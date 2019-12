Biografia • Profeta dormiente

Uno dei casi più singolari e più noti del secolo scorso: un uomo garbato e gentile in grado di prescrivere cure in stato di trance attingendo a informazioni normalmente non accessibili con i sensi ordinari. Il 18 marzo del 1877, in una fattoria a Hopkinsville, nel Kentucky/USA, nasce Edgar Cayce, un uomo il cui destino è stato quello di diventare un singolarissimo veggente.

In un'epoca in cui ogni "fenomeno insolito" viene etichettato come spiritismo od occultismo, Cayce si distingue da queste definizioni e tendenze, dimostrando al mondo che è possibile varcare i confini del tempo e dello spazio per avere delle visioni ed informazioni importanti per la guarigione fisica e per la conoscenza della storia umana e spirituale. Stando sdraiato su un divano, in questo stato di trance autoindotta, Cayce raggiunge una serie di visioni grazie alle quali "diagnostica" lo stato di salute della persona (molte volte lontana) e gli prescrive il rimedio più indicato.

Questo nonostante la sua cultura sia molto semplice e non avesse particolari nozioni di medicina. Egli entra in contatto con il subconscio delle persone per le quali effettua le letture (in inglese "readings") e scava nelle "cronache akasciche" che egli chiama anche "il libro della memoria di Dio".

L' Akasha per la tradizione esoterica/iniziatica ma non per la scienza, è un grande archivio primordiale dello spazio-tempo, dove si trova la storia di tutte le anime dalla loro creazione. Per questo Cayce è in grado di dissertare su qualsiasi materia, pur non avendola studiata coscientemente.

A 13 anni ha l'apparizione che lo segna per sempre: un essere angelico gli domanda che cosa desidera maggiormente, e lui risponde "assistere gli altri, in particolare i bambini malati". Così una delle sue prime "letture" è per una bambina di cinque anni: Aime Dietrich, il cui cervello in seguito ad un'influenza si è bloccato nello sviluppo e ciò le causa frequenti convulsioni. I molti medici e specialisti consultati non hanno apportato alcuna soluzione. Cayce dichiara che il problema è stato causato, prima dell'influenza, da una particolare caduta (che i genitori confermano) e "prescrive" una serie accurata di trattamenti osteopatici, che corregge adeguatamente più volte ma che alla fine portano a un risultato risolutivo.

Ma il suo primo paziente è egli stesso... Colpito da una palla da baseball e portato immediatamente a casa, Cayce, in semitrance, si rivolge alla madre (da subito sua grande sostenitrice) dandole tutte le istruzioni necessarie per preparare un impiastro medicamentoso che lo guarisce. Quando si ammala si cura con l'autoipnosi e comanda al suo organismo di ripristinare le funzioni organiche bloccate.

Guarisce dalla tubercolosi e da differenti emorragie molte delle persone che si sono rivolte a lui fiduciose; ridà la vista al figlio, che l'ha persa in un incidente e al quale i dottori vogliono a tutti i costi asportare un occhio; in un'occasione prescrive ad un certo James Andrews un'acqua di sclarea (Clariwater) di cui nessuno ha mai sentito nominare. Alla fine si scopre che quel preparato è stato messo in commercio in Francia sessant'anni prima da un medico parigino ed è stato poi accantonato.

Un'altra volta raccomanda un farmaco chiamato Codiron, fornendo il nome e l'indirizzo dell'industria chimica di Chicago che lo produce. L'ammalato interpella l'azienda e si sente rispondere da uno stupito responsabile che il farmaco è stato preparato da pochissimo tempo, registrato meno di un'ora prima e che pertanto è ancora tutto quanto segreto.

Nonostante la sua fede ortodossa neghi il principio della reincarnazione, Cayce ne diventa un fervido sostenitore sulla base delle informazioni ricevute durante i suoi "viaggi" fuori dalla coscienza ordinaria.

Questo uomo di grande fede cristiana è un accanito lettore della Bibbia, animato da un forte spirito idealista, ma che rifiuta di arricchirsi con queste sue facoltà, anzi lavora sempre disinteressatamente, e senza posa, sino alla morte, sopraggiunta il 3 gennaio del 1945.

Le letture di Cayce sono oggi custodite a Virginia Beach, nel Virginia, dall'Association for Research and Enlightenment (A.R.E.), fondata nel 1931 con lo scopo di studiare e diffondere le letture di Cayce.

Sulle quasi 15.000 letture stenografate esistenti che comprendono 10.000 argomenti, il 60% tratta prevalentemente di diagnosi di malattie fisiche, il rimanente 40% discute di temi come la crescita spirituale (letture che ispirano i gruppi di studio "Alla Ricerca di Dio"), i sogni e la loro interpretazione, la reincarnazione (ci sono centinaia di letture sulle vite passate di molte persone), i fenomeni psichici, la forza del pensiero, la preghiera e la meditazione, i principi filosofici e spirituali, la tecnologia, Atlantide e l'antico Egitto, le profezie per il futuro del mondo.