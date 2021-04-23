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Joaquin Navarro Valls

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Biografia I legami con la Santa Sede

Joaquín Navarro Valls nasce a Cartagena (Spagna) il 16 novembre 1936 da Joaquin Navarro, avvocato di successo, e da Conchita Valls, madre di altri quattro figli. Compie gli studi presso la scuola "Deutsche Schule" nella sua città natale; poi studia Medicina alle università di Granada e di Barcellona. Ottenuta una borsa di studio dall'università americana di Harvard, si laurea "summa cum laude" in Medicina e chirurgia nel 1961, continuando gli studi per un dottorato in Psichiatria.

In questo stesso periodo insegna come assistente alla Facoltà di medicina. Nel 1968 consegue la laurea in Giornalismo presso la facoltà di Scienze della comunicazione all'università di Navarra a Pamplona. Nel 1980 ottiene la laurea in Scienze della comunicazione.

Come giornalista Joaquin Navarro Valls è corrispondente per "Nuestro Tiempo" e inviato estero per il quotidiano di Madrid "ABC". Stimato dai colleghi, è stato eletto membro del consiglio d'amministrazione (1979) e successivamente presidente dell' Associazione della Stampa Estera in Italia (1983 e 1984).

Per oltre vent'anni, dal 1984 al 2006, Navarro Valls è direttore della sala stampa della Santa Sede. Grazie al suo lavoro presenzia alle conferenze internazionali delle Nazioni Unite al Cairo (1994), Copenaghen (1995), Pechino (1995), Istanbul (1996) in qualità di membro della delegazione della Santa Sede. Il suo lavoro in ambito medico e giornalistico è incessante così da essere spesso chiamato come ospite in diverse conferenze di psichiatria e comunicazione, a livello internazionale. Dal 1996 è visitor professor presso la Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce a Roma.

Dal 1996 al 2001 ricopre il ruolo di presidente del consiglio d'amministrazione della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, per malati terminali di cancro.

Durante il lungo e importante pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) Joaquin Navarro Valls svolge un ruolo fondamentale, soprattutto negli ultimi mesi, quando la sua competenza di medico si rivela fondamentale per comunicare alla stampa gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del papa. Durante gli ultimi giorni di vita del pontefice il volto di Navarro Valls compare spesso in televisione, commosso, mentre mette al corrente il mondo sulla salute in declino del papa.

Joaquin Navarro Valls dopo la morte di Papa Wojtyla

Con l'elezione del cardinale Joseph Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI, e con l'approvazione del nuovo pontefice, Joaquin Navarro Valls continua il suo lavoro per oltre un anno.

Rassegna le dimissioni il giorno 11 luglio 2006. Papa Benedetto XVI nomina come successore il reverendo gesuita Federico Lombardi.

Membro laico della prelatura cattolica dell'Opus Dei, l'impegno di Navarro Valls in questa organizzazione risale al periodo 1970-1975, quando viveva nella "casa madre" con Monsignor Josemaría Escrivá - fondatore dell'Opus Dei - il quale è stato proclamato santo nel 2002.

Oltre allo spagnolo, sua lingua madre, parla correntemente il francese, l'inglese e l'italiano.

Nel 2007 è nominato presidente dell'Advisory Board dell'Università Campus Bio Medico di Roma. Due anni dopo (2009) diviene presidente della Fondazione Telecom Italia. Sempre nel 2009 pubblica per Mondadori il libro "A passo d'uomo. Ricordi, incontri e riflessioni tra storia e attualità". Muore all'età di 80 anni il 5 luglio 2017.

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Commenti

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Venerdì 23 aprile 2021 19:15:58

Quando ero ragazzina, durante il pontificato di Paolo VI, a volte Navarro Valls veniva intervistato in tv (quella in bianco e nero). Bene: io lo ricordo vestito da sacerdote e chiamato Monsignore. Quando è diventato il capo della sala stampa sotto GPII, improvvisamente è comparso in abiti civili, e nessuna sua biografia, MAI, lo cita come consacrato. Cosa è successo?

Da: Chiara De Lorenzi
Martedì 31 maggio 2011 21:03:34

juaquin me ha gustado te recomiendo que oigas la cancion you rise me up

Da: ana
Martedì 31 maggio 2011 18:48:15

juaquin me gustaria conocerte ir otra vez a roma a ver la nueva tumba de juan pablo2 y estar contigo en el resto de mi vida

Da: ana
Martedì 3 maggio 2011 20:33:38

ho 27 sono di bergamo sono una super fan sto leggendo il suo libro e... sarei disposta a fare 600 km per vederla anche solo 10 minuti. il primo e il secondo giugno sarò a roma e mi piacerebbe realizzare questo sogno. me lo permette?? sua fan gaia

Da: Gaia
Martedì 16 novembre 2010 08:48:43

Mi chiamo Filomena Di Già e ho visto la sua biografia e a dire il vero mi è piaciuta reputo che lei sia stata una persona brillante sia a livello umanistico che professionale con questo non ho altro da aggiungere

Distinti Saluti

Filomena Di Già

Da: Filomena   virgilio.it

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