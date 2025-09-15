Biografia

Armand Gustav Duplantis, soprannominato "Mondo", è un atleta svedese con cittadinanza statunitense, campionissimo del salto con l'asta.

Nasce il 10 novembre 1999 a Lafayette, in Louisiana, negli Stati Uniti, e rappresenta il fenomeno assoluto del salto con l'asta mondiale.

Questo straordinario atleta detiene tutti i record mondiali della specialità e ha rivoluzionato completamente i parametri del salto con l'asta moderno.

Figlio dell'ex astista statunitense Greg Duplantis e della svedese Helena Hedlund, anch'essa ex atleta specializzata nell'eptathlon e nel salto in lungo, Mondo cresce in un ambiente familiare profondamente impregnato di atletica leggera, dove lo sport diventa naturalmente parte integrante della sua educazione e formazione.

La sua famiglia si trasferisce in Svezia quando lui è ancora bambino, permettendogli di crescere tra due culture sportive diverse ma complementari, quella americana e quella scandinava, che contribuiscono a formare il suo carattere competitivo e la sua mentalità vincente.

Armand Duplantis

Gli inizi e la formazione atletica

La carriera atletica di Mondo Duplantis inizia in tenerissima età, quando dimostra già capacità straordinarie nella disciplina che lo renderà celebre.

Il giovane atleta muove i primi passi sotto la guida attenta del padre Greg, che diventa il suo primo e più importante allenatore, trasmettendogli non solo la tecnica fondamentale ma anche la passione per il salto con l'asta, specialità affascinante e complessa.

Dal 2015 Armand opta per la nazionalità sportiva svedese della madre, una scelta che si rivela fondamentale per il suo futuro agonistico e che gli permette di rappresentare la Svezia nelle competizioni internazionali.

Durante gli anni dell'adolescenza, Duplantis si distingue rapidamente nelle competizioni giovanili, stabilendo record dopo record e attirando l'attenzione degli esperti mondiali di atletica leggera.

La sua progressione tecnica e atletica risulta impressionante: migliora costantemente le sue prestazioni, dimostrando una combinazione unica di talento naturale, dedizione assoluta e preparazione scientifica che lo porta a emergere come il più grande talento mai visto nel salto con l'asta.

L'ascesa verso l'élite mondiale

Il passaggio di Mondo Duplantis dall'atletica giovanile a quella senior avviene in modo graduale ma inarrestabile.

Diventa campione europeo a Berlino 2018, conquistando il suo primo grande titolo internazionale e annunciando al mondo atletico la nascita di un nuovo fenomeno.

Questo successo rappresenta solo l'inizio di una carriera straordinaria che lo porta rapidamente ai vertici mondiali della specialità.

La sua tecnica perfetta, combinata con una preparazione fisica impeccabile e una mentalità vincente ereditata dal background familiare, gli consente di competere alla pari con i migliori astisti del mondo e di superarli sistematicamente.

Durante questi anni formativi, Duplantis perfeziona ogni aspetto del suo salto: dalla rincorsa alla presa dell'asta, dall'elevazione al superamento dell'asticella, sviluppando uno stile unico e inconfondibile che diventa il nuovo standard di riferimento per tutti gli astisti mondiali.

I trionfi olimpici e mondiali

La consacrazione definitiva di Armand Duplantis arriva con le sue straordinarie prestazioni nelle competizioni più prestigiose del calendario atletico internazionale.

È campione olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024 e campione mondiale a Oregon 2022, Budapest 2023 e Tokyo 2025, un palmares che lo colloca automaticamente tra i più grandi atleti della storia dell'atletica leggera.

A Parigi 2024 la magia si ripete: il 5 agosto Duplantis imbraccia la sua asta e letteralmente vola a 6,25m, stabilendo un nuovo record del mondo e conquistando la sua seconda medaglia d'oro Olimpica.

Questi risultati eccezionali testimoniano non solo la sua superiorità tecnica ma anche la sua capacità di performare ai massimi livelli nelle occasioni più importanti, dimostrando una gestione della pressione e degli aspetti psicologici della competizione che lo rendono un atleta completo e maturo.

In virtù degli eccellenti risultati ottenuti viene considerato il più forte astista di tutti i tempi, un riconoscimento che non è solo statistico ma che deriva dalla costanza delle sue prestazioni e dalla capacità di innovare continuamente la disciplina.

