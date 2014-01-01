Julie Andrews
Biografia
Nata il giorno 1 ottobre 1935 a Walton-on-Thames, Julie Andrews mostra fin da piccola un talento innato nel canto e nella recitazione. È figlia d'arte: nel periodo della seconda guerra mondiale, la madre Barbara Morris e il patrigno Ted Andrews costituiscono un duo musicale di discreto successo nel circuito del vaudeville inglese.
Il suo esordio in teatro avviene a Broadway con lo spettacolo "The Boy Friend". Poi interpreta anche altri classici come "Camelot" e "My Fair Lady".
I primi film di successo
Il film che la rende famosa e popolare è "Mary Poppins" girato come protagonista (insieme a Dick Van Dyke) all'età di ventisette anni, e la successiva pellicola "Tutti insieme appassionatamente" la consacra come una delle attrici più richieste degli anni Sessanta.
In questo film la Andrews interpreta il personaggio di Maria.
Per il film "Mary Poppins" Julie Andrews riceve l'Oscar come migliore attrice protagonista.
Nel 1966 viene scritturata dal regista Alfred Hitchcock per il film "Il sipario strappato", insieme a Paul Newman.
Ma non è solo il cinema ad appassionare la versatile ed eclettica Julie Andrews: ingaggiata dalla casa editrice "Harper Collins", scrive storie per bambini ed i suoi sono best-seller molto apprezzati.
Nel 1959 convola a nozze con il costumista e scenografo Tony Walton, dal quale divorzia nel 1967.
I due hanno una figlia di nome Emma Walton Hamilton.
In coppia con Blake Edwards
Due anni dopo il divorzio, nel 1969, sposa in seconde nozze il regista americano Blake Edwards, con il quale condivide sia la vita privata che il lavoro.
Il primo film realizzato insieme è un musical, intitolato "Operazione Crepes Suzette", che però non riscuote successo. Il sodalizio artistico tra i due raggiunge risultati strepitosi con il film "10",una commedia in cui Julie Andrews recita con Bo Derek e Dudley Moore (nel 1979).
Nel film "Victor/Victoria" la Andrews interpreta il difficile ruolo di una donna che si esibisce come drag queen nei locali parigini degli anni Trenta. Questa pellicola è considerato uno dei capolavori realizzati da Blake Edwards.
L'ultimo lavoro condiviso tra marito e moglie risale al 1995.
Negli anni 1997 subisce un intervento alle corde vocali (tra l'altro non riuscito) e per un periodo di tempo deve rinunciare a cantare.
Dopo il recupero della sua straordinaria voce, negli anni 2000 torna ad interpretare commedie al cinema, come "Principe azzurro cercasi" e "Pretty Princess".
Presta la propria voce ai film della saga di "Shrek" e "Cattivissimo me".
All'inizio della pandemia, da casa, lancia diverse attività di intrattenimento durante i lockdown e incrementa il lavoro di doppiatrice (è la narratrice di "Bridgerton", il programma più visto nella storia di Netflix fino al 2021).
Un'attrice icona
Julie Andrews non è solo un'attrice molto famosa e apprezzata dal pubblico di tutte le età, ma rappresenta una vera e propria icona culturale.
Il suo personaggio riecheggia spesso nella cultura popolare, soprattutto nei Paesi anglosassoni.
La sua immagine è spesso legata alle comunità gay inglesi, e l'attrice, in un'intervista, ha dichiarato di esserne lusingata.
Studiosi di cultura femminista e omosessuale hanno approfondito questo aspetto, giungendo a conclusioni alquanto interessanti e curiose. La forte personalità della Andrews conquista gli spettatori gay, che vedono in lei una "Mary Poppins" anarchica, indipendente e al di fuori di ogni schema prestabilito.
I premi ricevuti in carriera sono numerosissimi. Nel 2019, a Venezia, le viene assegnato il Leone d'oro alla carriera.
Altre curiosità
- La pop star Michael Jackson aveva una predilezione per il brano cantato da Julie Andrews, intitolato "My favorite things".
- La calda voce di Julie Andrews è stata utilizzata per dare il benvenuto ai passeggeri negli aerei della linea British Airways.
