1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Julie Andrews

Julie Andrews

Julie Andrews

Biografia

Nata il giorno 1 ottobre 1935 a Walton-on-Thames, Julie Andrews mostra fin da piccola un talento innato nel canto e nella recitazione. È figlia d'arte: nel periodo della seconda guerra mondiale, la madre Barbara Morris e il patrigno Ted Andrews costituiscono un duo musicale di discreto successo nel circuito del vaudeville inglese.

Il suo esordio in teatro avviene a Broadway con lo spettacolo "The Boy Friend". Poi interpreta anche altri classici come "Camelot" e "My Fair Lady".

Julie Andrews

Julie Andrews

I primi film di successo

Il film che la rende famosa e popolare è "Mary Poppins" girato come protagonista (insieme a Dick Van Dyke) all'età di ventisette anni, e la successiva pellicola "Tutti insieme appassionatamente" la consacra come una delle attrici più richieste degli anni Sessanta.

In questo film la Andrews interpreta il personaggio di Maria.

Per il film "Mary Poppins" Julie Andrews riceve l'Oscar come migliore attrice protagonista.

Nel 1966 viene scritturata dal regista Alfred Hitchcock per il film "Il sipario strappato", insieme a Paul Newman.

Ma non è solo il cinema ad appassionare la versatile ed eclettica Julie Andrews: ingaggiata dalla casa editrice "Harper Collins", scrive storie per bambini ed i suoi sono best-seller molto apprezzati.

Nel 1959 convola a nozze con il costumista e scenografo Tony Walton, dal quale divorzia nel 1967.

I due hanno una figlia di nome Emma Walton Hamilton.

Julie Andrews con la figlia Emma Walton Hamilton

Julie Andrews con la figlia Emma Walton Hamilton

In coppia con Blake Edwards

Due anni dopo il divorzio, nel 1969, sposa in seconde nozze il regista americano Blake Edwards, con il quale condivide sia la vita privata che il lavoro.

Il primo film realizzato insieme è un musical, intitolato "Operazione Crepes Suzette", che però non riscuote successo. Il sodalizio artistico tra i due raggiunge risultati strepitosi con il film "10",una commedia in cui Julie Andrews recita con Bo Derek e Dudley Moore (nel 1979).

Nel film "Victor/Victoria" la Andrews interpreta il difficile ruolo di una donna che si esibisce come drag queen nei locali parigini degli anni Trenta. Questa pellicola è considerato uno dei capolavori realizzati da Blake Edwards.

L'ultimo lavoro condiviso tra marito e moglie risale al 1995.

Julie Andrews

Negli anni 1997 subisce un intervento alle corde vocali (tra l'altro non riuscito) e per un periodo di tempo deve rinunciare a cantare.

Dopo il recupero della sua straordinaria voce, negli anni 2000 torna ad interpretare commedie al cinema, come "Principe azzurro cercasi" e "Pretty Princess".

Presta la propria voce ai film della saga di "Shrek" e "Cattivissimo me".

All'inizio della pandemia, da casa, lancia diverse attività di intrattenimento durante i lockdown e incrementa il lavoro di doppiatrice (è la narratrice di "Bridgerton", il programma più visto nella storia di Netflix fino al 2021).

Un'attrice icona

Julie Andrews non è solo un'attrice molto famosa e apprezzata dal pubblico di tutte le età, ma rappresenta una vera e propria icona culturale.

Il suo personaggio riecheggia spesso nella cultura popolare, soprattutto nei Paesi anglosassoni.

La sua immagine è spesso legata alle comunità gay inglesi, e l'attrice, in un'intervista, ha dichiarato di esserne lusingata.

Studiosi di cultura femminista e omosessuale hanno approfondito questo aspetto, giungendo a conclusioni alquanto interessanti e curiose. La forte personalità della Andrews conquista gli spettatori gay, che vedono in lei una "Mary Poppins" anarchica, indipendente e al di fuori di ogni schema prestabilito.

Julie Andrews

Julie Andrews nei panni di Mary Poppins

I premi ricevuti in carriera sono numerosissimi. Nel 2019, a Venezia, le viene assegnato il Leone d'oro alla carriera.

Altre curiosità

  • La pop star Michael Jackson aveva una predilezione per il brano cantato da Julie Andrews, intitolato "My favorite things".
  • La calda voce di Julie Andrews è stata utilizzata per dare il benvenuto ai passeggeri negli aerei della linea British Airways.
  • L'attrice è apparsa parecchie volte in televisione per chiedere sostegno alle popolazioni di Haiti.
  • La sua discografia comprende quattro album di platino.
  • La colonna sonora di "Tutti insieme appassionatamente" è il disco di maggior successo del ventesimo secolo (109 settimane nella top ten di Billboard).
  • La sua carriera di autrice di libri per l’infanzia (con numerosi best seller all’attivo) dura da oltre 50 anni.
  • È anche regista teatrale; la sua regia del 60° anniversario di "My Fair Lady" ha battuto il record di incassi della Sydney Opera House.
  • Oltra alla figlia naturale ha altri quattro figli: due ragazze vietnamite, Amy e Joanna, adottate con Blake Edwards; ed è matrigna di Jennifer e Geoffrey, figli di Edwards. In totale ha 5 figli e 7 nipoti.

Vedi anche: libri di Julie Andrews.

