Massimo Taparelli, marchese d'Azeglio, nasce a Torino il 24 ottobre 1798. Con la famiglia vive da esule a Firenze durante l'occupazione francese del Piemonte. Poi, dopo la caduta di Napoleone, frequenta i corsi universitari a Torino.
Intraprende poi la la carriera militare, come tradizione di famiglia, percorso che abbandona nel 1820. Si stabilisce a Roma per studiare pittura con il maestro fiammingo Martin Verstappen.
È dal 1825 che Massimo d'Azeglio inizia a dedicarsi a temi sentimentali e patriottici. Nel 1831 muore il padre: si trasferisce a Milano dove conosce Alessandro Manzoni. D'Azeglio sposa la figlia Giulia Manzoni alla quale presenta il suo primo romanzo "La sagra di San Michele", e sul cui soggetto aveva già dipinto un quadro di intonazione prettamente Romantica.
Negli anni successivi si dedica alla scrittura; nel 1833 scrive "Ettore Fieramosca o Lo disfida di Barletta", nel 1841 "Niccolò de' Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni" e l'incompiuto "La lega lombarda".
D'Azeglio continua comunque a dipingere soggetti patriottici e sentimentali che insieme ai paeseggi, caratterizzeranno tutta la sua produzione.
Inizia la sua carriera politica nel 1845 con la pubblicazione di vari opuscoli antiaustriaci ("Gli Ultimi casi di Romagna" è il suo opuscolo più noto).
Partecipa attivamente alle giornate del 1848 e, dopo Novara, viene chiamato da Vittorio Emanuele II alla presidenza del Consiglio dei ministri, che tiene dal 1849 al 1852. Il suo successore sarà Cavour.
Ceduta la presidenza si allontana dalla vita politica attiva; appoggia tuttavia la spedizione di Crimea e nel 1860 ricopre la carica di governatore di Milano.
I suoi ultimi anni saranno dedicati alla sua autobiografia "I miei ricordi".
Massimo d'Azeglio muore a Torino il 15 gennaio 1866.
Frasi di Massimo d'Azeglio
Abbiamo fatto l'Italia, si tratta adesso di fare gli italiani.
Si deve dire la verità e mantenere la parola data a tutti, e persino alle donne.
La prima delle cose necessarie è di non spendere quello che non si ha.
In ogni genere e in ogni caso il governo debole è il peggiore di tutti.
Tutti siamo di una stoffa nella quale la prima piega non scompare più.
L'Italia è l'antica terra del Dubbio. Il dubbio è un gran scappafatica; lo direi quasi il vero padre del dolce far niente italiano.
Meno partiti ci sono, e meglio si cammina. Beati i paesi dove non ve ne sono che due: uno del presente, il Governo; l'altro dell'avvenire, l'Opposizione.
L'abitudine al lavoro modera ogni eccesso, induce il bisogno, il gusto dell'ordine; dall'ordine materiale si risale al morale: quindi può considerarsi il lavoro come uno dei migliori ausiliari dell'educazione.
L'abitudine è mezza padrona del mondo. "Così faceva mio padre" è una delle grandi forze che guidano il mondo.
