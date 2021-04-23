Joaquin Navarro Valls
Biografia • I legami con la Santa Sede
Joaquín Navarro Valls nasce a Cartagena (Spagna) il 16 novembre 1936 da Joaquin Navarro, avvocato di successo, e da Conchita Valls, madre di altri quattro figli. Compie gli studi presso la scuola "Deutsche Schule" nella sua città natale; poi studia Medicina alle università di Granada e di Barcellona. Ottenuta una borsa di studio dall'università americana di Harvard, si laurea "summa cum laude" in Medicina e chirurgia nel 1961, continuando gli studi per un dottorato in Psichiatria.
In questo stesso periodo insegna come assistente alla Facoltà di medicina. Nel 1968 consegue la laurea in Giornalismo presso la facoltà di Scienze della comunicazione all'università di Navarra a Pamplona. Nel 1980 ottiene la laurea in Scienze della comunicazione.
Come giornalista Joaquin Navarro Valls è corrispondente per "Nuestro Tiempo" e inviato estero per il quotidiano di Madrid "ABC". Stimato dai colleghi, è stato eletto membro del consiglio d'amministrazione (1979) e successivamente presidente dell' Associazione della Stampa Estera in Italia (1983 e 1984).
Per oltre vent'anni, dal 1984 al 2006, Navarro Valls è direttore della sala stampa della Santa Sede. Grazie al suo lavoro presenzia alle conferenze internazionali delle Nazioni Unite al Cairo (1994), Copenaghen (1995), Pechino (1995), Istanbul (1996) in qualità di membro della delegazione della Santa Sede. Il suo lavoro in ambito medico e giornalistico è incessante così da essere spesso chiamato come ospite in diverse conferenze di psichiatria e comunicazione, a livello internazionale. Dal 1996 è visitor professor presso la Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce a Roma.
Dal 1996 al 2001 ricopre il ruolo di presidente del consiglio d'amministrazione della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, per malati terminali di cancro.
Durante il lungo e importante pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) Joaquin Navarro Valls svolge un ruolo fondamentale, soprattutto negli ultimi mesi, quando la sua competenza di medico si rivela fondamentale per comunicare alla stampa gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del papa. Durante gli ultimi giorni di vita del pontefice il volto di Navarro Valls compare spesso in televisione, commosso, mentre mette al corrente il mondo sulla salute in declino del papa.
Joaquin Navarro Valls dopo la morte di Papa Wojtyla
Con l'elezione del cardinale Joseph Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI, e con l'approvazione del nuovo pontefice, Joaquin Navarro Valls continua il suo lavoro per oltre un anno.
Rassegna le dimissioni il giorno 11 luglio 2006. Papa Benedetto XVI nomina come successore il reverendo gesuita Federico Lombardi.
Membro laico della prelatura cattolica dell'Opus Dei, l'impegno di Navarro Valls in questa organizzazione risale al periodo 1970-1975, quando viveva nella "casa madre" con Monsignor Josemaría Escrivá - fondatore dell'Opus Dei - il quale è stato proclamato santo nel 2002.
Oltre allo spagnolo, sua lingua madre, parla correntemente il francese, l'inglese e l'italiano.
Nel 2007 è nominato presidente dell'Advisory Board dell'Università Campus Bio Medico di Roma. Due anni dopo (2009) diviene presidente della Fondazione Telecom Italia. Sempre nel 2009 pubblica per Mondadori il libro "A passo d'uomo. Ricordi, incontri e riflessioni tra storia e attualità". Muore all'età di 80 anni il 5 luglio 2017.
Frasi di Joaquin Navarro Valls
Dopo la caduta del muro di Berlino tutti si aspettavano la condanna del comunismo, ma il Papa non mancò di avanzare critiche anche al capitalismo, sostenendo che questo sistema avesse bisogno di una profonda riflessione etica. Rilette oggi, quelle pagine sembrano davvero una grande profezia.
La castità è un voto che riguarda i religiosi, e la mia è una scelta di vita e di comportamento come numerario dell'Opus Dei. In ogni caso non è stato difficile.
Nella vita ogni scelta comporta la necessità di lasciarsi dietro qualcosa. Quelli che vogliono tutto finiscono col non sposare mai una vera idea e non partorire dei figli in senso analogico, cioè altre idee.
Sappiamo tutto sull'essere umano, sui processi biochimici e la biomeccanica del suo organismo, ma non sappiamo ancora "chi" è l'uomo.
Se non hai nulla da comunicare il tuo dire diventa una ripetizione di formule.
In papa Wojtyla, c'era la stupefacente ricchezza di concetti, idee, di valori che proponeva, dall'altra la genialità nel proporli.
La pastorale di Benedetto XVI è il prototipo della pastorale dell'intelligenza.
Un anno dopo [il viaggio del papa] sono tornato a Cuba, e Fidel Castro mi ha invitato cortesemente a pranzo: abbiamo parlato della visita di Giovanni Paolo II. A me è rimasta l’ impressione che Castro avesse rifiutato un’ opportunità. Non dico di cambiare, ma di evolversi.
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Foto e immagini di Joaquin Navarro Valls
Commenti
juaquin me ha gustado te recomiendo que oigas la cancion you rise me up
juaquin me gustaria conocerte ir otra vez a roma a ver la nueva tumba de juan pablo2 y estar contigo en el resto de mi vida
ho 27 sono di bergamo sono una super fan sto leggendo il suo libro e... sarei disposta a fare 600 km per vederla anche solo 10 minuti. il primo e il secondo giugno sarò a roma e mi piacerebbe realizzare questo sogno. me lo permette?? sua fan gaia
Mi chiamo Filomena Di Già e ho visto la sua biografia e a dire il vero mi è piaciuta reputo che lei sia stata una persona brillante sia a livello umanistico che professionale con questo non ho altro da aggiungere
Distinti Saluti
Filomena Di Già
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