Julie Andrews

Vuoi ricevere aggiornamenti su Julie Andrews ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Aforismi di Julie Andrews

8 fotografie

Foto e immagini di Julie Andrews

Foto di Julie Andrews
Foto di Julie Andrews
Foto di Julie Andrews
Foto di Julie Andrews
Foto di Julie Andrews
Foto di Julie Andrews
Foto di Julie Andrews
Foto di Julie Andrews

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Julie Andrews. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Julie Andrews.

Mercoledì 1 gennaio 2014 19:49:50

Eccezionale l'ammiro moltissimo. Le auguro tanto bene e tanta felicita' per il 2014

Da: Marina Goffi

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

My Fair Lady Mary Poppins Dick Van Dyke Tutti Insieme Appassionatamente Alfred Hitchcock Il Sipario Strappato Paul Newman Dudley Moore Victor/victoria Michael Jackson Cinema Musica

Julie Andrews nelle opere letterarie Film

Daniele Bossari

Daniele Bossari

Conduttore TV italiano
α 1 ottobre 1974
Davide Oldani

Davide Oldani

Chef italiano
α 1 ottobre 1967
Francesca Mannocchi

Francesca Mannocchi

Giornalista italiana
α 1 ottobre 1981
George Peppard

George Peppard

Attore statunitense
α 1 ottobre 1928
ω 8 maggio 1994
Jimmy Carter

Jimmy Carter

39° Presidente degli Stati Uniti d'America, Premio Nobel
α 1 ottobre 1924
ω 29 dicembre 2024
Milly Carlucci

Milly Carlucci

Presentatrice TV italiana
α 1 ottobre 1954
Samuele Bersani

Samuele Bersani

Cantautore italiano
α 1 ottobre 1970
Santa Rita da Cascia

Santa Rita da Cascia

Santa cattolica italiana
α 1 ottobre 1381
ω 22 maggio 1457
Stefano Cucchi

Stefano Cucchi

Geometra italiano, protagonista di un celebre caso giudiziario
α 1 ottobre 1978
ω 22 ottobre 2009
Theresa May

Theresa May

Politica inglese
α 1 ottobre 1956
Vladimir Horowitz

Vladimir Horowitz

Pianista ucraino
α 1 ottobre 1903
ω 5 novembre 1989
Walter Matthau

Walter Matthau

Attore statunitense
α 1 ottobre 1920
ω 1 luglio 2000
Walter Mazzarri

Walter Mazzarri

Allenatore di calcio italiano
α 1 ottobre 1961
William Boeing

William Boeing

Imprenditore statunitense, pioniere dell'aviazione, fondatore dell'industria aeronautica Boeing
α 1 ottobre 1881
ω 28 settembre 1956
Youssou N'Dour

Youssou N'Dour

Cantante senegalese
α 1 ottobre 1959
Abu Mazen

Abu Mazen

Leader politico palestinese
α 26 marzo 1935
Alain Delon

Alain Delon

Attore francese
α 8 novembre 1935
ω 18 agosto 2024
Corrado Augias

Corrado Augias

Giornalista, scrittore e conduttore tv italiano
α 26 gennaio 1935
Donald Sutherland

Donald Sutherland

Attore canadese
α 17 luglio 1935
ω 20 giugno 2024
Dudley Moore

Dudley Moore

Attore inglese
α 19 aprile 1935
ω 27 marzo 2002
Elio Fiorucci

Elio Fiorucci

Stilista e artista italiano
α 10 giugno 1935
ω 20 luglio 2015
Elvis Presley

Elvis Presley

Cantante e attore statunitense
α 8 gennaio 1935
ω 16 agosto 1977
Enzo Jannacci

Enzo Jannacci

Cantautore e cabarettista italiano
α 3 giugno 1935
ω 29 marzo 2013
Fred Bongusto

Fred Bongusto

Cantante italiano
α 6 aprile 1935
ω 8 novembre 2019
Gianni Letta

Gianni Letta

Politico italiano
α 15 aprile 1935
Giovanna Ralli

Giovanna Ralli

Attrice italiana
α 2 gennaio 1935
Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis

Cantautore e pianista rock statunitense
α 29 settembre 1935
ω 28 ottobre 2022
Lando Buzzanca

Lando Buzzanca

Attore italiano
α 24 agosto 1935
ω 18 dicembre 2022
Leonardo Del Vecchio

Leonardo Del Vecchio

Imprenditore italiano, Luxottica
α 22 maggio 1935
ω 27 giugno 2022
Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti

Tenore italiano
α 12 ottobre 1935
ω 6 settembre 2007
Luciano Benetton

Luciano Benetton

Imprenditore italiano
α 13 maggio 1935
Marc Augé

Marc Augé

Etnologo e antropologo francese
α 2 settembre 1935
ω 24 luglio 2023
Milena Vukotic

Milena Vukotic

Attrice italiana
α 23 aprile 1935
Omar Sivori

Omar Sivori

Calciatore argentino
α 2 ottobre 1935
ω 18 febbraio 2005
Piersanti Mattarella

Piersanti Mattarella

Politico, vittima di mafia
α 24 maggio 1935
ω 6 gennaio 1980
Pino Pascali

Pino Pascali

Artista italiano
α 19 ottobre 1935
ω 11 settembre 1968
Richard Kuklinski

Richard Kuklinski

Noto criminale statunitense
α 11 aprile 1935
ω 5 marzo 2006
Sabino Cassese

Sabino Cassese

Giurista italiano
α 20 ottobre 1935
Tenzin Gyatso

Tenzin Gyatso

Dalai Lama, autorità religiosa tibetana
α 6 luglio 1935
Woody Allen

Woody Allen

Regista statunitense
α 30 novembre 1935

Chi l'ha detto?

La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza.
La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail