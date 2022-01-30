Alex Zanardi
Biografia
A 100 chilometri da Berlino e a 60 da Dresda è stato costruito, adiacente la nuovissima pista del Lausitzring (tristemente famosa per il terribile incidente costato la vita al pilota italiano Michele Alboreto), un circuito della lunghezza di 2 miglia che permette con facilità alle autovetture di raggiungere picchi di oltre 370 km/h.
È proprio all'interno di tale circuito che, in una corsa a pochi giri dal termine, nel pomeriggio di sabato 15 settembre 2001 ha avuto luogo il terribile incidente fra il nostro Alex Zanardi e il pilota italo canadese Tagliani.
Zanardi, a undici giri dal termine, era rientrato per un rabbocco precauzionale di benzina e con foga aveva ripreso la pista, ricevendo schizzi di carburante sulla visiera. Ma nell'atto di detergerla successe che perse sfortunatamente il controllo della vettura la quale, dopo un testa e coda, rientrò lentamente ma trasversalmente sulla pista proprio mentre sulla stessa linea soppraggiungeva la vettura di Tagliani. Conseguenza di questa tragica fatalità fu un urto perfettamente perpendicolare fra le due vetture, inevitabile e violentissimo, che tagliò letteralmente in due la Reynard Honda di Zanardi, proprio all'altezza delle anche del pilota bolognese.
Subito le condizioni apparvero disperate e per limitare l'emorragia si dovette intervenire con la soluzione più drastica e radicale: l'amputazione degli arti inferiori. Come per Clay Regazzoni, come per Frank Williams. Se con quest'atto, dettato da "estrema ratio", si riuscì indubbiamente a salvare la vita del valoroso pilota, le condizioni di Zanardi rimasero gravissime per lungo tempo, complici altre numerose fratture e il perenne rischio di embolia.
L'esordio nel mondo dei motori
Alessandro Zanardi nasce a Bologna il 23 ottobre 1966 con la passione per i motori nel sangue, ben supportata dell'esempio paterno. Anche il genitore era ottimo pilota dilettante e grande intenditore. Alex frequenta così le corse, inizia a gareggiare sui kart e segue con passione tutti gli avvenimenti legati a questo sport. La sua classe indiscussa pian piano emerge, ottenendo nel tempo ottimi risultati come i 3 Campionati Italiani ed il titolo Europeo di kart: i risultati lo fanno entrare di diritto in Formula 3 dove, come miglior risultato, ottiene un secondo posto nel Campionato Europeo.
Pur senza possedere grandi possibilità economiche (il padre è idraulico e la madre una valente artigiana camiciaia), Alex Zanardi riesce ad entrare in Formula 3000 nel 1990. Eddie Jordan, grande talent scout ed opportunista, lo segue e nel 1991 lo schiera nel suo Team in Formula 1. Pur confermandosi grande combattente non ottiene però in questo periodo risultati di rilievo. Passa per tutte le cosiddette squadre di "riempimento" (Minardi, Lamborghini e Lotus), fino al 1994. In 25 Gran Premi disputati non riesce ad ottenere che un solo punto in Classifica. A Spa è protagonista di un terribile incidente che, pur senza conseguenze, lo costringe a lasciare il Team Lotus.
Nella seconda metà degli anni '90
Nel 1995 nonostante i tanti contatti con squadre di Formula 1, nulla va a buon fine e viene avvicinato da procuratori che lo propongono a manager della Formula Kart americana. Chip Ganassi, leggenda della Serie americana lo vuole e, con un ingaggio che non si può rifiutare, lo convince a fare il passo. Si ambienta in fretta e già nel primo anno (1996) ottiene tre vittorie che lo pongono in primo piano per la vittoria dell'anno successivo: un successo che gli fa guadagnare il rispetto (con anche un pizzico di sana invidia) dei piloti americani.
Le previsioni vengono pienamente confermate e per gli anni 1997 e 1998 il pilota da battere è lui. Con autentiche imprese che fanno impazzire i tifosi Alex si impone nel Campionato in entrambi gli anni, ma il desiderio di rivalsa per una Formula 1 che non lo ha nè capito, nè giustamente valutato, lo chiama. La richiesta da parte del Team Williams per un contratto triennale non lo fa neanche riflettere, firma ed abbandona gli Stati Uniti, lasciando un grande vuoto fra gli appassionati.
