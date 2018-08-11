Cesare Lombroso
Biografia • Crani e crimini
Nato Marco Ezechia Lombroso il 6 novembre 1835 a Verona da famiglia ebraica benestante, Cesare Lombroso è considerato, a torto o a ragione, il maggior rappresentante italiano del positivismo evoluzionistico di derivazione darwinista, ricordato per le sue ossessive quanto forse un po' puerili misurazioni fisiognomiche, allo scopo di individuare fantomatici "tipi" umani. Come ad esempio quello criminale: il suo chiodo fisso.
Compiuti gli studi universitari a Pavia (dove si laurea nel 1858), ma anche a Padova e a Vienna, partecipa come medico militare alla campagna contro il brigantaggio successiva all'unificazione e, incaricato di clinica psichiatrica e di antropologia a Pavia, svolge ricerche sul cretinismo e sulla pellagra.
I suoi campi di interesse si estendono comunque in più direzioni. Grande rilevanza ha per la sua formazione lo studio dell'antropologia, poi declinata allo studio delle malattie mentali (nel 1871 Lombroso ottiene la direzione del manicomio di Pesaro), delle razze umane e alle applicazioni statistiche alle malattie sociali. Atteggiamenti culturali riconducibili, in ultima analisi, alle propaggini culturali sviluppatesi da personaggi come Cattaneo e Romagnosi.
Nel crogiolo dei suoi interessi finisce poi tutto quello che la scienza di inizio secolo riteneva strano e misterioso, con uno spirito pioneristico che oggi non può non suscitare tenerezza. Ecco allora gli sforzi dedicati alla grafologia, all'immarcescibile parapsicologia e allo spiritismo, allora di gran moda.
Possiamo dire che Lombroso non esprime una posizione organica e coerente sullo spiritismo; lo studioso appare diviso da due opposte tensioni: da una parte quella di dare comunque conto dei fatti, di tutti i fatti, anche quelli raccolti da fonte indiretta; dall'altra quella di mantenersi fedele al proprio credo materialistico, senza nulla concedere a ipotesi di tipo spiritualistico o metafisico.
Lombroso interpreta questo o quel fenomeno particolare basandosi su intuizioni tanto suggestive quanto dotate di scarsa o nulla compatibilità reciproca. Né si preoccupa di svilupparle nelle loro conseguenze, e forse non può: quando ad esempio ricorre all'ipotesi della quarta dimensione (vero e proprio passepartout per qualsiasi fenomeno, perché permette di scavalcare la legge di gravità e l'ordine del tempo e dello spazio) egli sembra servirsene quale mera pezza d'appoggio teorica per la spiegazione di un fatto.
Se le prove sperimentali sono insufficienti o di dubbia interpretazione, Lombroso si appella alla fonte storico-antropologica, usata qui come deus ex machina che garantisce la realtà dei fenomeni attestandone l'universale accettazione.
Il suo sguardo sul mondo dello spiritismo resta quello stesso sguardo "eternamente aperto sugli aspetti 'curiosi' della realtà, ridotti a 'fatti' e spiegati con un metodo immutabile che avrebbe dovuto definitivamente svelarli nella loro assoluta oggettività e renderli plausibili e controllabili, magari a costo di fulminei cortocircuiti concettuali e vertiginosi collegamenti tra eventi lontani nel tempo e nello spazio".
Cesare Lombroso resta soprattutto famoso per la sua teoria fisiognomica, ossia il tentativo di ricondurre la determinazione del carattere degli individui alle proprie caratteristiche fisiche (come le già citate misure del cranio o alcune sue deformità).
Il sogno di portare alla luce il male, il cancro oscuro che si nasconde nell'Uomo e che in realtà risiede dentro la sua testa, il nobile tentativo di Lombroso di preservare la società dal disordine delle azioni malvagie con azioni preventive, a cui dedicherà anche alcuni celebri scritti (vedi le cinque edizioni de "L'Uomo delinquente"), andrà incontro ad inevitabile fallimento.
Cesare Lombroso muore a Torino il 19 ottobre 1909.
Frasi di Cesare Lombroso
Nulla somiglia più ad un matto, sotto l'accesso, quanto un uomo di genio, che mediti e plasmi i suoi concetti.
La riconoscenza non esiste in natura, è dunque inutile pretenderla dagli uomini.
Io che passo dal tristo scalpello anatomico alla fredda e severa analisi della storia, mi sento tratto tratto scappare il proponimento inamovibile e mi vien voglia di abbandonare la vita del pensiero per quella del poeta.
La comparsa di un singolo grande genio vale più della nascita di centinaia di mediocri.
Per quanto il paradosso sia crudele e doloroso, pure esaminandolo anche da alcuni punti di vista, non è privo, come parrebbe in sulle prime, di fondamento. Moltissimi degli uomini d'ingegno ebbero parenti o figliuoli epilettici, idioti o maniaci.
[Giovanni di Dio] Un riformatore poiché non mise che un solo malato per ciascun letto; egli fu il primo che pensò a dividere i malati in categorie; fu insomma il creatore dell'ospedale moderno; fu il primo a fondare il Workhouse aprendo nel suo ospizio una casa, dove i poveri senza tetto e i viaggiatori senza denari potevano dormire.
Bartolo Longo, in omaggio alla Madonna e del Santuario di Pompei, seppe raccogliere 135 orfanelle e 70 figli dei carcerati addestrandoli in arti loro conformi e nell'agricoltura, mescolando all'ascetismo e al feticismo per la Madonna, la modernità nell'ampio uso di pubblicità e rendiconti e fotografie, e riuscendo così a collocare anche alcune orfanelle in famiglie benevole ed oneste.
Don Bosco fu a 26 anni, nel 1841, nel convitto di S. Francesco d'Assisi; sotto la guida di don Cafasso, visitando le carceri di Torino, cominciò ad interessarsi della sorte dei giovani delinquenti, a riflettere che se in tempo si fosse presa cura di loro, almeno una parte di essi avrebbe potuto essere salvata, e a pensare che questo deve essere un altissimo ufficio per la religione e per la società.
