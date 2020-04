Biografia • Sull'isola che non c'è

Forse i giovani d'oggi non hanno mai sentito nominare Sir James Barrie, ma di certo anche le generazioni future non potranno evitare di rimanere affascinate dalla sua più famosa creatura: Peter Pan.

James Matthew Barrie nasce nella cittadina di Kirriemuir, nelle Lowlands scozzesi, il 9 maggio 1860, nono di dieci figli.

Jamie, come veniva affettuosamente chiamato in famiglia, cresce con le storie di pirati che la madre, appassionata delle avventure di Stevenson, racconta. Il frattello David muore in un incidente quando James ha solo sette anni. La morte del figlio prediletto fa cadere la madre in una profonda depressione: James prova a risollevarla vestendo i panni del fratello. Questa ossessiva relazione tra madre e figlio marcherà profondamente la vita di James. Dopo la morte della madre Barrie pubblicherà (1896) una delicata biografia celebrativa.

All'età di 13 anni lascia la sua cittadina per frequentare la scuola. Si interessa di teatro e si appassiona ai lavori di Jules Verne, Mayne Reid e James Fenimore Cooper. Studia poi alla Dumfries Academy all'Università di Edinburgo, conseguendo la laurea nel 1882.

Dopo le prime esperienze come giornalista per il "Nottingham Journal", si sposta nel 1885, senza soldi nel portafogli, a Londra per intraprendere la carriera di scrittore. Inizialmente vende i suoi scritti, per lo più umoristici, a qualche rivista.

Nel 1888 Barrie raggiunge una discreta fama con "Auld Licht Idylls", divertenti scampoli di vita quotidiana scozzese. La critica elogia la sua originalità. Il suo melodramamtico romanzo, "The Little Minister" (1891), riscuote grande successo: verrà portato sullo schermo per ben tre volte.

Successivamente Barrie scriverà principalmente per il teatro.

Nel 1894 sposa Mary Ansell.

Nel 1902 il nome di Peter Pan appare per la prima volta nel romanzo "The Little White Bird". Si tratta di una narrazione in prima persona circa un benestante uomo affezionato ad un giovane ragazzo, David. Portando a passeggio questo ragazzo per Kensington Gardens, il narratore gli racconta di Peter Pan, che può essere visto nei giardini la notte.

Peter Pan viene prodotto per il teatro nel 1904: bisognerà attendere fino al 1911 per la definitiva versione del romanzo: "Peter and Wendy".

James Barrie acquisì in seguito il titolo di Sir e nel 1922 ricevette l'Ordine di Merito. Venne poi eletto rettore della "St. Andrew's University" e nel 1930 "Cancelliere dell'Università di Edinburgo".

James Matthew Barrie morì a Londra il 19 giugno 1937, all'età di 77 anni.