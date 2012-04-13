1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

John Adams

John Adams

John Adams

Biografia Storie di libertà

John Adams nasce a Braintree il 30 ottobre 1735. Si laurea in Legge nel 1755 frequentando la prestigiosa Università di Harvard. I suoi genitori fanno pressione su di lui affinché diventi un personaggio importante e in vista. Il giovane John non delude le loro aspettative. Oltre ad essere un bravo avvocato, John Adams si distingue per la sua abilità oratoria.

Insegnante e politico attivo, si occupa anche di questioni costituzionali, pubblicando alcuni saggi riguardanti la situazione delle colonie nel Nuovo Mondo. In uno di tali lavori, nel 1774, John Adams afferma che le colonie non riconoscono, all'interno della loro politica interna, l'autorità e l'operato del Parlamento britannico.

Il suo ingresso in politica avviene prima dello scoppio della Guerra d'indipendenza americana: nel 1775 partecipa al Congresso continentale come delegato del Massachussets, e fa parte del comitato di redazione che partecipa alla stesura della "Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America".

Prima ancora la figura di John Adams si lega allo "Stamp Act", un documento al quale si oppone insieme ad altri. Nel 1778, Adams riesce a fermare la guerra con la Gran Bretagna, grazie alle sue abilità diplomatiche e all'aiuto di Benjamin Franklin. Viene infatti stipulato il "Trattato di Parigi". John Adams è fautore dell'indipendenza e della secessione degli Stati Uniti, e in politica estera formula alcuni principi che tendono ad isolare l'America dagli altri Stati e dall'Europa.

Nel 1785 ricopre un ruolo importante: diventa infatti ambasciatore in Gran Bretagna. Nel 1789, tornato in America, siede a fianco di George Washington come primo vicepresidente del Paese. Il mandato dura dal 1789 al 1796. Precisamente nel 1796, Adams viene eletto Presidente degli Stati Uniti: inoltre continua ad essere un politico federalista attivo.

Durante gli anni del suo mandato presidenziale (che dura dal 1797 al 1801), John Adams approva il documento intitolato "Alien and Sedition Acts" che di fatto tende a limitare i diritti degli stranieri. Queste leggi lo rendono abbastanza impopolare, suscitando polemiche anche molto accese. Per questo motivo ben presto Adams finisce per perdere il ruolo di spicco all'interno del Partito federalista. Lo stesso partito cui John Adams aderisce dal 1800 perde credibilità e si scioglie.

Nello stesso periodo riesce a scongiurare lo scoppio di una guerra contro la Francia, ancora una volta grazie alla sua bravura come diplomatico, ottenendo il dominio sulla Florida da parte dello stesso Napoleone. John Adams trasmette a suo figlio la passione per la politica, a tal punto che lo segue nella sua prestigiosa carriera, aiutandolo a diventare il sesto presidente degli Stati Uniti d'America: John Quincy Adams viene infatti eletto nel 1825.

Padre di sei figli, John Adams muore il 4 luglio 1826 a Quincy, all'età di novanta anni. Tra le opere politiche da lui pubblicate c'è "Riflessioni sul governo": i temi affrontati sono la libertà sociale e l'indipendenza.

Vuoi ricevere aggiornamenti su John Adams ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Aforismi di John Adams

3 fotografie

Foto e immagini di John Adams

Foto di John Adams
Foto di John Adams
Foto di John Adams

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Oratoria Guerra D'indipendenza Americana Benjamin Franklin George Washington Napoleone John Quincy Adams Presidenti USA Politica Storia

John Adams nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Linus

Linus

Conduttore radiofonico italiano
α 30 ottobre 1957
Alfred Sisley

Alfred Sisley

Pittore francese
α 30 ottobre 1839
ω 29 gennaio 1899
Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona

Allenatore ed ex calciatore argentino
α 30 ottobre 1960
ω 25 novembre 2020
Ezra Pound

Ezra Pound

Poeta statunitense
α 30 ottobre 1885
ω 1 novembre 1972
Francesco Sarcina

Francesco Sarcina

Cantautore italiano
α 30 ottobre 1976
Ivanka Trump

Ivanka Trump

Imprenditrice, modella e personaggio tv statunitense
α 30 ottobre 1981
Jean Rostand

Jean Rostand

Biologo e filosofo francese
α 30 ottobre 1894
ω 3 settembre 1977
Luisa Spagnoli

Luisa Spagnoli

Imprenditrice italiana, inventrice del Bacio Perugina
α 30 ottobre 1877
ω 21 settembre 1935
Paul Valéry

Paul Valéry

Poeta francese
α 30 ottobre 1871
ω 20 luglio 1945
Astor Piazzolla

Astor Piazzolla

Musicista argentino
α 11 marzo 1921
ω 4 luglio 1992
Barry White

Barry White

Cantante statunitense
α 12 settembre 1944
ω 4 luglio 2003
Francois-Renè De Chateaubriand

Francois-Renè De Chateaubriand

Scrittore francese
α 4 settembre 1768
ω 4 luglio 1848
Giorgio Faletti

Giorgio Faletti

Artista e scrittore italiano
α 25 novembre 1950
ω 4 luglio 2014
James Monroe

James Monroe

5° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 28 aprile 1758
ω 4 luglio 1831
Marie Curie

Marie Curie

Scienziata, chimica e fisica, polacca
α 7 novembre 1867
ω 4 luglio 1934
Suzanne Lenglen

Suzanne Lenglen

Tennista francese
α 24 maggio 1899
ω 4 luglio 1938
Thomas Jefferson

Thomas Jefferson

3° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 13 aprile 1743
ω 4 luglio 1826
René Laennec

René Laennec

Medico francese, inventore dello stetoscopio
α 17 febbraio 1781
ω 13 agosto 1826
Thomas Jefferson

Thomas Jefferson

3° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 13 aprile 1743
ω 4 luglio 1826

Chi l'ha detto?

Il genio senza formazione è come argento in miniera.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail