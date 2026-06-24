Biografia

Il calciatore norvegese Erling Braut Haaland nasce a Leeds, in Inghilterra, il 21 luglio 2000. La sua nascita avviene in territorio inglese per una ragione molto precisa legata al lavoro del padre. Alf-Inge Haaland, infatti, milita in quegli anni come calciatore professionista in Premier League, prima con il Nottingham Forest e poi con il Leeds United, ed è proprio durante questa parentesi britannica che la famiglia si stabilisce temporaneamente in Inghilterra.

Erling Haaland

La madre di Erling, Gry Marita Braut, è invece norvegese, ed è da lei che il piccolo Erling eredita il secondo nome che diventerà parte integrante della sua identità sportiva.

Il cognome di nascita è in realtà Håland, con la dieresi tipica della grafia norvegese, ma il futuro centravanti decide in adolescenza di modificarlo in Haaland, una scelta pratica pensata per rendere il nome più semplice da pronunciare e da scrivere nel circuito calcistico internazionale.

Infanzia e ritorno in Norvegia

Nel 2003 il padre di Erling subisce un grave infortunio al ginocchio durante una partita di Premier League contro il Manchester City, un episodio controverso che coinvolge anche Roy Keane e che pone fine, di fatto, alla carriera professionistica di Alf-Inge.

Questo evento segna una svolta fondamentale per la famiglia Haaland, che decide di lasciare l'Inghilterra e di tornare in Norvegia, stabilendosi a Bryne, una cittadina della costa sud-occidentale del paese.

È in questo contesto, lontano dai riflettori del grande calcio britannico, che Erling cresce e costruisce le basi della propria formazione sportiva.

Da bambino il giovane Haaland non si dedica esclusivamente al calcio, ma sperimenta diverse discipline sportive, tra cui la pallamano, il golf e l'atletica leggera, dimostrando fin da piccolo una versatilità fisica che si rivelerà preziosa nella sua futura carriera da attaccante.

A sei anni entra a far parte della scuola calcio locale, giocando spesso in squadre composte da bambini più grandi di lui.

Nonostante non sia ancora fisicamente sviluppato rispetto ai compagni, il suo primo allenatore, Alf Ingve Bertsen, racconta che il piccolo Erling riesce comunque a imporsi grazie a una notevole qualità tecnica e a un impegno costante e instancabile, caratteristiche che lo accompagneranno per tutta la carriera.

Gli esordi tra Bryne e Molde

Haaland cresce calcisticamente nel settore giovanile del Bryne, il club della sua città, con cui esordisce anche tra i professionisti, mettendo in mostra fin da subito un fiuto del gol fuori dal comune.

Nel 2017 il giovane attaccante norvegese si trasferisce al Molde, club allenato in quel periodo da Ole Gunnar Solskjær, ex bomber del Manchester United che diventa per lui un mentore fondamentale.

Con il Molde, Haaland milita per due stagioni, affinando il proprio gioco e attirando le attenzioni dei principali osservatori europei grazie a una crescita esponenziale sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico.

È proprio in questo periodo che il nome di Erling Haaland comincia a circolare con insistenza tra gli scout dei grandi club continentali, complice anche una prestazione clamorosa con la nazionale norvegese Under-20 ai Mondiali di categoria del 2019, durante i quali realizza nove gol in una sola partita contro l'Honduras.

L'esplosione con il Salisburgo e il record in Champions League

Nel 2019 Haaland viene acquistato dal Red Bull Salisburgo, club austriaco noto per la capacità di valorizzare giovani talenti prima di rivenderli ai grandi club europei.

Con la maglia del Salisburgo, l'attaccante norvegese vince un campionato austriaco e una Coppa d'Austria, ma soprattutto si fa conoscere al grande pubblico internazionale grazie a un esordio devastante in UEFA Champions League, competizione in cui segna una tripletta nella sua prima presenza assoluta.

Le sue prestazioni gli valgono il prestigioso premio di calciatore dell'anno del campionato austriaco e il Golden Boy europeo, riconoscimento riservato al miglior giovane calciatore del continente.

In questo periodo Haaland entra inoltre nella storia della Champions League diventando, insieme a Lionel Messi e Luiz Adriano, uno dei pochi calciatori capaci di segnare cinque gol in una singola partita della massima competizione europea per club.

Gli anni al Borussia Dortmund

Nel 2020 Erling Haaland passa al Borussia Dortmund, uno dei club più prestigiosi della Bundesliga tedesca, in un trasferimento che conferma definitivamente il suo status di stella emergente del calcio mondiale.

Con i gialloneri conquista la Coppa di Germania e si aggiudica il titolo di calciatore dell'anno del campionato tedesco, oltre a vincere per due volte la classifica dei marcatori della Bundesliga.

Durante la sua permanenza a Dortmund, Haaland disputa 67 presenze in campionato, realizzando 62 gol e fornendo 15 assist ai compagni, una media realizzativa straordinaria che lo consacra come uno dei centravanti più letali d'Europa.

