Biografia • L'immaginazione, la realizzazione, la religione

Lafayette Ronald Hubbard, meglio conosciuto come L. Ron Hubbard (o semplicemente Ron Hubbard) oltre ad essere noto come l'autore e fondatore di "Dianetics" e "Scientology", è autore di diversi libri che vanno dalla fantascienza al business management, fino alla poesia.

Ron Hubbard nasce il 13 marzo 1911 a Tilden, nel Nebraska. Il padre, ufficiale della Marina Statunitense, è costretto continuamente a spostarsi con la famiglia al seguito per motivi di servizio: già pochi mesi dopo la nascita del piccolo Ron, gli Hubbard si trasferiscono a Durant, nell'Oklahoma; nel 1913 a Kalispell, nel Montana; nel 1918 a San Diego e l'anno dopo a Oakland, in California; nel 1922 a Puget Sound, nello stato di Washington; nel 1924 nuovamente nel Montana.

Nel 1925 gli Hubbard si trasferiscono a Seattle dove il futuro scrittore frequenta la Queen Anne High School. Dopo essersi diplomato alla Woodward School for Boys, Hubbard si iscrive alla George Washington University, dove studia Ingegneria e Fisica Molecolare ed Atomica, e sul cui giornale, The University Hatchet, pubblica il suo primo racconto, "Tah".

Dopo due anni abbandona la carriera universitaria di ingegnere e si dedica alla carriera di scrittore professionista, esordendo sul numero di febbraio di "Thrilling Adventures" con il racconto d'avventura "The Green God". Inizia così la sua frenetica attività di scrittore che lo porterà a produrre, mediamente, un racconto ogni due settimane: una produzione nettamente superiore a quella della maggior parte degli scrittori dell'epoca.

L'esperienza acquisita lo porta a partecipare a trasmissioni radiofoniche dove offre consigli, tanto ai colleghi professionisti quanto ai principianti, su come migliorare la qualità e le vendite dei loro racconti.

Nel 1937 la popolarità di Ron Hubbard è tale che la Columbia Pictures gli chiede di adattare, per il grande ed il piccolo schermo, alcune sue storie. L'autore lavora così alla sceneggiatura cinematografica del suo romanzo "Murder at Pirate Castle" e collabora per la lavorazione di tre serial televisivi: "The Mysterious Pilot", "The Great Adventures of Wild Bill Hickok" e "The Spider Returns".

Nel 1938 avviene l'incontro con John W. Campbell Jr., guru dell'editoria nel campo della fantascienza. La Street & Smith, aveva appena acquistato "Astounding Science-Fiction" e, volendo incentivarne le vendite, all'epoca piuttosto fiacche, decide di rivolgersi ad alcuni "pezzi grossi", ed Hubbard come scrittore d'avventura aveva già ottima fama e seguito. Così, con "The Dangerous Dimension", racconto apparso sul numero di luglio di "Astounding" quello stesso anno, anche Ron Hubbard diviene uno dei protagonisti della cosiddetta "Età dell'Oro della fantascienza".

Nel 1939 la Street & Smith lancia un'altra rivista, "Unknown Worlds", destinata ad esplorare i confini tra fantascienza, fantasy e grottesco. Hubbard inizia a pubblicarvi tutti quei racconti fantastici che non avevano trovato spazio su Astounding. Con l'entrata nel settore fantastico però la sua produzione diviene talmente vasta e diversificata nello stile e nel genere, che l'autore, per evitare di monopolizzare le copertine di troppe riviste, si vede costretto a scrivere sotto diversi pseudonimi: Réné Lafayette, Frederick Engelhardt, Michael Keith, Ken Martin, B.A. Northrup, John Seabrook, Kurt von Rachen. Sulle due pulp magazines Hubbard pubblica tutte quelle sue storie che più tardi diverranno altrettanti celebri classici di fantascienza: "Death's Deputy" (1940), "Slaves of Sleep" (1939,1950), "Fear" (1951) e "Typewriter in the Sky" (1951) per Unknown; "Final Blackout" (1940), "Return to Tomorrow" (1950) e "Ole Doc Methuselah" (1970) per Astounding.

