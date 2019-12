Biografia

Heinrich Theodor Fontane nasce il 30 dicembre del 1819 a Neuruppin (Germania). Dopo aver frequentato la scuola tecnica a Berlino, nel 1835 incontra Emilie Rouanet-Kummer, colei che diventerà sua moglie; l'anno successivo interrompe gli studi tecnici e si dedica alla formazione da farmacista, iniziando poco dopo il praticantato vicino a Magdeburgo.

Nello stesso periodo scrive le sue prime poesie e pubblica "Geschwisterliebe", la sua prima novella. Nel 1841 deve fare i conti con una brutta malattia, il tifo, ma riesce a ristabilirsi a Letschin, presso la sua famiglia; proprio qui, lavorare nella farmacia del padre. Nel frattempo Bernhard von Lepel lo introduce in "Tunnel uber der Spree", circolo letterario che frequenterà per oltre vent'anni, mentre nel 1844 presta servizio militare.

Ottenuto, tre anni più tardi, il brevetto di farmacista di prima classe, combatte nella rivoluzione di marzo e scrive sulla "Berliner Zeitung-Halle". Alla fine degli anni Quaranta sceglie di abbandonare la farmacia in maniera definitiva per dedicarsi alla scrittura: "Dresdner Zeitung", foglio radicale, accoglie i suoi primi scritti politici. Tra il 1849 e il 1850 Fontane pubblica "Uomini ed eroi. Otto canti prussiani", il suo primo libro, e sposa Emilie, con la quale va a vivere a Berlino.

A dispetto degli iniziali problemi finanziari, Theodore Fontane riesce a risollevarsi dopo aver trovato lavoro presso la "Centralstelle fur pressangelegenheiten". Trasferitosi a Londra, entra in contatto con i Preraffaelliti, movimento artistico che fa conoscere ai lettori dei suoi "Englischer Artikel"; poi, torna in patria con il cambio di governo prussiano. Si dedica, quindi, alla letteratura dei viaggi, che sta conoscendo un'esplosione notevole in quel periodo.

Nel 1861, dai suoi articoli nasce "La contea di Ruppin", libretto che viene seguito l'anno dopo da una seconda edizione dotata del sovratitolo "Viaggio nel Magdeburgo". Entrato nella redazione della "Neuen Preussischen (Kreuz-) Zeitung", foglio conservatore e reazionario fondato, tra gli altri, da Bismarck, si sposta in Danimarca per parlare della guerra del 1864, per poi tornare a Berlino. Recatosi a Parigi durante la guerra franco-prussiana, viene arrestato per spionaggio: ma, una volta verificata l'inconsistenza dell'accusa, viene rilasciato dopo un intervento di Bismarck.

Seguono anni in cui Theodore Fontane viaggia tra l'Italia, l'Austria e la Svizzera. Terminate le peregrinazioni nel sud Europa, egli decide di vivere come libero scrittore, abbandonando la stampa periodica: nel 1876 viene nominato segretario dell'Accademia di Belle Arti di Berlino, anche se lascia l'incarico poco tempo dopo. Colpito da una grave ischemia cerebrale nel 1892, riceve dal proprio medico il consiglio di raccontare i suoi ricordi infantili in forma scritta: in questo modo Fontane riesce a rimettersi dalla malattia, e ha modo di realizzare il romanzo "Effi Briest" e la sua autobiografia "Da venti a trenta".