Biografia • Scrivere risulta famigliare

Anne Brontë nasce nel villaggio di Thornton, nello Yorkshire (Inghilterra) il giorno 17 gennaio 1820 Scarborough. Come le sue due sorelle Emily e Charlotte, è autrice di novelle di contenuto romantico dell'era vittoriana. Ultima di sei figli, la madre Maria Branwell Brontë muore il 15 settembre 1821, quando Anne ha appena un anno. Trasferita la famiglia ad Haworth, il padre - che qui era vicario - cerca di trovare una compagna che sia una nuova madre per la sua numerosa prole, capace di accudire ed educare. Dopo due anni tenta però una nuova strada, scegliendo una buona istituzione scolastica che fosse in grado di dare ai figli almeno un'adeguata educazione.

Così i figli frequentano prima la Crofton Hall e poi al Clergy Daughter's School. Le quattro sorelle, Maria, Elizabeth, Charlotte ed Emily, studiano in questi istituti negli anni 1824 e 1825. Dopo la morte di Maria ed Elizabeth, Charlotte ed Emily tornano nella casa paterna. Mentre le quattro sorelle erano in istituto, Anne viene educata in famiglia, dove studia musica e disegno.

Più tardi il suo percorso formativo continua nella scuola pubblica Roe Head School, e dopo il 1835 sotto la guida della sorella Charlotte, divenuta nel frattempo insegnante.

Le due sorelle di Anne, Charlotte ed Emily, saranno anche loro autrici e poetesse: insieme costituivano il trio delle sorelle Brontë. Assieme a loro Anne pubblicherà le sue poesie nel 1845, sotto lo pseudonimo di "Acton Bell".

Le principali novelle di Anne Brontë sono "Agnes Grey", pubblicata nel 1847, e "The Tenant of Wildfell Hall", pubblicata nel 1848.

"Agnes Grey" racconta di una governante che affronta diverse sfortune senza però perdere i suoi principi morali e mostra al contempo le difficoltà incontrate dalle donne della classe media che intraprendono l'unica professione che gli doni rispettabilità: il libro viene totalmente offuscato dal capolavoro "Wuthering Heights" (Cime tempestose) della sorella Emily Brontë, uscito nello stesso anno.

Il secondo romanzo di Anne Brontë, "The Tenant Of Wildfell Hall" è molto più intenso: la storia racconta di Helen Graham, che fugge da un matrimonio infelice, argomento molto poco azzeccato secondo l'opinione di Charlotte Brontë, che è agente letterario di Anne. Questo atteggiamento di Charlotte è dovuto forse alla volontà di proteggere la sorella, ma più probabilmente è legato al fatto che il personaggio "cattivo" è basato sulla figura del loro fratello ribelle. Le accurate descrizioni della brutalità e dell?alcolismo e il linguaggio deplorevole utilizzato, non verranno apprezzati dalla critica.

Anne Brontë muore in un ricovero sulla costa di Scarborough (Inghilterra) - località nella quale aveva ambientato le sue novelle - appena pochi giorni dopo esservi giunta. Lì avrebbe dovuto curare la forma di tubercolosi che l'affliggeva, stessa malattia di cui soffrirono anche le sorelle. Anne viene poi sepolta al cimitero Saint Mary's Churchyard.