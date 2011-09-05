Josef Radetzky
Biografia • Strategie per annientare i re
Josef Venceslao Radetzsky, conte di Radetz, nasce nel castello di famiglia di Trebnice, oggi Sedlcany, in Boemia, il 2 novembre del 1766. Giovane studente, manifesta subito una particolare predilezione per la storia. Nel 1784 realizza il grande desiderio di abbracciare la vita militare, entrando nei corazzieri dell'esercito austriaco.
Nel 1800 è colonnello aiutante di campo del maresciallo Melas a Marengo. Capo di stato maggiore dello Schwarzenberg nelle guerre napoleoniche degli anni 1813-1815, è l'artefice del piano per la battaglia di Lipsia, che segna il crollo di Napoleone e la sua rinuncia al trono nel 1814.
Nel 1831, già comandante dell'esercito di stanza in Lombardia, ottiene il comando delle truppe imperiali austriache nell'intero Lombardo-Veneto e cinque anni dopo riceve la promozione al grado di Feldmaresciallo.
Radetzky esercita il potere ricevuto in modo ferreo, non creandosi scrupoli nel perseguitare la popolazione e, soprattutto, le classi più elevate fra le quali serpeggiava in maniera più evidente l'insofferenza e la rabbia verso l'Austria. Comprende che la possibilità di nuove rivolte è sempre più concreta e in tale previsione si preoccupa di rafforzare le difese murarie e di potenziare le proprie truppe.
L'insurrezione generale esplode il 18 marzo 1848, dando il via alle Cinque giornate: tutti i milanesi si mobilitano e dalle città vicine giungono squadroni di volontari. Nonostante le sue precauzioni, Radetzky si trova colto di sorpresa dalla portata della rivolta; tenta la via della diplomazia, ma si scontra con la determinazione dei patrioti, guidati da Carlo Cattaneo.
Con i suoi 20.000 uomini, dopo cinque giorni di guerriglia, abbandona la città dirigendosi verso le fortezze del Quadrilatero. È a questo punto che entra in scena Carlo Alberto il cui intervento, però, anziché rivelarsi risolutivo, sembra pensato proprio per agevolare gli austriaci e per consegnare alla storia la figura del Re di Sardegna come un sovrano inetto e incapace di decidere.
Il re, infatti, anziché attaccare le forze austriache nel momento di maggiore difficoltà e debolezza, cioè durante la ritirata, le lascia andare consentendone la riorganizzazione, cosa che si ripete il 30 maggio quando, dopo i successi di Goito e Peschiera, anziché incalzarle, concede modo e tempo al comandante austriaco di riorganizzarsi e di occupare Vicenza; atto, questo, che si rivelerà propedeutico alla definitiva vittoria di Custoza, il 25 luglio. Il feldmaresciallo impone a Carlo Alberto l'armistizio di Salasco.
L'anno successivo il re sconfessa l'armistizio e riapre le ostilità, ma Radetzsky si fa trovare pronto: riporta una nuova vittoria a Mortara il 21 marzo e subito dopo quella che segnerà la fine del regno per il re di Sardegna, a Novara. Dopo la guerra riceve il Governatorato della Lombardia, che esercita, ancora una volta, con piglio militaresco.
Josef Radetzky muore a seguito di una caduta all'età di 91 anni nella sua dimora di Villa Reale, a Milano - che aveva già ospitato Napoleone, Gioacchino Murat e Eugenio di Beauharnais - il giorno 5 gennaio 1858.
È tutt'oggi molto popolare la "Marcia di Radetzky", un pezzo composto in suo onore dal grande musicista viennese Johann Baptist Strauss, dopo la vittoria di Custoza; il brano chiude tradizionalmente il concerto di Capodanno che si tiene ogni anno a Vienna.
Frasi di Josef Radetzky
Ore 2 della notte dal 18 al 19 marzo 1848
[...] A Milano è stato dichiarato lo stato d'assedio. Il consigliere governativo, conte Pachta, che era stato completamente depredato e solo con grande stento aveva salvato la vita, è arrivato sotto scorta al castello, verso sera. Gli ho affidato, provvisoriamente, la direzione degli eventuali affari governativi.
Non posso ancora dichiarare le mie perdite in morti e feriti, ma certo non possono essere state insignificanti.
Per il momento la situazione è tranquilla, ma certo è possibile che col far del giorno la battaglia ricominci.
Sono deciso a rimanere padrone di Milano ad ogni costo. Se la lotta non viene abbandonata, farò bombardare la città.
19 marzo 1848, ore 5 pomeridiane
[...] Le vie di Milano sono come morte, nessuna bottega, nessuna porta si è aperta per tutto il giorno, e mi sono visto costretto a procurarmi la carne necessaria facendo uso di grossi reparti di soldati. Per fortuna sono stato avvisato ancora in tempo che la carne era avvelenata: altrimenti una sciagura immensa si sarebbe abbattuta su di noi, poiché si trovò effettivamente che parecchia carne era avvelenata.
21 marzo 1848, ore 10 del mattino
[...] Ieri la battaglia è continuata con grande furia; ci debbono essere stati molti caduti da entrambe le parti; non posso dichiarare le mie perdite, perché mi mancano ancora i dati completi. La città di Milano è stata sconvolta fin dalle fondamenta, tanto che è difficile farsene un'idea. Non cento, ma mille barricate bloccano le strade, e il partito, nell'esecuzione delle sue misure, dispiega un'avvedutezza e un'audacia che indicano con assoluta evidenza che alla testa ci sono capi militari fatti venire dall'estero. Il carattere del popolo di Milano mi sembra trasformato come per un colpo di bacchetta magica: il fanatismo ha preso persone di ogni età, di ogni rango, uomini e donne.
22 marzo 1848
[...] È la decisione più tremenda della mia vita, ma non posso tenere Milano più a lungo. L'intero paese è in rivolta. Alle spalle sono minacciato dal Piemonte. Possono distruggere tutti i ponti alle mie spalle, non ho materiali per ricostruirli e tanto meno mezzi di trasporto. Non so nulla di quello che accade dietro di me. Mi ritirerò passando per Lodi, allo scopo di evitare le grandi città, e anche perché la campagna, che questa strada attraversa, è libera.
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