La Williams, pur sempre squadra di vertice, nel 1999 realizza una vettura mal riuscita e in 16 Gran Premi, Zanardi colleziona ben 10 ritiri. All'interno del Team il suo carattere educato e gentile si scontra con l'animo burbero del Capo progettista Patrick Head che lo scarica letteralmente, incaricando il giovane Ralf Schumacher dello sviluppo della vettura. Il clima diventa impossibile e così, a fine stagione, da gran signore, Alex accetta la transazione della risoluzione del contratto dei restanti due anni. Con una bella cifra di liquidazione si ritira a Montecarlo a godersi la dolce moglie Daniela ed il piccolo Niccolò, con frequenti puntate a Castelmaggiore a trovare le adorate mamma e nonna.
Gli anni 2000
Dopo un 2000 di tutto riposo, Mo Nunn, altro grande manager della Cart convince Zanardi a tornare a correre nella Serie a bordo delle Reynard Honda del team e così Alex ritorna negli States. Toltosi la ruggine dell'inattività nelle prime corse, purtroppo quel fatale incidente, assolutamente casuale, ha interrotto quel ritorno.
Il pilota, dotato di un carattere di ferro, non senza fatica si è ripreso, si è adattato a quelle brutte (ma per lui salvifiche) protesi e il suo sorriso è tornato a splendere sulle piste, con grande gioia degli appassionati e di chi lo ha sempre amato.
Il libro con la sua storia
Con l'aiuto di Gianluca Gasparini, giornalista della "Gazzetta dello Sport", Alex ha scritto "... Però, Zanardi da Castelmaggiore!" (2003), un libro che ripercorre la sua vita, la sua carriera e soprattutto il suo straordinario recupero.
Dall'incidente agli straordinari successi in altri sport
Il ritorno di Alex Zanardi ha commosso l'intero mondo sportivo ancor più del dramma vissuto per l'incidente. Da sempre nobile e gentile nell'animo, Alex non solo ha dimostrato tenacia e determinazione, ma una grande umiltà, voglia di vivere e un immenso amore per il suo sport. Per tutte le sfortunate vittime di incidenti analoghi al suo, per i loro amici e famigliari, e per chiunque ami lo spirito sportivo, Alex Zanardi è un eroe, un esempio e un punto di riferimento.
Nel 2010 la sua carriera si arricchisce di una nuova esperienza, quella di conduttore televisivo: su Rai Tre conduce "E se domani", un'innovativa trasmissione di divulgazione scientifica in onda in prima serata.
Nel 2012 partecipa alle Paralimpiadi di Londra gareggiando ora sulle tre ruote dell'handbike: compie un'impresa straordinaria vincendo la medaglia d'oro e salendo sul gradino più alto del podio, per la prima volta nella sua carriera sportiva.
Il 12 ottobre 2014 compie un'altra impresa: dopo mesi di allenamento partecipa alle Hawaii alla più importante gara al mondo di triathlon "Ironman", che prevede 3,8 km da percorrere nuoto, 180 km con la handbike e 42 km (la distanza della maratona) con la carrozzina olimpica. Il solo fatto di portare a termine questa gara massacrante è per ogni partecipante un grande successo: Alex Zanardi vi riesce in meno di 10 ore. Al termine ha dichiarato (via Twitter): "Che emozione: migliaia di persone che urlano il tuo nome e lo speaker che dichiara: Alex Zanardi, you are an ironman!".
Nel 2016, poco prima di compiere cinquant'anni, è di nuovo protagonista alle Paralimpiadi. A Rio de Janeiro conquista un oro nella handbike, prova a cronometro categoria H5. Il giorno seguente è argento nella prova in linea della handbike. Poi, di nuovo oro con la squadra azzurra, nella hand bike prova su strada staffetta mista.
Nel settembre 2019 a Emmen, in Olanda, si svolgono i Mondiali di paraciclismo. Alex conquista un oro nella prova a staffetta con i compagni Paolo Cecchetto e Luca Mazzone. Qualche giorno più tardi si laurea Campione del mondo nella gara a cronometro.
Il 20 giugno 2020 subisce un incidente gravissimo, travolto da un camion mentre sta correndo con la sua handbike.
A dicembre 2021 Zanardi rientra a casa, dove prosegue la sua riabilitazione seguito da professionisti e dalla famiglia.
Dopo cinque anni muore improvvisamente il 1° maggio del 2026, all'età di 59 anni.
Frasi di Alex Zanardi
È importante lavorare assaporando il gusto di ciò che fai. Il sacrificio passa inosservato se fai le cose con slancio ed entusiasmo.
