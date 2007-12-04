Rainer Maria Rilke
Biografia • I problemi dell'anima
René Maria Rilke nasce a Praga il giorno 4 dicembre 1875. Appartenente alla classe borghese cattolica di Praga, Rilke trascorre un'infanzia e un'adolescenza piuttosto infelici. I genitori si separano nel 1884 quando lui ha solo nove anni; tra gli undici e i sedici anni viene obbligato dal padre a frequentare l'accademia militare, che aspira per lui una prestigiosa carriera militare. Piccolo funzionario asburgico, il padre aveva fallito nella carriera militare: a causa di questa sorta di compensazione voluta dal genitore René vivrà momenti molto duri.
Abbandonata la scuola si iscrive all'università della sua città; continua poi gli studi in Germania, prima a Monaco di Baviera poi a Berlino. Sarà comunque Praga a fornire l'ispirazione per le sue prime poesie.
Nel 1897 conosce Lou Andreas-Salomè, donna amata da Nietzsche, che sarà anche amica fedele e stimata di Freud: sarà lei a chiamarlo Rainer sostituendolo al nome originario René, creando così un'assonanza con l'aggettivo tedesco rein (puro).
Rilke si unisce in matrimonio nel 1901 con la scultrice Clara Westhoff, allieva di Auguste Rodin: poco dopo la nascita della figlia Ruth si separono.
Compie un viaggio in Russia e rimane colpito dall'immensità di quella terra; conosce l'ormai anziano Tolstoj e il padre di Boris Pasternak: dall'esperienza russa, nel 1904 pubblica le "Storie del buon Dio". Quest'ultima opera è si caratterizzata da un garbato umorismo, ma in fondo sottolineano anche il suo interesse verso il tema teologico.
Compie poi un viaggio a Parigi dove collabora con Rodin; viene colpito dalle avanguardie artistiche e dal fermento culturale della città. Pubblica nel 1910 i "Quaderni di Malte Laurids Brigge" (1910), scritti in una prosa nuova e originale. Del 1923 sono le "Elegie duinesi" e i "Sonetti a Orfeo" (scritti a Muzot, in Svizzera, in meno di tre settimane). Queste ultimi due lavori nel loro insieme costituiscono l'opera di poesia più complessa e problematica del XX secolo.
Avverte i primi sintomi della leucemia nel 1923: Rainer Maria Rilke muore il giorno 29 dicembre 1926 a Valmont (Montreux). Oggi è considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo.
Frasi di Rainer Maria Rilke
Come potrei trattenerla in me, la mia anima, che la tua non sfiori; come levarla, oltre te, ad altre cose?
Nasciamo, per così dire, provvisoriamente, da qualche parte; soltanto a poco a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo, e ogni giorno più definitivamente.
Quando mai si pretenderebbe da un cigno una delle prove destinate al leone? In che modo un brano del destino di un pesce si inserirebbe nel mondo del pipistrello? Pertanto fin da bambino credo di aver pregato soltanto per la mia difficoltà, che mi fosse concessa la mia e non, per errore, quella del falegname, o del cocchiere, o del soldato, perché nella mia difficoltà voglio riconoscermi.
Le opere d'arte sono sempre il frutto dell'essere stati in pericolo, dell'essersi spinti, in un'esperienza, fino al limite estremo oltre il quale nessuno può andare.
Un buon matrimonio è quello in cui ciascuno dei due nomina l'altro custode della sua solitudine.
Che cosa è mai la gloria se non la somma dei malintesi raccolti intorno a un grande nome?
I dolori sono ignoti, l'amore non si impara, l'ingiunzione che ci chiama ad entrare nella morte rimane oscura. Solo il canto sulla terra consacra e celebra.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Rainer Maria Rilke
Foto e immagini di Rainer Maria Rilke
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Rainer Maria Rilke.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Lou Andreas-salomè Nietzsche Freud Auguste Rodin Tolstoj Boris Pasternak Umorismo Letteratura