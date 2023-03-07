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Biografie

Francesco Sarcina

Francesco Sarcina

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Biografia

Francesco Sarcina nasce il 30 ottobre 1976 a Milano da una famiglia di origini pugliesi (il padre è di Trinitapoli). Appassionatosi di musica sin da piccolo (ascolta i Led Zeppelin, i Beatles, Elvis Presley, i Deep Purple), inizia a suonare la chitarra in alcune cover band del Milanese; nel 1993 conosce il batterista Alessandro Deidda, con il quale sei anni dopo fonda Le Vibrazioni, band composta anche dal bassista Marco Castellani e dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi.

Dopo alcuni anni di relativo anonimato, il gruppo esplode nel 2003, grazie al singolo "Dedicato a te", che in poche settimane conquista il Disco di Platino, anche in virtù del successo del videoclip relativo, girato sui Navigli a Milano (e parodiato da Elio e le Storie Tese nel videoclip di "Shpalman"): quell'anno, Le Vibrazioni vincono il premio di rivelazione al "Festivalbar" con la canzone "In una notte d'estate" e pubblicano il loro primo disco, intitolato "Le Vibrazioni", che vende più di 300mila copie.

Dall'album vengono estratti i singoli "Vieni da me", "In una notte d'estate", "Sono più sereno" e "...E se ne va", che fa parte della colonna sonora del film "Tre metri sopra il cielo". Dopo avere intrapreso un tour di successo in tutta Italia, la band pubblica un dvd live, intitolato "Live all'Alcatraz", registrato a Milano. Il singolo "Raggio di sole", pubblicato alla fine del 2004, anticipa l'uscita del secondo disco, "Le vibrazioni II". Nel 2005 la band partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Ovunque andrò", su invito personale di Paolo Bonolis (il presentatore televisivo collaborerà con Francesco Sarcina e compagni anche per la realizzazione del video "Drammaturgia", che vedrà anche la partecipazione di Riccardo Scamarcio e Sabrina Impacciatore e che uscirà nel 2008).

In quel periodo, il gruppo canta la sigla del film "Eccezzziunale... veramente - Capitolo secondo... me", insieme con il protagonista Diego Abatantuono, e con il brano "Angelica" partecipa nuovamente al "Festivalbar".

Al 2006 risale il terzo disco, "Officine meccaniche", anticipato dal singolo "Se": l'album prova a distanziarsi dai lavori precedenti, puntando verso il rock. Nel 2008 Le Vibrazioni pubblicano "Insolita", canzone che fa parte della colonna sonora di "Colpo d'occhio", film di Sergio Rubini, e il disco "En vivo", primo live album della band.

Il 25 gennaio 2007 diventa padre di Tobia Sebastiano.

L'anno successivo, viene lanciato il singolo "Respiro", estratto dal disco "Le strade del tempo", pubblicato a gennaio del 2010: quell'anno il gruppo apre il concerto a Udine degli AC/DC e incide il brano ufficiale di Sky Sport per i Mondiali di calcio, intitolato "Invocazioni al cielo", che entra a far parte del repackaging di "Le strade del tempo". Nel 2010 Francesco Sarcina collabora - in qualità di solista - alla realizzazione del concept album basato sulla serie televisiva "Romanzo Criminale", scrivendo e cantando il pezzo "Libanese il Re"; poco dopo scrive le musiche del film di Valerio Jalongo "La scuola è finita", con protagonista Valeria Golino, che gli valgono una candidatura ai Nastri d'Argento del 2011.

Nello stesso anno Sarcina sale nuovamente sul palco dell'Ariston a Sanremo, duettando con Giusy Ferreri in "Il mare immenso", e prende parte al progetto di Don Joe e Dj Shablo "Thori & Rocce", nel brano "Le leggende non muoiono mai", grazie al quale ha la possibilità di collaborare con J-Ax, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Marracash, Noyz Narcos e Jake La Furia: il video della canzone su Internet ottiene milioni di visualizzazioni.

Nel 2012 Francesco intraprende un nuovo progetto da solista: il video "Le Visionnaire" testimonia la sua intenzione di sperimentare nuovi generi musicali. Il brano strumentale, in cui Sarcina suona il basso e le chitarre, vede la collaborazione di Mattia Boschi ai violoncelli, di Andy Fluon (ex componente dei Bluevertigo) al sassofono, dell'attrice Melania Dalla Costa e di Don Joe dei Club Dogo. A ottobre del 2012 si conclude, intanto, il "Vibratour 2012", con uno show ai Magazzini Generali di Milano: è quello l'ultimo concerto de Le Vibrazioni, che decidono di sciogliersi temporaneamente.

Nel 2013, quindi, Francesco Sarcina sottoscrive un contratto con la Universal Music Italia, con cui registra il suo primo album da solista, "IO": tra le dieci tracce spicca il singolo "Tutta la notte". Il 18 dicembre del 2013 viene reso noto che Francesco Sarcina sarà tra i concorrenti della 64esima edizione del Festival di Sanremo, in programma a febbraio del 2014. Torna sul palco di Sanremo nel 2018 con Le Vibrazioni, presentando il brano "Così sbagliato". A seguire esce il disco "V" (quinto album in studio della band).

Nel 2015 sposa Clizia Incorvaia, di professione influencer. Il suo testimone di nozze è l'attore Riccardo Scamarcio. A lei dedica l'album da solista "Femmina", uscito mentre lei è in attesa di Nina, la loro figlia. Nel 2016, insieme alla moglie, Sarcina prende parte alla 5ª edizione dell'adventure game televisivo Pechino Express. Nel 2019 la coppia si separa a causa di un tradimento di Clizia, celebre influencer. Colpisce la dichiarazione di Francesco :

Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque.

Nel 2020 torna sul palco di Sanremo con Le Vibrazioni, presentando il brano "Dov'è".

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Biografieonline non ha contatti diretti con Francesco Sarcina. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Francesco Sarcina.

Martedì 7 marzo 2023 00:25:57

Ammirazione e Ringraziamenti


Gentilissimo Francesco, grazie per l'autografo con un ♡ sul CD che ho portato sabato 4marzo a Largo Venue per Ascoltarti /vi, vivervi.. Grande Spettacolo di Gran Musica, Divertimento e Benessere da testa a piedi.. avvolgente.. Prendere il taxi per l'ora tarda per attenderti è stato un neo. Non sono social, ma sociale così.. Congratulazioni sentite con lo sguardo dell'anima. A spero presto. Grazie. Silvia C

Da: Silvia C
Sabato 15 febbraio 2020 12:16:46

Ciao Mitico, volevo spere quali sono i tuoi canali di contatto. ho bisogno di chiederti una cosa che rientra nella mia sfera personale. anche una mail va bene. michele di Manfredonia. un abbraccio il mio n. 338-------

Da: Michele
Martedì 17 settembre 2019 12:57:00

Ciao sono là moglie mi poi mandarmi un suo autografo grazie

Da: Selma

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