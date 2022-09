Biografia • Rifondazioni artistiche

La nota e storica fama dell'architetto Christopher Wren è dovuta all'importante ruolo che ha ricoperto in occasione della ricostruzione di Londra dopo il Grande incendio della capitale inglese, avvenuto nel 1666.

Wren nasce il 20 ottobre 1632 nel Wiltshire, figlio del Decano di Windsor, incarico di nomina reale che durante il Commonwealth (il governo Puritano di Cromwell, 1649 - 1660) causerà alla famiglia privazioni e persecuzioni.

Adolescente, Christopher Wren conosce il Principe Charles, che più tardi salirà al trono. Carlo II affiderà poi al fidato Wren gli incarichi di architetto.

Studia alla Westminster School poi al Wadham College ad Oxford; in seguito viene ammesso al collegio All Souls.

Nel 1657 diviene professore di Astronomia presso il Gresham College. Quattro anni più tardi ottiene la cattedra in Astronomia della fondazione Savile ad Oxford, posizione che manterrà fino al 1673, anno in cui si dimette.

Isaac Newton, personaggio conosciuto come avaro di lodi verso i colleghi, avrà modo di riconosce Christopher Wren come un brillante scienziato.

Wren è poi tra i membri fondatori della Royal Society, di cui occupa la carica di presidente negli anni dal 1680 al 1682.

La sua prima vera prova come architetto è lo Sheldonian Theatre, ancora oggi visibile ad Oxford; progetta poi diversi edifici universitari sia ad Oxford che a Cambridge, le più importanti città universitarie inglesi: tra le sue opere vi sono le cappelle del Pembroke College e dell'Emmanuel College, a Cambridge.

Dopo il Grande incendio di Londra, Wren viene scelto come architetto per la nuova Cattedrale di St. Paul, che doveva sorgere sulle ceneri della chiesa medioevale; Wren si dedica totalmente all'architettura di questa che sarà la sua più importante opera. La Cattedrale di St. Paul è una delle poche cattedrali inglesi costruite dopo il medioevo, nonchè l'unica cattedrale in stile rinascimentale del paese. Wren incontra forti opposizioni, ma nonostante ciò riesce a costruire un edificio di valore artistico ed architettonico assoluto; ispirandosi alla Basilica di San Pietro in Roma, Wren crea la seconda chiesa più grande al mondo per dimensioni.

Il progetto e la costruzione richiederanno 35 anni, dal 1675 al 1710; contemporaneamente alla costruzione di St. Paul, insieme con i colleghi Robert Hooke e Nicholas Hawksmoor, Wren progetta numerosi altri edifici a Londra, tra cui 51 chiese che rimpiazzano le 87 andate distrutte nell'incendio. Molte fra queste chiese sono oggi ancora presenti: tra queste vi sono St Bride's, St Mary le Bow, St Clement Danes, St Benet Paul's Wharf, e St Stephen Walbrook.

Wren collabora inoltre al progetto del Monumento al Grande Incendio di Londra, L'osservatorio Reale di Greenwich, il Chelsea Hospital, l'ospedale di Greenwich, Marlborough House, l'Ashmolean Museum di Oxford, la Wren Library nel Trinity College di Cambridge, ed altri numerosi edifici.

Viene nominato Sir nel 1673 e diviene membro del Parlamento negli anni tra il 1685 e il 1688, e tra il 1702 e il 1705.

Sembra che Wren entrò nella massoneria nel 1691, ed è stato a lungo supposto che ne fosse il Gran maestro prima del 1717, ma in realtà di questi fatti mancano le prove.

Sir Christopher Wren muore il 25 febbraio 1723. Ancora oggi è sepolto nella Cattedrale di St Paul.

L'iscrizione a lui dedicata riporta: "Lector, si monumentum requiris, circumspice" (O tu che leggi, se cerchi un monumento, guardati attorno).