Ci si può drogare di cose buone e una di queste è certamente lo sport.
La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni.
Ciò che mi è successo mi ha regalato una popolarità che trascende ciò che uno sportivo può conquistare nella vita. Questo mi ha dato la possibilità di tentare perché quando BMW Italia ha deciso di appoggiarmi nell'impresa, era ovviamente anche attratta dall'esposizione mediatica che io ero in grado di garantire. Però essere arrivati assieme al massimo risultato sportivo contro piloti professionisti normodotati significa che sia io che loro ritenevamo questo obiettivo realizzabile e ci siamo impegnati anima e corpo in tal senso. Ho quindi l'arroganza di pensare che aver messo di nuovo tutti dietro in qualche occasione sia molto più legato al talento che siamo stati in grado di esprimere piuttosto che alla mia popolarità.
Così come oggi parliamo delle ingombranti macchine da scrivere, dei telefoni a disco o delle televisioni che oltre a non aver il telecomando erano in bianco e nero, forse tra vent'anni parleremo dei motori a scoppio con lo stesso stupore scambiandoci battute tipo: "Ma ti ricordi quando bruciavamo il petrolio per far funzionare le nostre auto?!"
Se la gente guidasse con coscienza, con le auto attuali, non sarebbe affatto pericoloso andare più forte, soprattutto in autostrada. Purtroppo però noi italiani primeggiamo tristemente in maleducazione e credo che non potremo mai ambire a far funzionare un sistema come quello tedesco dove è vero che in certi tratti autostradali si può andare "a tutta", ma laddove invece è presente un limite di velocità viene osservato da tutti senza quelle esenzioni che noi italiani siamo così bravi a giustificare.
Non volevo dimostrare niente a nessuno, la sfida era solo con me stesso, ma se il mio esempio è servito a dare fiducia a qualcun altro, allora tanto meglio.
Le corse rappresentano una bella fetta della mia storia, ma non sono di certo la parte più importante. Le mie più grandi passioni sono mio figlio Nicolò, le tagliatelle al ragù di mia madre e mia moglie Daniela, non necessariamente in quest’ordine.
Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa.
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Foto e immagini di Alex Zanardi
Commenti
Auguri di un presto ritorno alla tua vita normale e ogni bene per gli anni a venire. Luigi
Welcome home Sandren... and Merry Christmas champion!
L'anno scorso eri ricoverato a Villa Beretta vicino a mia sorella Adriana. Il 21 novembre ci ha lasciati dopo aver combattuto contro un tumore celebrale x un anno e mezzo abbiamo sperato invano. Forza Alex spero tanto che almeno tu ce la faccia. Piera Merate lc
Dai Alex, ancora una volta oltre l'ostacolo!
Nel periodo particolare che stiamo vivendo, in cui l’approccio alle scienze motorie non può essere tanto fisico, noi ragazze di 5L abbiamo immaginato di guardare la realtà attraverso gli occhi del grande Alex Zanardi e ci siamo rese conto che, nonostante i diversi percorsi di vita, il modo di affrontare le difficoltà in realtà non è così diverso. Dietro un grande sorriso si possono nascondere delle sofferenze, un "sto bene" può essere una verità celata. Abbiamo creato, dunque, questo "manuale d'ispirazione" da consultare ogni volta che abbiamo bisogno di un consiglio, perché sotto sotto... siamo tutti dei miti. IL NOSTRO LINK: http s: //www. liceour bani. edu. it/inte rvista-ad-al ex-z anardi/
FORZA ALEX!!!
Siete sempre nel mio ❤
Lascio questo messaggio a voi familiari siamo vicini alla pasqua di guarigione ad Alex e per voi siete sempre nel mio cuore
Sei un Angelo.
Oltre ogni ragionevole... paura
Sei la vita oltre la paura, oltre la sconfitta, oltre la sfiducia, oltre il dolore.
Sei la prova vivente che la natura, con l'amore di Dio e la forza d'animo,
possono vincere gli eventi negativi che la vita, a volte, riserva,
Ad Maiora Alex!
Ad un Angelo
Caro, sono una persona qualsiasi.
SEI UN ANGELO VENUTO SULLA TERRA MANDATO DAL NOSTRO DIO, padre Eterno di tutti noi.
Sei per me un esempio di vita!
GRAZIE!!!
