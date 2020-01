Biografia • Lunghe politiche interne

Giuseppe Pisanu nasce a Ittiri (Sassari) il 2 gennaio 1937.

La sua esperienza politica inizia nella Democrazia Cristiana locale; è dirigente provinciale di Sassari, poi dirigente regionale della Sardegna e dal 1975 al 1980 capo della segreteria politica nazionale.

Per venti anni dal 1972 al 1992, è deputato per la Dc.E' sottosegretario di Stato al Tesoro dal 1980 al 1983 nei governi guidati da Arnaldo Forlani, poi è costretto a dimettersi per lo scandalo della P2 di Licio Gelli (per i suoi rapporti con Flavio Carboni, con Roberto Calvi, e con il crac del Banco Ambrosiano), Giovanni Spadolini e Amintore Fanfani. Dal 1986 al 1990 è sottosegretario di Stato alla Difesa nei governi Dc-Psi e Pentapartito guidati da Bettino Craxi, Giovanni Goria e Ciriaco De Mita.

Allo scioglimento della Democrazia Cristiana, nel 1994 decide di aderire al nuovo partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, per la cui lista è eletto deputato nel 1994, 1996 e 2001. È stato anche presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia.

Dal 3 luglio 2002 fino al mese di aprile 2006 ricopre la carica di Ministro dell'Interno (Governi Berlusconi II e III). In questo periodo di difficili tensioni internazionali lega il proprio nome ad un decreto antiterrorismo che vieta le connessioni anonime a Internet e impone a tutti i provider di conservare un registro informatico in cui riportano indirizzo IP (l'indirizzo numerico che identifica il computer connesso) e numero di telefono che identifica l'utente connesso.

Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto senatore per Forza Italia in Campania.

Pisanu sarebbe stato coinvolto anche nello scandalo italiano del calcio del 2006: nel mese di maggio dello stesso anno vengono pubblicate alcune sue intercettazioni telefoniche con Luciano Moggi e con il Presidente della Torres Calcio in cui il Ministro dell'Interno chiede un aiuto per la squadra cittadina.

Alle elezioni politiche del 2008 Pisanu viene rieletto nelle liste del Popolo della Libertà.