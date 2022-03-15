Biografia

Figlia di Enrico VIII e di Caterina d'Aragona, Maria I Tudor nasce il 18 febbraio 1516 a Greenwich, in Inghilterra, presso il Palace of Placentia. La storia la ricorda anche come Maria I d'Inghilterra, con l'appellativo Maria la Cattolica e il - forse - più celebre Maria la Sanguinaria (in lingua originale: Bloody Mary): scopriamo perché in questa sua breve biografia.

Maria I di Inghilterra, detta la Sanguinaria

Infanzia e formazione

Viene affidata alla contessa di Salisbury, madre del cardinale Reginald Pole, che sarà per tutta la vita molto amico di Maria. Il matrimonio dei suoi genitori sancisce l’unione di due casate di inoppugnabile e indiscussa fede cattolica. La coppia ha tentato e ritentato di avere il sospirato erede al trono, purtroppo però, Maria è l’unica sopravvissuta.

La piccola sembra nata sotto buoni auspici: ha l’affetto dei genitori, il rispetto della corte e un’educazione improntata ai tradizionali principi cristiani, soprattutto per volere della madre Caterina.

Purtroppo la fortuna di Maria I cambia nel 1525 quando il padre intreccia una relazione, inizialmente segreta, con la dama di corte Anna Bolena.

Anna Bolena

La ricerca di un erede per l'Inghilterra

Enrico VIII spera che l’amante possa dargli il figlio maschio che non è riuscita a dargli Caterina. Anna Bolena, asseconda con dolcezza e sensualità ogni desiderio del suo re. D’altra parte, la posta in gioco è alta: potrebbe forse, giocando d’astuzia e diplomazia, diventare la nuova regina d’Inghilterra.

Il re, determinato più che mai a raggiungere i suoi scopi, ripudia Caterina d’Aragona, allontanandola non solo dalla corte ma anche dalla bambina.

Qualche anno dopo, precisamente nel 1533, volendo sposare Anna Bolena, e ricevuta l’opposizione del nuovo pontefice, Clemente VII, diventa inevitabile lo scontro che porterà allo scisma.

In buona sostanza il re divorzia da Caterina, rinnega la religione cattolica e abbraccia la fede anglicana.

La separazione dei genitori e l’allontanamento dalla madre legittima si ripercuotono sul fisico di Maria che cade in depressione ed è tormentata da violente emicranie. Fra il protestantesimo del padre e la religione cattolica in cui è cresciuta, la fanciulla sceglie di rimanere fedele alla Chiesa di Roma.

Maria I Tudor

Figlia illegittima

Nel 1533 il padre la relega al ruolo di “illegittima”, togliendole il titolo e il diritto di successione al trono, a tutto vantaggio della sorellastra Elisabetta I, nata nel 1533.

La madre di Maria, Caterina d’Aragona, muore all'inizio del 1536 sola e abbandonata: a Maria viene negato il permesso di vederla un'ultima volta e persino di andare al suo funerale.

Nel frattempo finisce la passione del re per Anna Bolena: anche lei è riuscita a dargli solo una figlia femmina. Ma Enrico VIII non si arrende: vuole a tutti i costi un erede maschio sul trono d’Inghilterra.

Nel maggio del 1536, accusa la seconda moglie di incesto e adulterio; con un processo sommario ed infamante la manda al patibolo.

L'effige del re Enrico VIII in un capolavoro della ritrattistica di tutti i tempi: il dipinto di Hans Holbein

La nuova matrigna e l'erede maschio

Tornato libero, sposa Jane Seymour, la dama di compagnia di Anna Bolena. Alla figlia Elisabetta I riserva lo stesso trattamento di Maria I: la dichiara illegittima, privandola del diritto di ascesa al trono.

Jane, riesce dopo suppliche e preghiere, a far riconciliare il padre con le due figlie e a reintegrarle nei loro titoli.

Maria I le sarà per sempre riconoscente: sarà proprio Maria ad assistere Jane, ormai morente, dopo aver dato finalmente alla luce nel 1537 l’agognato figlio maschio: Edward.

Maria I, regina d'Inghilterra

Enrico VIII, dopo altri due matrimoni, muore nel 1547. Sale al trono suo figlio Edward VI, che regna attraverso i suoi consiglieri. Ma il ragazzo a soli 15 anni, nel 1553, muore minato dalla tubercolosi.

Maria I Tudor viene incoronata regina d’Inghilterra nell’Abbazia di Westminster. Ciò avviene dopo aver mandato al patibolo molti cospiratori e usurpatori.

È costretta a sposarsi per dare un erede alla corona, ed evitare che le succeda la sorellastra Elisabetta.

Maria I

Maria ripristina la religione cattolica in Inghilterra e, dopo varie difficoltà, sposa nel 1554 il principe Filippo II di Spagna, figlio di Carlo V, di cui è innamorata.

Il Parlamento inglese nega in un primo momento il permesso a queste nozze, per timore che un principe straniero possa annettere l’Inghilterra ai suoi possedimenti.

Anche in questa occasione, per il "pericoloso" matrimonio, molti ribelli vengono giustiziati.

Per volere di Maria, finisce nella famigerata Torre di Londra persino la mai amata sorellastra Elisabetta I.

Bloody Mary: Maria la Sanguinaria

Maria intraprende una feroce repressione contro tutti coloro che sono contrari alla restaurazione del cattolicesimo, condannando a morte 273 persone.

Tra cospiratori, ribelli e parenti contrari, sono tantissime le vittime di Maria: di fatto il periodo del suo regno è caratterizzato dal sangue, che scorre a fiumi. Da qui il celeberrimo appellativo che la ricorda come Maria La Sanguinaria.

Nel settembre del 1554 la sovrana attribuisce all’agognata maternità le sue nausee e l’aumento di peso. Ma nonostante anche i medici di corte sostengano la gravidanza della regina, il marito, in una lettera al cognato Massimiliano d’Austria, mette in dubbio l’attesa della moglie. Ciò avviene perché lui non la ama: l'ha sposata solo per interesse. Ne evita addirittura la compagnia.

Maria la Cattolica

Il trascorrere dei mesi dà ragione a Filippo.

Maria I attribuisce la falsa gravidanza a una punizione divina per aver tollerato gli eretici: si affretta così a mandare altri esponenti della Chiesa anglicana al patibolo.

Il marito la lascia sempre più sola. Per assecondarlo, da donna innamorata, accetta le sue suppliche in campo politico: fa intervenire l’esercito inglese a favore della Spagna di Filippo contro la Francia.

Per l’Inghilterra è una dura sconfitta: viene persa Calais.

Il 17 novembre del 1558, all'età di 42 anni e dopo solo cinque anni di regno, Maria I Tudor muore fra atroci sofferenze, probabilmente per un tumore alle ovaie.

Le succede la sorellastra Elisabetta I.

Oggi si trovano sepolte insieme in Westminster Abbey:

Compagne nel trono e nella tomba, qui riposiamo noi due sorelle, Elizabeth e Mary, nella speranza della resurrezione.

Epigrafe tombale

Poche ore dopo la morte di Maria I, muore anche Reginald Pole, ultimo arcivescovo cattolico di Canterbury.