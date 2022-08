Biografia

Levi Strauss (il cui nome originario è Löb Strauß), noto per la famosa marca di jeans e abbigliamento, nasce il 26 febbraio del 1829 a Buttenheim (Germania) da genitori bavaresi di origine ebrea, Rebecca e Hirsch. Dopo aver lasciato la Germania come molti suoi connazionali, partendo dal porto di Bremerhaven, sbarca negli Stati Uniti, a New York, dove Louis e Jonas, suoi fratelli maggiori, hanno creato un'industria di abbigliamento di successo.

In realtà, dopo appena due giorni passati nella Grande Mela, il futuro Levi Strauss decide di trasferirsi in Kentucky, a Louisville, nel ranch di un altro parente immigrato, Daniel Goldman, suo zio. Qui Löb impara la lingua inglese, passandovi cinque anni con la speranza di trasformarsi in un uomo d'affari e imprenditore indipendente, pur sapendo che a lui toccherà la gestione del ranch alla morte dello zio.

Nel 1850, dopo che anche la mamma e le sorelle Strauß sono giunte negli Stati Uniti per dare una mano a Louis e Jonas, Löb decide di cambiare il proprio nome in Levi, inglesizzandolo: si tratta del primo passo per ottenere la cittadinanza americana, che arriva nel 1853. Levi si sposta in California, a San Francisco, luogo che all'epoca sta vivendo una fase di importante sviluppo in virtù della corsa all'oro: la sua intenzione è quella di dare vita a un'industria tessile che soddisfi la necessità dei tessuti particolari richiesti per il lavoro nelle miniere, per le vele delle imbarcazioni e per i carri dei pionieri.

Apre dunque, con l'aiuto del cognato David Stern, un ingrosso, il Levi Strauss & Co. Non disdegnando di trasformarsi in un venditore ambulante, recandosi direttamente nelle miniere, inventa quella che diverrà nota con il nome di salopette, ideale per i minatori, sfruttando la tela denominata serge deNimes, oggi conosciuta come Denim.

Il 20 maggio del 1873 insieme con il sarto Jacob Davis condivide il brevetto del tessuto, con tanto di rafforzamento con rivetti di rame intorno alle tasche.