Durante la Seconda Guerra Mondiale viene inizialmente inviato - con il grado di Sottotenente di Vascello - in Australia, dove coordina le attività dei Servizi Segreti Statunitensi, poi assume il comando di una nave di scorta ad un convoglio nell'Atlantico, quindi di un cacciatorpediniere nel Pacifico, l'USS PC 815 sotto il cui comando ha luogo un'azione bellica contro due sottomarini giapponesi. Questo incidente, al largo delle coste dell'Oregon, fu descritto dal Comandante Hubbard in un rapporto inviato al Comandante in capo della flotta del Pacifico il 24 maggio 1943, e confermato dalle testimonianze giurate raccolte in seguito rilasciate dai militari che presero parte all'azione militare.

Ron Hubbard presta poi servizio come istruttore e ufficiale capo di navigazione per la Military Government School della Princeton University.

In quegli anni inizia anche i suoi studi in ambito mentale: nel 1945 durante il periodo di convalescenza per le ferite di guerra presso il Navy Hospital di Oak Knoll, conduce una serie di esperimenti riguardanti il sistema endocrino.

Tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946 L. Ron Hubbard, a quel tempo ancora in servizio, su incarico del governo ebbe contatti con la magia nera e più precisamente con il Dr. Jack Parsons di Pasadena, uno dei massimi esperti di combustibili solidi per razzi e capo della loggia americana dell'OTO (Ordo Templi Orientis, fondato da Aleister Crowley). L'obiettivo della missione di Hubbard era quello di far disperdere il gruppo al quale si erano uniti scienziati americani che stavano lavorando ad un progetto governativo top secret. Alla fine la sede fu chiusa, Hubbard salvò una ragazza della quale abusavano e il gruppo di magia nera si diperse. Gli scienziati sospettati di aver violato la sicurezza del progetto furono più tardi dichiarati 'non fidati' e licenziati con molto clamore dal governo.

Congedatosi dalla Marina con 21 medaglie e lettere di merito, torna a scrivere, ma ancora per pochi anni: il suo interesse principale è ormai ben altro.

Studia gli elementi criminali della società presso il Los Angeles Police Department, presta servizio volontario nei reparti psichiatrici degli ospedali di Savannah, esamina gli effetti sulla mente umana della dipendenza dalle sostanze stupefacenti e nel 1950 pubblica un articolo su Astounding con il quale getta le basi della Dianetica, un metodo per raggiungere uno stato migliore di esistenza. Dallo stesso anno smette di scrivere narrativa per dedicarsi a tempo pieno ai suoi studi sulla mente umana.

Nell'arco di qualche anno giunge alla conclusione che l'Uomo è fondamentalmente un essere spirituale. Migliora ulteriormente la Dianetica per dare il via ad un nuovo indirizzo di ricerca che si proponga di trovare i metodi per aiutare gli individui a raggiungere la piena libertà spirituale - "Scientology" - e per il quale si adopererà a favorirne la diffusione, negli anni a venire, creando fondazioni, scuole, centri di ricerca, tenendo conferenze e scrivendo manuali.

Nel 1954, riconoscendo la natura "religiosa" della filosofia di Hubbard, alcuni Scientologist di Los Angeles fondano la Chiesa di Scientology.

L. Ron Hubbard acquista nel 1959 il maniero di Saint Hill nel Sussex, in Inghilterra, dal Marajà di Jaipur. La villa diviene il quartier generale di Scientology, che a questo punto è presente in America, Europa, Australia e Sud Africa.

Sul finire degli anni Sessanta L. Ron Hubbard fonda la Sea Org, una confraternita composta da Scientologist (praticanti della religione di Scientology), che hanno votato la loro vita alla missione religiosa: una civiltà senza pazzia, senza criminali e senza guerre, dove gli abili possono prosperare e gli onesti possono avere diritti, e dove l'uomo è libero di elevarsi a più elevate altezze.

Negli anni '80, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua carriera di scrittore professionista, L. Ron Hubbard torna a scrivere pubblicando nel 1982 "Battlefield Earth - a Saga of Year 3000", il più lungo romanzo di fantascienza che sia mai stato scritto (oltre 1000 pagine). Lo scrittore in questi anni pubblica anche la monumentale saga di satira fantascientifica, in 10 volumi, "Mission Earth" (1985-1987).

L. Ron Hubbard muore nel suo ranch di Creston il 24 gennaio 1986.