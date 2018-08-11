Biografia • Crani e crimini

Nato Marco Ezechia Lombroso il 6 novembre 1835 a Verona da famiglia ebraica benestante, Cesare Lombroso è considerato, a torto o a ragione, il maggior rappresentante italiano del positivismo evoluzionistico di derivazione darwinista, ricordato per le sue ossessive quanto forse un po' puerili misurazioni fisiognomiche, allo scopo di individuare fantomatici "tipi" umani. Come ad esempio quello criminale: il suo chiodo fisso.

Compiuti gli studi universitari a Pavia (dove si laurea nel 1858), ma anche a Padova e a Vienna, partecipa come medico militare alla campagna contro il brigantaggio successiva all'unificazione e, incaricato di clinica psichiatrica e di antropologia a Pavia, svolge ricerche sul cretinismo e sulla pellagra.

I suoi campi di interesse si estendono comunque in più direzioni. Grande rilevanza ha per la sua formazione lo studio dell'antropologia, poi declinata allo studio delle malattie mentali (nel 1871 Lombroso ottiene la direzione del manicomio di Pesaro), delle razze umane e alle applicazioni statistiche alle malattie sociali. Atteggiamenti culturali riconducibili, in ultima analisi, alle propaggini culturali sviluppatesi da personaggi come Cattaneo e Romagnosi.

Nel crogiolo dei suoi interessi finisce poi tutto quello che la scienza di inizio secolo riteneva strano e misterioso, con uno spirito pioneristico che oggi non può non suscitare tenerezza. Ecco allora gli sforzi dedicati alla grafologia, all'immarcescibile parapsicologia e allo spiritismo, allora di gran moda.

Possiamo dire che Lombroso non esprime una posizione organica e coerente sullo spiritismo; lo studioso appare diviso da due opposte tensioni: da una parte quella di dare comunque conto dei fatti, di tutti i fatti, anche quelli raccolti da fonte indiretta; dall'altra quella di mantenersi fedele al proprio credo materialistico, senza nulla concedere a ipotesi di tipo spiritualistico o metafisico.

Lombroso interpreta questo o quel fenomeno particolare basandosi su intuizioni tanto suggestive quanto dotate di scarsa o nulla compatibilità reciproca. Né si preoccupa di svilupparle nelle loro conseguenze, e forse non può: quando ad esempio ricorre all'ipotesi della quarta dimensione (vero e proprio passepartout per qualsiasi fenomeno, perché permette di scavalcare la legge di gravità e l'ordine del tempo e dello spazio) egli sembra servirsene quale mera pezza d'appoggio teorica per la spiegazione di un fatto.

Se le prove sperimentali sono insufficienti o di dubbia interpretazione, Lombroso si appella alla fonte storico-antropologica, usata qui come deus ex machina che garantisce la realtà dei fenomeni attestandone l'universale accettazione.

Il suo sguardo sul mondo dello spiritismo resta quello stesso sguardo "eternamente aperto sugli aspetti 'curiosi' della realtà, ridotti a 'fatti' e spiegati con un metodo immutabile che avrebbe dovuto definitivamente svelarli nella loro assoluta oggettività e renderli plausibili e controllabili, magari a costo di fulminei cortocircuiti concettuali e vertiginosi collegamenti tra eventi lontani nel tempo e nello spazio".

Cesare Lombroso resta soprattutto famoso per la sua teoria fisiognomica, ossia il tentativo di ricondurre la determinazione del carattere degli individui alle proprie caratteristiche fisiche (come le già citate misure del cranio o alcune sue deformità).

Il sogno di portare alla luce il male, il cancro oscuro che si nasconde nell'Uomo e che in realtà risiede dentro la sua testa, il nobile tentativo di Lombroso di preservare la società dal disordine delle azioni malvagie con azioni preventive, a cui dedicherà anche alcuni celebri scritti (vedi le cinque edizioni de "L'Uomo delinquente"), andrà incontro ad inevitabile fallimento.

Cesare Lombroso muore a Torino il 19 ottobre 1909.