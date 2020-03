Biografia • Delitti e doveri

Di origini montenegrine il famoso detective Nero Wolfe nasce il 17 aprile 1893. Sebbene sia così anziano non ha una data di morte, perché Nero Wolfe è un personaggio nato dalla fantasia del suo autore, lo scrittore americano Rex Stout. La sua nascita nel mondo reale - il debutto letterario - risale all'anno 1934. E' affidato ad Archie Goodwin, assistente privato di Wolfe, il compito di documentare i gialli che il detective Wolfe risolve puntualmente: e lo fa in ben 33 romanzi e 39 romanzi brevi. I gialli di Rex Stout che vedono Wolfe protagonista coprono un arco temporale che va dagli anni Trenta agli anni Settanta; la maggior parte dei racconti sono ambientati a New York City.

A rendere longevo il successo di questo personaggio sono stati negli anni i tanti adattamenti prima radiofonici, poi televisivi e cinematografici. Il primo film dal titolo "Meet Nero Wolfe", risale al 1936. In Italia viene prodotta dalla Rai una miniserie per la tv nel 1969 che vede protagonista Tino Buazzelli. L'ultima in ordine di produzione è l'omonima serie "Nero Wolfe", prodotta in Itali nel 2012 e trasmessa sulla Rai, che vede Francesco Pannofino vestire i panni di Nero Wolfe (nella foto) e Pietro Sermonti quelli di Archie Goodwin.

Nero Wolfe è specializzato nella risoluzione di intricati casi di omicidio che spesso scioglie solamente stando seduto a rimuginare sull'ampia comoda poltrona del suo studio, se non beatamente occupato nella cura delle adorate piantine. Wolfe non lascia quasi mai la sua casa. Stout descrive con grande cura la disposizione dei vani dell'abitazione dell'investigatore, dei suoi arredi e delle suppellettili, così come le abitudini, le regole che disciplinano casa Wolfe e gli orari.

Anche l'aspetto fisico e quello caratteriale sono ricchi di dettagli: Nero Wolfe pesa intorno ai 150 kg ("un settimo di tonnellata"), è un raffinato buongustaio, assai pignolo, e considera il lavoro alla stregua di un indispensabile fastidio che gli consente di tenere un alto tenore di vita; è moderatamente iroso, non parla di lavoro a tavola e, pur avendo una vasta clientela femminile, è fortemente misogino; coltiva rare orchidee nel giardino pensile della sua casa (un elegante palazzo in arenaria) situata al numero 918 della 35a strada ovest di New York. Conduce orari di lavoro rigidissimi, senza dedicare al lavoro un minuto in più del previsto, che verrebbe altrimenti sottratto alle altre attività, la coltivazione delle orchidee e il buon cibo.

È Archie Goodwin che si reca sui luoghi del delitto per interrogare testimoni e parenti della vittima di turno, pedinare persone sospette e svolgere in generale tutte le funzioni operative del suo superiore.

Altri personaggi che compaiono abitualmente nelle storie di Nero Wolfe - e che come Goodwin vivono nella sua casa - sono il giardiniere Theodore Horstmann, che aiuta il detective nel mantenere curate le belle orchidee, Fritz Brenner, il fidatissimo cuoco svizzero. Tra i collaboratori occasionali compaiono saltuariamente gli investigatori Orrie Cather, Saul Panzer e Fred Durkin.

Dopo la morte di Rex Stout (1975), il personaggio di Wolfe è stato ripreso da Robert Goldsborough in sette romanzi. Nel 1979 in onore della scomparsa dello scrittore, l'associazione "The Wolfe Pack" ha istituito il Premio Nero Wolfe (detto anche Nero Award) assegnato ogni anno al miglior romanzo poliziesco.