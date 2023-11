Biografia • Il sogno degli "Stati Uniti d'Austria"

L'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo nasce a Graz, il 18 dicembre 1863, da Ludovico, fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe ed Annunziata di Borbone, figlia del re delle Due Sicilie Francesco I. Quando ha appena dodici anni gli giunge una preziosa eredità da Francesco V d'Este il quale, essendo l'ultimo discendente maschio del casato degli estensi, ma essendo anche un Asburgo, offre a Francesco Ferdinando il suo consistente patrimonio a condizione che egli assuma anche il nome degli Este.

In seguito alla morte di suo cugino l'arciduca ereditario Rodolfo, nonché alla rinuncia alla successione imperiale di suo padre Ludovico - morto, peraltro, nel 1896 - nel 1889 si ritrova con un'altra favolosa eredità, molto più importante della precedente: il diritto di successione alla corona dell'impero austro-ungarico.

Intanto, qualche anno prima, ha conosciuto, innamorandosene, la contessa Sofia Chotek von Chotkowa. Ne nasce una relazione intensa che, venuta alla luce, scatena le ire dell'imperatore Francesco Giuseppe perché la nobildonna non è di sangue reale. Lo scontro fra i due si fa talmente cruento da scomodare l'imperatore di Germania Guglielmo II, lo zar di Russia Nicola II e lo stesso Papa Leone XIII che intercedono nel timore che una tale situazione possa compromettere la successione al trono andando a destabilizzare gli equilibri politici in Europa.

Alla fine è l'imperatore a cedere, a condizione però che si celebri un matrimonio morganatico, dato il rango inferiore della sposa, che esclude i figli della coppia dai diritti ereditari al trono. I due convolano a nozze il 1 luglio 1900, assenti Francesco Giuseppe ed i fratelli dello sposo.

Anche grazie alla formazione ricevuta dal vescovo Marshal, diviene leader del movimento cristiano-sociale austriaco. Nel 1913 l'imperatore lo nomina ispettore generale delle forze armate austro-ungariche. Anche per ragioni di lungimiranza strategica, stringe amicizia con Guglielmo II di Germania e con altri regnanti dentro e fuori dall'Europa.

Dopo l'annessione all'impero della Bosnia-Erzegovina, avvenuta nel 1908, e la conseguente "crisi bosniaca" che crea le prime grandi tensioni in Europa, Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este comincia ad occuparsi attivamente degli affari dell'impero. Quel che più lo colpisce è la presenza, al suo interno, di tante nazionalità diverse e da questa osservazione giunge a maturare quello che sarà il suo grande progetto: gli Stati Uniti d'Austria, un impero cioè trialistico fra Austria, Ungheria ed un nuovo Stato iugoslavo che racchiuda Croazia, Bosnia, Slovenia e Dalmazia.

Il suo intento recondito è quello di conferire maggiore dignità elle popolazioni balcaniche e ridimensionare, al contempo, la protervia degli ungheresi dei quali non si fida affatto. Ma è un progetto che non riuscirà nemmeno ad avviare perché il 28 giugno 1914, all'età di cinquantun anni, viene assassinato, insieme a sua moglie, a Sarajevo, da uno studente bosniaco irredentista di nome Gabriele Princip, supportato da altri cinque giovani serbi.

Mentre in Italia la notizia non desta grande cordoglio in quanto è nota l'ostilità del futuro imperatore nei confronti degli italiani, l'attentato inasprisce invece i rapporti fra Serbia ed Austria, le cui rivendicazioni per l'attentato subito divengono ben presto motivo scatenante dello scoppio della prima guerra mondiale. Ma l'involontario sacrificio di Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este rappresenta altresì la chiave di volta per la liberazione di tutti gli Stati assoggettati, dato il disfacimento cui va incontro l'impero austro-ungarico subito dopo la prima guerra mondiale.