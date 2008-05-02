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Stanislaw Jerzy Lec

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Biografia Perle di saggezza

Scrittore, poeta nonché prolifico aforista, Stanislaw Jerzy Lec nasce il giorno 6 marzo 1909 a Leopoli, uno dei maggiori centri culturali dell'Ucraina.

Secondo quanto scritto da Clifton Fadimon nell'introduzione al libro di Lec "Pensieri spettinati" (Unkempt Thoughts), lo scrittore si propose in gioventù come guida per molti intellettuali della mitteleuropa la cui esperienza culturale fu frenata in maniera inesorabile dal divampare della Seconda guerra mondiale.

Durante il conflitto viene catturato e recluso in un campo di concentramento in Germania, dove rimane fino al mese luglio del 1943, periodo in cui il campo viene sottoposto a terribili esecuzioni di massa. Lec fugge grazie ad un travestimento: con indosso un'uniforme tedesca raggiunge la capitale Varsavia. Qui si unisce al movimento partigiano locale.

Terminato il conflitto mondiale Lec riprende la sua attività di scrittore; interromperà ancora solo per un breve periodo per dedicarsi ad un incarico diplomatico, in qualità di addetto culturale presso l'ambasciata polacca a Vienna. Trascorrerà inoltre due anni in Israele.

"Pensieri spettinati" viene pubblicato per la prima volta nel 1957; due anni dopo uscirà il seguito "Altri pensieri spettinati". Si tratta di una raccolta di brani scelti, aforismi di sferzante ironia, i quali sono incentrati non su un particolare sistema politico, bensì sul meccanismo che regola qualsiasi sistema politico che si basi sull'autoritaritarismo.

Lec non intende fare del moralismo spicciolo, si batte invece contro ogni morale quando questa viene eretta a sistema; il suo intento appare quello di un eroe che desidera mettere alla berlina le assurdità che si sostituiscono alla vita e alla realtà stessa, con vibranti perle di saggezza.

Stanislaw Jerzy Lec muore a Varsavia, il giorno 7 maggio 1966.

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