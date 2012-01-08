Biografia • Il gioco della bellezza

Lady Georgiana Spencer, ricordata dalla storia come Georgiana Cavendish, duchessa del Devonshire, nasce ad Althorp (Inghilterra) il giorno 7 giugno 1757.

È stata la prima moglie di William Cavendish, V duca del Devonshire e madre di William George Spencer Cavendish, VI duca del Devonshire. John Spencer, il padre, è stato I conte Spencer, discendente di John Churchill, I duca di Marlborough. Il fratello George Spencer, II conte Spencer, è stato un politico whig. Lady Diana Spencer è una discendente diretta del fratello.

È ricordata per la sua notevole bellezza, il suo carisma nonché il grande fascino. Gli storici sembrano concordare sul fatto che è stata una figura capace con il proprio stile di dettare quello della moda del tempo, almeno in Inghilterra, come nessuna altra sua contemporanea ha fatto.

Diverse opere cinematografiche hanno raccontato la sua vita: "The Divine Lady" (1929, interpretata da Evelyn Hall), "Mrs Fitzherbert" (1947, interpretata da Mary Clare), e il più recente "La duchessa" (2008, di Saul Dibb), in cui a vestire i panni di Georgiana Cavendish è Keira Knightley (quest'ultimo film è basato sulla biografia "Georgiana", scritta da Amanda Foreman).

Il carattere cosmopolita della duchessa Cavendish, le ha garantito di crearsi una cerchia di letterati e politici attorno a sé. È stata inoltre attiva in politica, cosa del tutto inusuale per una donna nell'epoca. Sia la famiglia Spencer che quella Cavendish erano strenue sostenitrici Whig. Durante le elezioni generali del 1784, si diffuse addirittura una diceria per cui la Duchessa avesse scambiato baci in cambio di voti; per tale motivo è stata oggetto di una famosa satira da parte di Thomas Rowlandson.

Il matrimonio

Georgiana sposa il Duca del Devonshire in carica, il giorno 6 giugno 1774. Il matrimonio risulta però infelice a causa di forti incompatibilità di carattere. L'iniziale incapacità di rimanere incinta della giovane Duchessa diventa ben presto motivo di grande preoccupazione; va sottolineato come all'epoca le donne, e mogli, aristocratiche erano considerate con valore, più per la loro feritilità che per la loro dote o per i loro legami famigliari.

Georgiana ha numerosi aborti prima di dare alla luce due figlie e, infine, il tanto atteso figlio maschio, che sarà anche l'unico. Quest'ultimo è William Cavendish, VI duca del Devonshire (1790-1858), il quale arriverà alla fine della sua vita scapolo e senza eredi.

I tradimenti

La Duchessa è la persona che presenta Lady Elizabeth Foster al marito; questa diventerà la sua amante, nonché, dopo la morte di Georgiana, sua seconda moglie. "Bess" era la migliore amica di Georgiana; quest'ultima per molti anni ha dovuto subire e tollerare la relazione che il marito intrattenne con lei.

D'altra parte anche la Duchessa ebbe una relazione parallela: l'amante fu Charles Grey, II Conte Grey, dal quale ebbe una figlia nel 1792, Eliza Courtney (antenata di Sarah, Duchessa di York). Lady Elizabeth Foster avrà invece due figli dal Duca, un maschio e una femmina.

Altre curiosità su Georgiana Cavendish

Un altro aspetto per cui la Duchessa è nota, è il suo amore per il gioco, che la conduce a una vita piena di debiti, nonostante gli aiuti della facoltosa famiglia.

Tra i suoi tanti viaggi ha modo di conoscere e diventare buona amica della regina Maria Antonietta di Francia, nonché della sua dama di compagnia, duchessa de Polignac.

C'è un aneddoto che descrive bene quanto fosse bella, o così considerata, la Duchessa del Devonshire: mentre ella stava scendendo dalla propria carrozza, uno spazzino irlandese esclamò: "Che Dio vi benedica, my Lady. Permettetemi di accendere la mia pipa con i vostri occhi!"; è un complimento che lei stessa spesso ricordava quando qualcun altro si complimentava con lei, ribattendo con le parole: "Dopo il complimento dello spazzino, tutti gli altri sono banali".

Georgiana Cavendish muore a Londra il giorno 30 marzo 1806, all'età di 48 anni.