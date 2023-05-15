Papa Francesco
Biografia
Papa Francesco, all'anagrafe Jorge Mario Bergoglio, nasce a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 all'interno di una famiglia le cui origini sono italiane, nello specifico piemontesi. Prima di entrare in seminario i suoi studi iniziali appartengono all'area scientifica chimica. È nell'anno 1958 che entra a far parte come novizio della Compagnia di Gesù: con tale organizzazione trascorre un periodo in Cile, torna poi nella sua città natale dove perfeziona il suo percorso di studi e consegue la laurea in filosofia.
A partire dall'anno 1964 insegna letteratura e psicologia nei collegi di Santa Fe e Buenos Aires, per tre anni. Diventa sacerdote a 33 anni il giorno 13 dicembre 1969.
Seguono poi alcune altre esperienze di insegnamento, poi Jorge Mario Bergoglio ricopre la carica di rettore della facoltà di teologia e filosofia a San Miguel. Viene in seguito Provinciale dell'Argentina; nel 1986 si reca in Germania per il completamento del proprio dottorato di studi teologici. Torna quindi in patria, nella città di Córdoba, chiamato ad essere direttore spirituale e confessore della locale chiesa della Compagnia di Gesù.
Il futuro papa Francesco il giorno 20 maggio 1992 viene nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires e titolare di Auca.
La carriera ecclesiastica prosegue con un balzo in avanti quando il 3 giugno 1997 è nominato arcivescovo coadiutore di Buenos Aires. Alla morte del cardinale Antonio Quarracino, gli succede il giorno 28 febbraio 1998 diventando di fatto la figura religiosa più importante dell'intera Argentina. Sempre nel 1998, dal giorno 6 novembre, è anche ordinario per i fedeli di rito orientale in Argentina.
Papa Giovanni Paolo II lo nomina cardinale il 21 febbraio 2001; con il titolo di San Roberto Bellarmino viene eletto a capo della Conferenza Episcopale Argentina, carica che ricopre dal 2005 al 2011. Dopo il lutto di Karol Wojtyla, Jorge Mario Bergoglio è considerato uno dei candidati più in vista per l'elezione a nuovo Pontefice, nel conclave del 2005. Verrà eletto Joseph Ratzinger, ma secondo alcune notizie trapelate dopo il conclave, l'argentino sarebbe stato proprio il nome più votato dopo quello del nuovo papa. Lo stesso Ratzinger sarebbe stato fra i cardinali che avrebbero appoggiato l'elezione di Bergoglio.
Papa Francesco: la scelta del nome
Dopo la rinuncia alla carica di pontefice di papa Benedetto XVI, il nuovo conclave elegge Jorge Mario Bergoglio come suo successore nella sera del 13 marzo 2013: il nuovo pontefice assume il nome di papa Francesco. È il primo papa non europeo, è il primo papa gesuita (l'ordine fondato da Ignazio di Loyola) e il primo a farsi ispirare da Francesco d'Assisi nella scelta del nome, esprimendo da subito sensibilità verso i simboli che il santo reca nella sua figura così come nel suo messaggio di semplicità e umiltà.
Papa Francesco si è spento all'età di 88 anni il 21 aprile 2025.
Il suo successore è Papa Leone XIV.
Frasi di Papa Francesco
Solo lo Spirito può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e allo stesso tempo fare l'unità. Perché quando siamo noi a voler fare la diversità facciamo gli scismi e quando siamo noi a voler fare l'unità facciamo l'uniformità, l'omologazione.
Colui che isola la sua coscienza dal cammino del popolo di Dio non conosce l'allegria dello Spirito Santo che sostiene la speranza.
I sacramenti sono gesti del Signore. Non sono prestazioni o territori di conquista di preti o vescovi.
Il restare, il rimanere fedeli implica un'uscita. Proprio se si rimane nel Signore si esce da sé stessi. Paradossalmente proprio perché si rimane, proprio se si è fedeli si cambia. Non si rimane fedeli, come i tradizionalisti o i fondamentalisti, alla lettera. La fedeltà è sempre un cambiamento, un fiorire, una crescita.
Il coraggio apostolico è seminare. Seminare la Parola. Renderla a quel lui e a quella lei per i quali è data. Dare loro la bellezza del Vangelo, lo stupore dell'incontro con Gesù… e lasciare che sia lo Spirito Santo a fare il resto.
Uscire da sé stessi è uscire anche dal recinto dell'orto dei propri convincimenti considerati inamovibili se questi rischiano di diventare un ostacolo, se chiudono l'orizzonte che è di Dio.
I preti clericalizzano i laici e i laici ci pregano di essere clericalizzati.
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Foto e immagini di Papa Francesco
Commenti
I dieci comandamenti
Francesco Ti Voglio Bene.
È solo un uomo vestito di bianco
Gesu' non ha mai allontanato da Se nessuno tranne satana.
Padre Georg Ganswein torni al suo posto.
Buongiorno Papà Francesco,
la mia nipotina Giada Delfino di 9 anni il 18 luglio prende la Prima Comunione nel Santuario di N. S. delle Vittorie a SCOFFERA Genova
Mi piacerebbe che tu gli scrivessi un augurio
Grazie
Ti vogliamo bene e preghiamo per te
Anna
"Signore, non lasciarci in balìa della tempesta". Tante emozione questa sera nel sentire queste parole!
#tuttiinsiemefermeremoilcovid19
Sono una italiana che vive in Brasile da 40 anni. I giornali in Brasile hanno publicato che il Papa riceverá in audienza l'ex presidente del Brasile, Ignacio Lula da Silva.