Ciao siamo Enry Naty e piccola Anh di
5 anni (origini vietnamita) adottata a 9 mesi.. ti scriviamo dalla Romagna Cesena... Noi facciamo il tifo per te... si... perche' tu sei La FORZA DELLA NATURA... e siamo sicuri che amche wiesta volta ti rialzerai❤❤❤❤❤ perche' tu sei Fortissimooo👍👍👍👍 un abbraccio forte forte
Buongiorno Alex, mi chiamo Carmela, sono un'insegnante di un liceo di Napoli, il Seneca, io e i miei alunni volevamo farti gli auguri di buon anno, siamo sicuri che vincerai anche questa battaglia. Molti di loro ti hanno scritto e hanno delle domande che avrebbero piacere di farti, se un giorno tu vorrai te le invieremo con grande piacere. Ti siamo vicini con tutto il cuore, seguiamo le notizie sul tuo stato di salute attraverso i social. Forza, siamo tutti con te!
Alex il gigante...
Caro Alex, ai tempi del tuo precedente incidente ti dedicai una poesia che non mi riesce di ritrovare nel sito iopenso. com che é scomparso. Ora nutro gli stessi sentimenti di coinvolgimento emotivo e sono certa che ritorneremo a vedere il tuo sorriso che spazia a 360° per tutti. Gabryc
Dai Sandren nel 2021 torna con noi...
Auguri di un presto ritorno alla tua vita normale con tanti altri km da percorrere. Luigi
Ciao Iron Zanna, spero che questo Natale ti abbia portato ulteriori miglioramenti! Dai che fra poco si parte con il 2021 e tu potrai ripartire con un nuovo sprint! !
Auguri Campione! Sei un vero iron man!
Caro Alex,
Leggo con immenso piacere che stai facendo progressi.. sei un campione nello sport e nella vita, ce la farai anche questa volta. Sei un vero iron man! Sarà un Natale un po’ diverso, ma ti auguro buone feste, e soprattutto di guarire ! Prenditi il tempo, noi tutti ti aspettiamo! Un abbraccio, Arianna
Buon Natale Alex!
Sei sempre stato per me un esempio di forza e sensibilità incredibili e lo sei anche per i miei figli di 11 e 10 anni. Non mollare, siamo tutti con te.
Grazie, un abbraccio.
Silvia, Matteo ed Elena
Ciao.. Mi chiamo Antonio Covella sott. Le Arma CC in servizio a Potenza,: ho appreso oggi che le tue condizioni sono in forte miglioria... Esprimo il mio rispetto... felicitazione per questa bellissima notizia... Forza Guerriero. !!!,
347-------
Dai Sandren... che si torna a casa!!!
Forza Alex, sei un gradissimo, ce la farai ne sono sicuro.
Pier da Ventimiglia
Presto ti aspetto al Ristorante Torrione a Vallecrosia, mi raccomando!!!
Ciao Campione
ti ho scritto tempo fa per augurarti di guarire presto ed oggi scopro che è il tuo compleanno, allora ho pensato di farti anche io degli AUGURI SUPER !!!
BUON COMPLEANNO ALEX!!!
Nel giorno del tuo compleanno, pur non sapendolo, ho fatto vedere in classe una delle puntate di "Sfide Olimpiche"diretta da te. Si intitolava "Il Coraggio"
È quello che hai sempre dimostrato...
Auguri perchè con coraggio ne uscirai!
Buon compleanno Sandren e mi raccomando... non mollare!!!
Buon compleanno signor Zanardi e auguri sinceri di pronta guarigione
Ciao Alex! Ci tengo a inviarti questo messaggio nella speranza di farti capire cosa sei tu per me. Tu non sei una persona, e nemmeno uno sportivo. A volte ti ho sentito chiamare campione e altre volte leggenda... Ma secondo me sono tutti sbagliati. Tu sei il mio super eroe! Perché hai dei poteri soprannaturali! E non mi riferisco solo alle tue vittorie sportive. La cosa più importante che mi hai trasmesso è il tuo amore per la vita e la tua forza di volontà! Il modo in cui affronti le sfide! Ho bisogno di te, ti prego Guarisci presto! Tu hai una responsabilità importante! Devi guidare tutti i tuoi fans! Ti aspettiamo! Intanto io cerco di seguire il tuo esempio e mi alleno per la deejay ten.
Ti prometto che l'11 ottobre correrò pensando a te, cercherò di fare il mio record personale e qualunque sia il risultato te li dedicherò per cercare di ridarti parte di quello che tu hai dato a me. E durante la gara, quando non ce la farò più penserò a te che mi dirai: dai, Resisti ancora 5 secondi! Non so che tempo riuscirò a fare, so solamente che arriverò al traguardo e che sarai orgoglioso di me perché darò tutto ciò che posso. Ti voglio bene Alex!
