisso di "Quelli che il calcio", in onda la domenica pomeriggio su Raidue con la conduzione di Nicola Savino. Mia Ceran è inviata ogni settimana in una destinazione diversa, spesso al fianco dell'ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Totò Schillaci.

Rai dire Niùs

A partire dal mese di febbraio del 2017 inizia a condurre, sempre su Raidue, "Rai dire Niùs", trasmissione dell'access prime time in onda dopo il "Tg2" delle 20.30.

A fianco del Mago Forest (Michele Foresta) conduce un programma orchestrato dalla Gialappa's Band, in cui si commentano notizie più o meno serie, in modo più o meno serio. Il format del programma si rifà a collaudati schemi della Gialappa's, e Mia Ceran, con la sua credibilità giornalistica, costituisce il vero elemento di novità. Gli ascolti determinano da subito un significativo successo della trasmissione.

Gli anni 2020

Mentre prosegue la sua attività di conduttrice a "Quelli che il calcio", nel 2020 partecipa anche come ospite al programma televisivo di Rai 2 "Improvviserai".

Il 9 agosto 2021, a 34 anni, diventa mamma dando alla luce Bruno Romeo Ferrari, nato dall'unione con il compagno Federico Ferrari, manager.

Nel 2024 torna in tv su Rai 3 per condurre il programma Tv Talk, sostituendo il conduttore e autore storico Massimo Bernardini.

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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Mia Ceran. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Mia Ceran.

Domenica 17 gennaio 2021 17:08:29

Meraviglia


Penso che Mia sia come figura e personaggio il miglior inserimento che abbia fatto la Rai la vorrei vedere più spesso anche come conduttrice di trasmissioni culturali

Da: Roberto
Mercoledì 22 gennaio 2020 22:25:56

Buona e brava

Da: Luigi
Lunedì 19 agosto 2019 23:20:02

I social sono troppo freddi e banali.
se avessi il tuo cellulare sarebbe meglio

Da: Marco
Domenica 4 febbraio 2018 14:21:53

Meravigliosa, se avessi 20 anni di meno, le farei una corte serratissima!!! da impazzire!!!

Da: Giampaolo Santi
Martedì 13 giugno 2017 11:53:33

dove stavi fino a poco tempo fa?
Sei brava, simpatica, spiritosa, intelligente, ecc...
sei il vento nuovo!

Da: Alfredo
Giovedì 8 giugno 2017 21:37:15

Gran bella ragazza che pero' e' anche intelligente, preparata, professionista

Da: Antonio
Mercoledì 3 maggio 2017 21:38:16

adorabile
simpatica
spiritosa
la Mia ideale

Da: Ottaviano
Sabato 29 aprile 2017 20:58:49

...intelligente, ...ironica, ...e bellissima donna !!! "...ein Wunder!"

Da: Walter
Martedì 4 aprile 2017 05:44:18

Come dicono a Firenze .. veramente uno schianto.. bella e soprattutto brava.. non è da pochi.. specialmente se sei donna.

Da: Lapo

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