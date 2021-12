Biografia

Madame è il nome d'arte di Francesca Calearo, una giovanissima rapper che proviene da Creazzo, un piccolo paesino in provincia di Vicenza. È un nome destinato a far parlare di sé. Sarà in gara tra i big (categoria Campioni) al Festival di Sanremo 2001. Questo talento tutto al femminile, un aspetto ancor più ragguardevole se si considera una certa inaccessibilità del mondo del rap, può vantare fan particolarmente autorevoli come Cristiano Ronaldo; il celebre calciatore ha contribuito al successo della ragazza. Scopriamo di più sullo stile unico e davvero riconoscibile di un'artista giovane ma con le idee molto chiare, senza dimenticare di approfondire eventuali curiosità riguardo la sua vita privata.

Madame

Da Francesca Calearo a Madame: un esordio strabiliante

Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, nasce a Creazzo, in provincia di Vicenza, il 16 gennaio 2002. Studia nel capoluogo di provincia presso il liceo Fogazzaro, dove conclude il terzo anno con un debito in matematica. A quanti la conoscono appare evidente che la scuola sia solo uno dei percorsi aperti per questa ragazza eccezionale, che a soli sedici anni firma un contratto discografico con l'etichetta Sugar Music. La storia del suo successo si deve prevalentemente a Cristiano Ronaldo, che ha condiviso un video della ragazza con i suoi centinaia di milioni di follower! Caterina Caselli non si è lasciata sfuggire l'occasione, offrendo a Madame un contratto di tutto rispetto. Il suo debutto discografico avviene nel settembre del 2018 con il singolo Anna, prodotto da Eiemgei. Tuttavia è con il secondo singolo, rilasciato verso la fine dell'anno e intitolato Sciccherie, che Madame riesce ad affermarsi come artista emergente, da tenere d'occhio.

Madame e un successo fulmineo tra singoli e collaborazioni

Il 2019 si rivela un anno particolarmente impegnato per la giovane rapper vicentina. Dal punto di vista della gestione del suo business in ascesa viene affiancata dalla manager Paola Zukar, già in precedenza rappresentante per nomi importanti quali Marracash e Fabri Fibra. A giugno del 2019 esce l'EP Assurdo di Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi): Madame collabora al brano Farabutto. Nello stesso anno pubblica i singoli 17 e La promessa dell'anno.

Come accade spesso per chi si dedica a questo genere musicale, le collaborazioni non si fanno attendere. Alcune delle più importanti collezionate da Madame nel 2019 includono quella con Rkomi nel brano .Rosso e con Ensi nel brano Mira. Tuttavia, è nella partecipazione all'album Persona di Marracash che il talento di Madame si esprime al meglio. Il brano Madame - L'anima viene infatti certificato disco di platino e guadagna la settima posizione in classifica.

Nonostante sia un anno complesso per il mondo della musica, il 2020 non spaventa la ragazza, abituata ai linguaggi digitali. Dopo aver appreso che il singolo Sciccherie può fregiarsi del titolo di disco d'oro in Italia, Madame non si siede sugli allori e pubblica i singoli Baby, anch'esso in seguito certificato oro, e Sentimi. Entrambi i brani sono prodotti dal gruppo musicale Crookers. Elodie le affida il remix del proprio brano Andromeda, presentato a Sanremo 2020. L'estate vede Madame impegnata in una collaborazione con Dardust, Ghali e Marracash nel brano Defuera. A settembre partecipa a Heros, primo esperimento di concerto collettivo trasmesso in streaming sul territorio italiano. Assieme ad altri giovani artisti come Gaia e Samurai Jay contribuisce alla realizzazione di Nuove strade, singolo uscito il 23 settembre 2020 che testimonia lo stato di grazia della musica italiana.

L'approdo a Sanremo di Madame

La rapida ascesa al successo della rapper veneta non passa certo inosservata anche agli occhi della stampa. È così che nel 2020 il suo nome compare tra le cinquanta aspiranti al titolo di Donna Italiana dell'anno, per la rivista D: La Repubblica delle Donne. A ottobre 2020 Giuliano Sangiorgi e i Negramaro collaborano con Madame nel brano Non è vero niente, contenuto nel disco Contatto della band salentina. A dicembre Madame si esibisce in apertura della semifinale di X Factor nell'interpretazione del brano Baby, duettando con il concorrente Blind. La settimana successiva è di nuovo ospite, stavolta assieme ai Negramaro, coi quali si esibisce sulle note di Non è vero niente. Nello stesso mese viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Il brano che porta in gara sul palco dell'Ariston si intitola Voce.

Curiosità sullo stile di Madame

Le ispirazioni più originali di Madame nascondono dei grandi omaggi alla tradizione letteraria italiana. Per la scrittura di Sciccherie Madame afferma di essersi ispirata alla metrica di Dante Alighieri. Le influenze più contemporanee, invece, spaziano dalla trap al neomelodico siciliano, fino alla musica di Ludovico Einaudi.