Sappiamo che il Papa é una persona che predica il perdono e la misericordia ma il ricevere un politico condannato piu volte é un affronto a tutti i brasiliani che soffrono e sofriranno ancora per molto tempo per causa dei malfatti praticati e comprovati che hanno portato alla chiusura di fabbriche e conseguente aumento della disoccupazione, oltre al arricchimento illecito dello stesso e della sua famiglia.
E' in liberta perche i ministri del Supremo Tribunale Federale che lo hanno messo in liberta sono stati nominati da Lula durante il suo governo.
E' in libertá ma non é stato innocentato.
… e nun se vonno stà!
Un pessimo papa, non mi piace e non lo stimo. Più che il "vicario di Cristo", lo ritengo un imam razzista nei confronti di noi cristiani.
Il papa intervistato da giornalisti ha detto: "Chi sono io per giudicare?" Tutti i cristiani dovrebbero ricordarlo.
Caro papà comunista, sera el pehor ejemplo de una iglesia umana y cristiana, un desastre Total que va perdendo un buon 59% de Cristianos importante en to do el mondo. El pehor papà en la vittoria del Vaticano.
Il miglior Papa di sempre! Non vedo l'ora di vederti nella mia Napoli il prossimo 21 giugno..
Santità, da oggi pregherò per lei affinché sia presente anche alla prossima GMG di Lisbona nel 2022. La ringrazio perché ci dà il coraggio di andare avanti, nonostante le difficoltà che la vita ci pone davanti!
Caro Papa Francesco le tue parole sono di gran conforto al nostro cuore ... Non lasciarci mai... ci sei davvero caro e preghiamo per te... Camilla D'Alessandro e Peter Burton consorte. Stacci vicino con la tua preghiera
Anziché evitare di litigare in presenza, non è forse meglio cercare di risolvere le cause che possono portare i genitori a litigare, magari con l'aiuto della Bibbia? Sottolineo... magari...
Imam Bergoglio, non la stimo.
"La famiglia è la comunità d'amore in cui ogni persona impara a relazionarsi con gli altri e con il mondo"
A cent'annus cun saludi, Babbu Santu!
Vorrei sapere cosa dice a proposito di Adolfo Yorio? Non mi sembra proprio una storia edificante.
Sugli abusi sessuali e molti scandali della Chiesa è stato fatto veramente poco. Spero che l'attuale Papa riesca a mettere a posto un po' le cose!!!
GRANDE PAPA Bergoglio (Francesco). Unico Papa che ha avuto il coraggio di iniziare a cambiare le cose proprio nel Vaticano, dallo IOR che in pratica era diventato la banca dei grandi criminali, date le garanzie che offriva, ai Cardinali, che facevano sfoggio delle proprie ricchezze, dalle auto che devono essere più parsimoniose, non di super lusso perché devono condurre proprio i Cardinali, che si credono importantissimi, senza rispetto per la povertà degli uomini! Alle suore che possono perfettamente girare con biciclette o macchine "normali" tipo la Fiat Panda, che per altro possiede anche lui! Infine, guerra totale alla schifosa pedofilia interna di preti, Vescovi e Cardinali!!!
In questi tempi difficili, le parole semplici di un grande uomo di oggi ci incoraggiano ad andare avanti, guardando al futuro con più fiducia. Grazie Papa Francesco!
volevo rimproverare il papa per aver scelto il nome di san francesco come per indicare che lui avrebbe seguito le sue orme. Un santo che amava i poveri,la natura, gli animali con cui aveva un particolare rapporto di rispetto e di protezione.. Ma lui è tutto l'opposto!!! Vuole contiunuare ad essere papa? Cambi nome! Gli italiani sono stanchi di persone che nascondono la loro vera natura dietro un simbolo o dietro un nome. Grazie se gli farete leggere questo messaggio
Un Papa venuto dalla fine del mondo, ma già entrato nel cuore di tutti... Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca!
Grazie Santo Padre,grazie.
Volevo rispondere per quello che scrive Antonella.Tutte le Case editrici e discografiche italiane ricevono ogni mese decine e decine di proposte di pubblicazioni di testi di musica, poesia, prosa ed altro. Un mare quotidiano di persone che credono di aver prodotto l'opera del secolo.
Antonella non può pensare che sia così tutto possibile pur nella certezza delle proprie capacità. Auguri per Antonella.
Caro Santo Padre Lei parla di "Vergogna" ma quello che le edizioni Paoline hanno fatto a me e' altrettanto vergognoso : alla fine di ottobre ho spedito un Cd con impressa foto di Lampedusa contenente pezzi per chitarra riscritti curati nel suono e suonati , avevo semplicemente chiesto che il profitto della produzione fosse devoluto agli immigrati di Lampedusa .Non ho avuto nessuna risposta tutti cestinato E' vergognoso non apprezzare un gesto di solidarietà' !!!Saluti affettuosi e Buon Anno anche se Lei non leggera mai tutto ciò .Antonella
La Chiesa Cattolica ha sempre saputo adeguare la sua principale guida ai tempi. Questa volta forse c'era un ritardo e abbiamo avuto la rinuncia (altra eccezionalità storica) per assestare l'evento. Sembra una cosa straordinaria ma è solo un sapiente dosaggio e conoscenza del momento storico.
Carissimo PaPa sei il più caro e affettuoso papà' che tutti noi vorremmo avere
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