I record mondiali e le prestazioni storiche

La caratteristica più straordinaria della carriera di Mondo Duplantis risiede nella sua capacità di migliorare costantemente il record mondiale del salto con l'asta.

In questo campo può essere paragonato solo a Sergej Bubka.

La sua straordinaria stagione del 2024 raggiunge il primo picco quando stabilisce il suo ottavo record mondiale di 6.24m a Xiamen, nella Repubblica Popolare Cinese, dimostrando una progressione tecnica e atletica che sembra non avere limiti.

Una nuova impresa arriva ai Mondiali di Tokyo 2025, dove Armand Duplantis vince la medaglia d'oro nel salto con l'asta sotto il cielo giapponese e aggiunge un altro record del mondo al suo palmarès, raggiungendo l'incredibile misura di 6,30 metri e firmando il suo quattordicesimo record mondiale.

Questa progressione costante nei primati testimonia non solo le sue capacità atletiche eccezionali ma anche un approccio scientifico e metodico al miglioramento delle prestazioni che lo rende unico nel panorama sportivo internazionale.

Da dove viene il soprannome "Mondo"

Una delle curiosità più interessanti riguardante Armand Duplantis riguarda l'origine del suo celebre soprannome "Mondo", con il quale è conosciuto in tutto l'ambiente sportivo e mediatico.

Le origini italiane del soprannome hanno una storia particolare che l'atleta stesso ha raccontato in alcune interviste.

Il nomignolo nasce durante l'infanzia e deriva dalla difficoltà che avevano i suoi compagni di squadra e gli amici nel pronunciare correttamente il suo nome completo Armand, che veniva spesso storpiato in Mondo, creando così un soprannome che è diventato la sua identità pubblica.

La sua personalità emerge anche attraverso la sua capacità di gestire la pressione mediatica e la popolarità crescente, mantenendo sempre un approccio professionale ma al tempo stesso accessibile e carismatico che lo rende uno degli atleti più amati dal pubblico internazionale.

Aspetti economici e guadagni

La questione relativa ai guadagni di Duplantis rappresenta un aspetto significativo della sua carriera, considerando che si tratta di uno degli atleti più pagati dell'atletica leggera mondiale.

Nel 2025, il patrimonio netto di Armand Duplantis ammonta a 6 milioni di dollari, una cifra che testimonia il suo successo non solo sportivo ma anche commerciale.

Come detentore del record mondiale e performer costantemente ai vertici, Armand Duplantis ha saputo trasformare i suoi successi atletici in opportunità economiche significative attraverso contratti di sponsorizzazione con i principali brand sportivi internazionali, apparizioni pubbliche, prize money delle competizioni e accordi commerciali vari.

I suoi guadagni derivano principalmente dai premi in denaro per i record mondiali stabiliti, dai contratti con sponsor tecnici e commerciali, dai bonus per le vittorie nelle competizioni più prestigiose e dagli accordi per partecipazioni a meeting atletici in tutto il mondo.

La sua capacità di attirare sponsor e partnership commerciali è legata non solo alle sue prestazioni sportive eccezionali ma anche al suo appeal mediatico e alla sua capacità di rappresentare positivamente i brand che sceglie di sostenere.

Vita privata e curiosità

La vita privata di Armand Duplantis riflette la sua personalità equilibrata e la sua capacità di conciliare una carriera atletica di altissimo livello con relazioni personali stabili e interessi diversificati.

L'atleta svedese è fidanzato con Desire Inglander, una modella e influencer svedese, e la loro relazione rappresenta uno degli aspetti più seguiti dai media e dai fan dell'atleta.

Nonostante la giovane età, Duplantis dimostra una maturità notevole nella gestione della sua immagine pubblica e della sua vita privata, mantenendo sempre un equilibrio tra l'esposizione mediatica necessaria per la sua carriera e la riservatezza delle questioni personali più intime.

Tra le curiosità che caratterizzano la sua personalità emerge la sua passione per la moda e lo stile, elementi che lo rendono particolarmente appetibile per i brand del lusso e della moda sportiva.

Ha due fratelli e una sorella: Antoine Duplantis, giocatore di baseball; Johanna Duplantis, anche lei astista; e Andreas Duplantis, in passato anche lui astista.