Sono questi gli anni in cui il soprannome di "macchina da gol" comincia a diffondersi sulla stampa internazionale, complice anche una dichiarazione del giornalista norvegese Øyvind Godø, che lo descrive come forte come un orso e veloce come un cavallo, un vero killer sotto porta.

L'arrivo al Manchester City e i record in Premier League

Nel 2022 Haaland si trasferisce al Manchester City, allenato da Pep Guardiola, in quello che si rivela uno dei colpi di mercato più importanti della storia recente della Premier League.

L'impatto del centravanti norvegese sul calcio inglese è semplicemente devastante.

Il 7 agosto 2022, a soli 22 anni e 17 giorni, debutta in campionato e inizia immediatamente a frantumare record su record, fino a diventare il marcatore più rapido nella storia della Premier League a raggiungere determinate soglie di gol.

Con il Manchester City conquista due titoli di campione d'Inghilterra, una Coppa d'Inghilterra, un Community Shield, una Supercoppa UEFA e, soprattutto, la sua prima storica UEFA Champions League, oltre alla Coppa del Mondo per club FIFA.

Il 22 settembre 2024 realizza il suo centesimo gol complessivo con la maglia dei Citizens, stabilendo il record per il minor numero di partite necessarie a raggiungere tale traguardo.

Il 17 gennaio 2025 Haaland rinnova il proprio contratto con il Manchester City fino all'estate del 2034, un accordo decennale che testimonia la centralità del suo ruolo nel progetto del club inglese.

Nella stagione 2025/2026 continua a confermarsi tra i bomber più prolifici del continente, chiudendo il campionato come capocannoniere della Premier League con 27 gol all'attivo.

La nazionale norvegese

Haaland rappresenta la Norvegia a tutti i livelli giovanili, dall'Under-15 fino all'Under-21, prima di approdare definitivamente in nazionale maggiore.

Con la maglia della sua nazionale diventa il miglior marcatore di tutti i tempi della storia norvegese, un primato raggiunto in giovane età e che testimonia il suo impatto straordinario anche a livello internazionale.

Dopo anni di assenza dalle grandi competizioni, la Norvegia conquista la qualificazione ai Mondiali del 2026, portando finalmente Haaland a disputare la sua prima Coppa del Mondo, un palcoscenico che gli era sempre mancato nonostante i suoi numeri impressionanti a livello di club.

Vita privata

Dal punto di vista sentimentale, Erling Haaland è legato a Isabel Haugseng Johansen, anche lei originaria di Bryne e a sua volta calciatrice, avendo militato nella squadra femminile del Bryne FK fin dall'età di tredici anni.

I due si conoscono fin da bambini, frequentando la stessa accademia calcistica della loro città natale, ma la loro relazione diventa sentimentale solo a partire dal 2021.

Alla fine del 2024 la coppia accoglie il primo figlio, un evento che lo stesso allenatore Pep Guardiola annuncia inaspettatamente in conferenza stampa, rivelando una notizia che il calciatore aveva fino a quel momento mantenuto privata.

Haaland e Johansen scelgono di proteggere con grande riservatezza la propria vita familiare, evitando di esporre il figlio sui social media e mantenendo un profilo basso rispetto agli standard tipici del jet set calcistico internazionale.

Lo stesso attaccante racconta in alcune interviste una quotidianità sorprendentemente semplice, fatta di serate trascorse a giocare a Minecraft con la compagna, cene preparate in casa e ritorni a Bryne per gustare un kebab nel locale della loro infanzia.

La coppia non è sposata, ma Haaland ha più volte scherzato sulla possibilità di un futuro matrimonio, immaginando di servire ai propri invitati i tradizionali kebab della sua città natale.

Curiosità

Erling Haaland è alto 195 centimetri e pesa circa 92 chilogrammi, una struttura fisica imponente che gli permette di abbinare alla potenza anche una sorprendente velocità di corsa.

Il padre Alf-Inge Haaland ha giocato in Premier League con Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City, e proprio quest'ultimo club, anni dopo, diventerà la squadra del figlio, chiudendo un cerchio familiare particolarmente significativo.

Erling è inoltre cugino di altri due calciatori professionisti, Jonatan Braut Brunes, attivo in Polonia con il Raków Częstochowa, e Albert Tjåland.

Tra i record personali più curiosi figura quello dei nove gol segnati in una sola partita con la nazionale Under-20 norvegese contro l'Honduras ai Mondiali di categoria del 2019, una prestazione che resta impressa nella memoria degli appassionati di calcio giovanile.

Nonostante la fama e i guadagni milionari, Haaland viene spesso descritto da amici e conoscenti come una persona semplice e legata alle proprie origini, che torna regolarmente a Bryne per ritrovare gli amici di sempre e le abitudini della propria infanzia.

Il suo agente è Rafaela Pimenta, una delle procuratrici più influenti del calcio mondiale, che ha ereditato parte del portafoglio clienti del celebre Mino Raiola dopo la sua morte.