...anche se non vengono diramate notizie sul Suo stato di salute, noi che La stimiamo e apprezziamo tanto, La ricordiamo sempre e Le auguriamo tutto il bene possibile, sperando in un Suo meritato recupero!
Mara Bonatti
... dai dai Alex che questa gara la devi proprio vincere...
Dai Sandren, che quando vieni a Varano mi devi autografare un altro libro! Ti aspettiamo...
Forza Alex, continua a lottare come solo tu sai fare! 👍
Dai Sandren... ogni giorno che passa è una piccola sfida vinta. Vincerai anche questa volta! 🏎🌈
Ciao Alex, ora sei in ospedale gravissimo x la seconda volta nella vita... un abbraccio forte a te e alla tua famiglia augurandovi di uscire presto da questa situazione. PS se c'e qualcuno che può farcela... quello 6 proprio tu. "Don't stop me now... "!
Alex, please another 5 seconds.
Sta miga moler!!!
m
... and absolutely don't stop you now!!! ?
Grande Alex, 6 il giusto, il buono, il bello, il corretto, il pulito, la grinta, la forza di questa povera Italia. Forza amico mio. Ci manchi
A presto. Roby
Caro Alex, stai dimostrando ancora una volta, la tua forza, la tua tenacia, la tua tempra da campione.
La tua famiglia ti aspetta e noi aspettiamo di festeggiare con te la vittoria più grande che ti meriti, per brindare alla Vita.
Forza campione❣
Dai Sandren... sta miga moler... another 5 seconds... e ancora, ancora, ancora... 🤗
Caro Alex, hai dato sempre forza e sostegno a molte persone con il tuo esempio di vita, con la tua tenacia ma anche con il tuo cuore e la generosità negli eventi sportivi e nei tuoi impegni.. hai reso fieri molti italiani, ora siamo noi ad unirci con la tua famiglia per darti forza, amore e vita... ce la farai. Siamo con te.
Ciao Alex, voglio unirmi anch'io al coro delle persone che ti scrivono messaggi di incoraggiamento, perché durante questi anni il tuo esempio mi ha dato forza e ora che sei tu ad avere bisogno di sostegno voglio dirti: FORZA ALEX
Sei stato il protagonista delle tesine d'esame dei nostri ragazzi come esempio di coraggio, tenacia e resilienza.
Ci hai parlato dello sport, dei suoi valori e degli sportivi che li rappresentano, ma vogliamo continuare a parlare di te, delle tue sfide come quella che stai affrontando adesso e che ti auguriamo di vincere alla grande.
Forza Alex❣💪
Ciao mitico Alex, il giorno 2 Giugno, ti avevo invitato per il 19 Settembre "come ospite a Feltre" alla nostra Manifestazione e sicuramente non hai avuto tempo di leggere... " ebbene, ora ti auguro di cuore un grande in bocca al lupo... di riuscire con la tua straordinaria forza di volontà, a vincere anche questa volta, la seconda sfida più significativa della tua vita…” e avremo sicuramente altre occasioni da poter incontrarci. Orbene, da grande maestro di vita sportiva, hai ancora molto da insegnare a tutti noi… Coraggio leone, hai dimostrato di essere un uomo vero, sicuramente da imitare… un mito da leggenda che ha assicurato al mondo intero, che con la volontà, impegno, passione, sacrificio, dedizione e determinazione, si può superare con coraggio qualsiasi ostacolo, infondendo speranza senza mai arrendersi a tutti coloro si ritrovano in situazioni particolarmente difficili… Dai forza Alex, ricomincia a lottare trasformando la sventura in buona sorte… non ti sei mai arreso, reagendo con grande volontà e costanza, forza campione, vogliamo ancora rivedere quel tuo sorriso inconfondibile da vincitore… un abbraccio e a presto, mandi mandi.
Alex Zanardi, tieni duro, non demordere mai, forza che qualcuno ti aiuterà nella vita quotidiana sempre.
Forza campione, facci sognare come hai sempre fatto!!!, torna a scorrazzare tra le strade,. .. ti aspettiamo a braccia aperte...
Quanto amore che hai dato, quanto amore ti torna!!!
E noi stiamo scoppiando d'amore per te soprattutto in questo momento il tuo sorriso ci scalda il cuore, perché in tanto schifo che ci circonda só che tu esisti, ed hai un sorriso, una carica, una bontà, un'umanità che mi fa pensare che tu sei un essere speciale! Alex caro quanto vorrei che tu ti risvegliassi presto da questo incubo! ! un filo leggero ma tenace ti tiene legato a questa vita, e io penso che sia l'amore che ti tiene in vita! ! IL nostro Amore! ! TI AMO ALEX di un amore puro! !
Quando un essere umano fa “risplendere le stelle” e illumina le coscienze come stai facendo tu, o magnifico Alex, c ’è da porsi un quesito: ma perché Dio, nella sua infinita saggezza, non ha riposto in ognuno di noi, miseri mortali, altrettanta forza, bontà e carisma ? Forse perché voleva dare a te l’onore e l’ingrato compito di guidarci e illuminarci il cammino. Forza Alex ! Ovunque tu sia, ricorda, o splendida creatura, che avrai vinto comunque.
Alex tu sei forte e veloce, ma sei anche un testone come hai dichiarato in una intervista. Ecco mantieni questa testardaggine e fai che tutto vada benissimo e fammi sognare. Sei bellissimo e ti voglio bene. Martina.
Ciao Alex! Mi chiamo Silvana e abito nei pressi di Leuca, un paesino di 300 abitanti: Giuliano. Cinque anni fui colpita da una maculopatia degenerativa che mi ha fatto diventare monocula. Non davo peso alla perdita e dicevo: Tanto ho ancora un occhio. Il giorno del tuo incidente ho scoperto che la maculopatia aveva colpito anche l'altro occhio. Sono stata presa dalla disperazione,. Ho fatto tanti pensieri e tra questo il pensiero del suicidio, poi ho letto un tuo pensiero circa il tuo primo incidente:"Pensavo a quello che mi era rimasto e non a quello che avevo perso"... Ecco io sono ripartita da quella tua frase. Devo lottare per tenere della vista quello che mi è rimasto e non quello che ho già perso. Spero che tu legga questo mio messaggio. Io prego per te, però anche tu prega per me. Con affetto Silvana❤
Quando urli
Quando perdi nell'urto che nessuno raccoglie
Nella durezza del procedere
Essere inghiottiti trascinati da un volto invisibile
abbandonare ogni traguardo
e ascoltare ogni suono sperduto
in ondate sempre piu' lievi
Ripiegato a brandelli
non sparisce la morsa del tuo odore
Un sedile come materasso
sudicio
Sicuro e' che tutto e' un ponte per resistere.
Un motivo del vento
un tuffo nella notte
le note su una pietra
una struggente dolcissima preghiera di un amante
un sorriso lento
sara' un ritorno
esplodera'
e ora e' vita come sempre.
Ad Alex,
Cinzia
Buonasera. Sono la mamma di Mario un ragazzo di 14 anni che ha appena concluso gli esami di terza media. Mario è un ragazzino dislessico con una grande passione per le motociclette. Il suo elaborato finale intitolato " MOTO: LA MIA EVOLUZIONE. IL VIAGGIO DENTRO E FUORI DI ME" ha preso ispirazione dalla vita di Alex Zanardi, dalla sua tenacia e dal suo impegno per il sociale. Mario si informa di continuo sulle condizioni di salute del suo campione ed è sinceramente preoccupato. Mi piacerebbe poter inviare la sua presentazione come portafortuna perchè tutto si risolva al più presto e nel migliore dei modi. Grazie Laura
Alex, davanti al tuo coraggio si può solo dire (come i Francesi): "CHAPEAU ! ". Giù il cappello. - Se Dio esiste spero che ti rivolga il suo sguardo amorevole. - Un abbraccio.
Ciao Alex Zanardi ti mando questo messaggio perché abbiamo molto in comune per prima cosa la disabilità che io ho da 46 ora ho la tua stessa età e lo stesso spirito combattente che hai te seconda cosa anch'io sono andato in coma a 20 anni per 7 giorni ma avendo un fisico non come il tuo ma iniziavo come te a intraprendere un percorso anch'io pieno di vita come lo sei sempre stato te da quanto ho visto al telegiornale tu è il quarto giorno che sei in lock daun come lo eravamo tutti noi circa un mese fa sono convinto che con la tua forza interna molto simile alla mia ne uscirai fuori non so come me però abbiamo molto in comune io sono nato a settembre tu sei nato a ottobre abbiamo solo un mese di differenza e la stessa forza interna oltre che esterna forza Alex altra cosa che abbiamo in comune è che mia moglie si chiama come te e anche lei è una combattente come lo sei te
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