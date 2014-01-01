Cantante, attrice e scrittrice ingleseJulia Elizabeth Wells89 anni

Biografia

Nata il giorno 1 ottobre 1935 a Walton-on-Thames, Julie Andrews mostra fin da piccola un talento innato nel canto e nella recitazione. È figlia d'arte: nel periodo della seconda guerra mondiale, la madre Barbara Morris e il patrigno Ted Andrews costituiscono un duo musicale di discreto successo nel circuito del vaudeville inglese.

Il suo esordio in teatro avviene a Broadway con lo spettacolo "The Boy Friend". Poi interpreta anche altri classici come "Camelot" e "My Fair Lady".

Julie Andrews

I primi film di successo

Il film che la rende famosa e popolare è "Mary Poppins" girato come protagonista (insieme a Dick Van Dyke) all'età di ventisette anni, e la successiva pellicola "Tutti insieme appassionatamente" la consacra come una delle attrici più richieste degli anni Sessanta.

In questo film la Andrews interpreta il personaggio di Maria.

Per il film "Mary Poppins" Julie Andrews riceve l'Oscar come migliore attrice protagonista.

Nel 1966 viene scritturata dal regista Alfred Hitchcock per il film "Il sipario strappato", insieme a Paul Newman.

Ma non è solo il cinema ad appassionare la versatile ed eclettica Julie Andrews: ingaggiata dalla casa editrice "Harper Collins", scrive storie per bambini ed i suoi sono best-seller molto apprezzati.

Nel 1959 convola a nozze con il costumista e scenografo Tony Walton, dal quale divorzia nel 1967.

I due hanno una figlia di nome Emma Walton Hamilton.

Julie Andrews con la figlia Emma Walton Hamilton

In coppia con Blake Edwards

Due anni dopo il divorzio, nel 1969, sposa in seconde nozze il regista americano Blake Edwards, con il quale condivide sia la vita privata che il lavoro.

Il primo film realizzato insieme è un musical, intitolato "Operazione Crepes Suzette", che però non riscuote successo. Il sodalizio artistico tra i due raggiunge risultati strepitosi con il film "10",una commedia in cui Julie Andrews recita con Bo Derek e Dudley Moore (nel 1979).

Nel film "Victor/Victoria" la Andrews interpreta il difficile ruolo di una donna che si esibisce come drag queen nei locali parigini degli anni Trenta. Questa pellicola è considerato uno dei capolavori realizzati da Blake Edwards.

L'ultimo lavoro condiviso tra marito e moglie risale al 1995.

Negli anni 1997 subisce un intervento alle corde vocali (tra l'altro non riuscito) e per un periodo di tempo deve rinunciare a cantare.

Dopo il recupero della sua straordinaria voce, negli anni 2000 torna ad interpretare commedie al cinema, come "Principe azzurro cercasi" e "Pretty Princess".

Presta la propria voce ai film della saga di "Shrek" e "Cattivissimo me".

All'inizio della pandemia, da casa, lancia diverse attività di intrattenimento durante i lockdown e incrementa il lavoro di doppiatrice (è la narratrice di "Bridgerton", il programma più visto nella storia di Netflix fino al 2021).

Un'attrice icona

Julie Andrews non è solo un'attrice molto famosa e apprezzata dal pubblico di tutte le età, ma rappresenta una vera e propria icona culturale.

Il suo personaggio riecheggia spesso nella cultura popolare, soprattutto nei Paesi anglosassoni.

La sua immagine è spesso legata alle comunità gay inglesi, e l'attrice, in un'intervista, ha dichiarato di esserne lusingata.

Studiosi di cultura femminista e omosessuale hanno approfondito questo aspetto, giungendo a conclusioni alquanto interessanti e curiose. La forte personalità della Andrews conquista gli spettatori gay, che vedono in lei una "Mary Poppins" anarchica, indipendente e al di fuori di ogni schema prestabilito.

Julie Andrews nei panni di Mary Poppins

I premi ricevuti in carriera sono numerosissimi. Nel 2019, a Venezia, le viene assegnato il Leone d'oro alla carriera.

Altre curiosità

La pop star Michael Jackson aveva una predilezione per il brano cantato da Julie Andrews, intitolato "My favorite things".

La calda voce di Julie Andrews è stata utilizzata per dare il benvenuto ai passeggeri negli aerei della linea British Airways.

L'attrice è apparsa parecchie volte in televisione per chiedere sostegno alle popolazioni di Haiti.

La sua discografia comprende quattro album di platino.

La colonna sonora di "Tutti insieme appassionatamente" è il disco di maggior successo del ventesimo secolo (109 settimane nella top ten di Billboard).

La sua carriera di autrice di libri per l’infanzia (con numerosi best seller all’attivo) dura da oltre 50 anni.

È anche regista teatrale; la sua regia del 60° anniversario di "My Fair Lady" ha battuto il record di incassi della Sydney Opera House.

Oltra alla figlia naturale ha altri quattro figli: due ragazze vietnamite, Amy e Joanna, adottate con Blake Edwards; ed è matrigna di Jennifer e Geoffrey, figli di Edwards. In totale ha 5 figli e 7 nipoti.

Vedi anche: libri di Julie Andrews.