- L'attrice è apparsa parecchie volte in televisione per chiedere sostegno alle popolazioni di Haiti.
- La sua discografia comprende quattro album di platino.
- La colonna sonora di "Tutti insieme appassionatamente" è il disco di maggior successo del ventesimo secolo (109 settimane nella top ten di Billboard).
- La sua carriera di autrice di libri per l’infanzia (con numerosi best seller all’attivo) dura da oltre 50 anni.
- È anche regista teatrale; la sua regia del 60° anniversario di "My Fair Lady" ha battuto il record di incassi della Sydney Opera House.
- Oltra alla figlia naturale ha altri quattro figli: due ragazze vietnamite, Amy e Joanna, adottate con Blake Edwards; ed è matrigna di Jennifer e Geoffrey, figli di Edwards. In totale ha 5 figli e 7 nipoti.
Vedi anche: libri di Julie Andrews.
Aforismi di Julie Andrews
Di certo la mia infanzia non è stata un periodo felice. Non avevamo soldi, eravamo poveri, davvero poveri, e tristi. Ma, se voglio vedere un lato positivo, direi che ho imparato molto sulla natura umana.
Nessuno è perfetto, e mi sono resa conto che i miei genitori hanno fatto il meglio che hanno potuto. Mia madre era una donna molto coraggiosa e mio padre, o meglio l’uomo che fino a una certa età ho creduto fosse mio padre, era un uomo molto tenero. Probabilmente ha salvato la mia vita, anche se non abbiamo trascorso molto tempo insieme. Era un insegnante, amava i bambini e amava me. Ha fatto in modo che non avessi mai dubbi sul suo affetto nei miei confronti, e questo ha dato stabilità alla mia vita almeno dal punto di vista emotivo.
Credo che la maggior parte di noi abbia pensato: “Con i miei bambini non mi comporterò mai come i miei genitori si sono comportati con me”. Quando hai un figlio, il tuo mondo cambia, si allarga, nel senso che vengono fuori cose di te che neppure immaginavi. Per esempio, che potresti mentire o uccidere per salvare la vita del tuo bambino.
Scrivere mi è sempre piaciuto. Ho iniziato con il mio tutore perché, da piccola, dovendo lavorare e viaggiare, non potevo andare a scuola come gli altri bambini. Poi, una trentina di anni fa, Blake e io stavamo girando un film in Irlanda e avevamo portato i nostri figli con noi. Erano piuttosto indisciplinati, chi non voleva lavarsi i denti, chi non voleva andare a dormire, così un giorno la Mary Poppins che c'è in me mi fece dire: “Facciamo un gioco: da adesso tutti devono fare il proprio dovere, e al primo che romperà il patto spetterà una penitenza”. “Però devi giocare anche tu”, disse la più grande, la figlia di Blake. “Che cosa devo fare?”, chiesi. “Smetterla di brontolare sempre”. Ovviamente fui la prima a perdere. “Come penitenza”, disse lei a quel punto, “dovrai scrivermi una storia”. Subito pensai a una cosina breve, ma poi mi resi conto che era un’opportunità per creare un rapporto speciale con lei. Ci misi due anni ma, alla fine, avevo scritto Mandy, il mio primo libro.
Il mondo è pieno di luoghi magici, e la biblioteca è sempre stata uno di questi per me. Una biblioteca può essere quel posto speciale per i nostri bambini.
[The world is full of magical places, and the library has always been one of them for me. A library can be that special place for our children.]
Quando sei in dubbio, stai ferma. Se sei in preda al panico per qualcosa, allora metti tutti gli altri nel panico. Se stai letteralmente ferma per un po', ascolta e pensa, alla fine le cose si sistemeranno.
[When in doubt, stand still. If you're tearing around in a panic about something, then it puts everyone else in a panic as well. If you just literally stand still for a while, listen and think, things will eventually get sorted out.]
Non ti senti mai solo mentre stai scrivendo, perché vivi con tutti questi personaggi nella tua testa.
[You never feel lonely if you're writing, because you're living with all these characters in your head.]
