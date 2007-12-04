Biografia • I problemi dell'anima

René Maria Rilke nasce a Praga il giorno 4 dicembre 1875. Appartenente alla classe borghese cattolica di Praga, Rilke trascorre un'infanzia e un'adolescenza piuttosto infelici. I genitori si separano nel 1884 quando lui ha solo nove anni; tra gli undici e i sedici anni viene obbligato dal padre a frequentare l'accademia militare, che aspira per lui una prestigiosa carriera militare. Piccolo funzionario asburgico, il padre aveva fallito nella carriera militare: a causa di questa sorta di compensazione voluta dal genitore René vivrà momenti molto duri.

Abbandonata la scuola si iscrive all'università della sua città; continua poi gli studi in Germania, prima a Monaco di Baviera poi a Berlino. Sarà comunque Praga a fornire l'ispirazione per le sue prime poesie.

Nel 1897 conosce Lou Andreas-Salomè, donna amata da Nietzsche, che sarà anche amica fedele e stimata di Freud: sarà lei a chiamarlo Rainer sostituendolo al nome originario René, creando così un'assonanza con l'aggettivo tedesco rein (puro).

Rilke si unisce in matrimonio nel 1901 con la scultrice Clara Westhoff, allieva di Auguste Rodin: poco dopo la nascita della figlia Ruth si separono.

Compie un viaggio in Russia e rimane colpito dall'immensità di quella terra; conosce l'ormai anziano Tolstoj e il padre di Boris Pasternak: dall'esperienza russa, nel 1904 pubblica le "Storie del buon Dio". Quest'ultima opera è si caratterizzata da un garbato umorismo, ma in fondo sottolineano anche il suo interesse verso il tema teologico.

Compie poi un viaggio a Parigi dove collabora con Rodin; viene colpito dalle avanguardie artistiche e dal fermento culturale della città. Pubblica nel 1910 i "Quaderni di Malte Laurids Brigge" (1910), scritti in una prosa nuova e originale. Del 1923 sono le "Elegie duinesi" e i "Sonetti a Orfeo" (scritti a Muzot, in Svizzera, in meno di tre settimane). Queste ultimi due lavori nel loro insieme costituiscono l'opera di poesia più complessa e problematica del XX secolo.

Avverte i primi sintomi della leucemia nel 1923: Rainer Maria Rilke muore il giorno 29 dicembre 1926 a Valmont (Montreux). Oggi è considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo.