1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Biografia

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz nasce a Wola Okrzejska, nella Polonia dell'Est, da Józef e Stefania Cieciszowska, il 5 maggio 1846.

La formazione e i primi impieghi

A Varsavia compie gli studi classici fino all'università, dove si iscrive alla Facoltà di Medicina, poi di Filologia, fino ad abbandonare gli studi nel 1869 per dedicarsi al giornalismo.

Dal 1873 Henryk Sienkiewicz collabora alla "Gazeta Polska"; quando, nel 1876, si trasferisce in America per due anni, continua a lavorare per il giornale inviando articoli in forma di lettera che saranno poi raccolti nel volume "Lettere dal viaggio".

Prima del rientro in patria si ferma brevemente in Francia ed in Italia, rimanendo intimamente attratto dalla tradizione, dall'arte e dalla cultura di quest'ultima.

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Gli anni '80 del 1800

Tra il 1882 e il 1883 inizia la pubblicazione a puntate del romanzo "Col ferro e col fuoco" sulle pagine del quotidiano "Slowo" (La parola) che egli dirige e al quale conferisce un'impronta decisamente conservatrice.

Intanto sua moglie Maria si ammala ed Henryk Sienkiewicz inizia un pellegrinaggio, che durerà alcuni anni, per accompagnarla in varie località termali, fino alla morte della donna.

Nello stesso periodo - siamo fra il 1884 ed il 1886 - comincia a scrivere "Il diluvio" ("Potop"), opera pervasa di vibrante amor patrio come pure la successiva "Il signor Wołodyjowski" (Pan Wołodyjowski, 1887-1888), rievocante le lotte polacche contro i turchi e gli oppressori fra il 1648 ed il 1673.

Queste ultime, insieme a "Col ferro e col fuoco", formano la Trilogia sulla Polonia del XVII secolo.

Nuovi viaggi e romanzi storici

Henryk Sienkiewicz riprende i suoi viaggi visitando la Grecia, passando nuovamente per l'Italia per approdare in Africa; da quest'ultima lunga permanenza, trarrà spunto per pubblicare, nel 1892, "Lettere dall'Africa".

Ormai Sienkiewicz è un autore affermato, ma la celebrità internazionale gli viene con il capolavoro, pubblicato sempre a puntate fra il 1894 ed il 1896, "Quo Vadis?".

È un romanzo storico ambientato nella Roma di Nerone; la storia si articola fra il declino dell'impero e l'avvento del cristianesimo; l'opera è subito tradotta in molte lingue e gli vale l'elezione a socio dell'Accademia Imperiale di Pietroburgo.

Segue un altro romanzo storico di grande successo, "I cavalieri della croce" (1897-1900).

In occasione del venticinquesimo anniversario della sua attività letteraria, nel 1900 riceve in dono da amici e sostenitori la tenuta di Orlangorek.

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz nel XX secolo

Dopo un secondo matrimonio di breve durata, nel 1904 Henryk sposa Maria Babska. L'anno successivo (1901), "per i suoi notevoli meriti come scrittore epico", gli viene assegnato il Premio Nobel per la Letteratura.

Il fascino che il mondo dell'infanzia suscita in lui lo induce a scrivere novelle e romanzi: nel 1911 esce "Per deserti e per foreste", i cui personaggi (Nel , Staś) divengono miti per i bimbi polacchi; l'opera risulta molto apprezzata tanto dal pubblico quanto dalla critica.

Allo scoppio del Primo Conflitto Mondiale, nel 1914, Sienkiewicz si trasferisce in Svizzera dove organizza con I. J. Paderewski un Comitato in favore delle vittime della guerra in Polonia.

Proprio a causa della guerra Henryk Sienkiewicz non rivedrà più la sua patria.

Muore in Svizzera, a Vevey, il 16 novembre 1916, all'età di 70 anni.

Soltanto nel 1924 i suoi resti vengono trasferiti nella cattedrale di San Giovanni, a Varsavia.

La produzione letteraria versatile e di grande spessore storico e sociale, fa di Henryk Sienkiewicz il più autorevole rappresentante del rinnovamento della letteratura polacca.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Henryk Sienkiewicz ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Henryk Sienkiewicz

7 fotografie

Foto e immagini di Henryk Sienkiewicz

Foto di Henryk Sienkiewicz
Foto di Henryk Sienkiewicz
Foto di Henryk Sienkiewicz
Foto di Henryk Sienkiewicz
Foto di Henryk Sienkiewicz
Foto di Henryk Sienkiewicz
Foto di Henryk Sienkiewicz

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Nerone Premi Nobel Letteratura

Henryk Sienkiewicz nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Adele

Adele

Cantante inglese
α 5 maggio 1988
Santa Paola Romana

Santa Paola Romana

Santa cattolica italiana
α 5 maggio 347
ω 26 gennaio 404
Olly

Olly

Rapper italiano
α 5 maggio 2001
Alessandra Sardoni

Alessandra Sardoni

Giornalista italiana
α 5 maggio 1964
Anna Johnson Pell Wheeler

Anna Johnson Pell Wheeler

Matematica statunitense
α 5 maggio 1883
ω 26 marzo 1966
Bice Biagi

Bice Biagi

Giornalista italiana
α 5 maggio 1947
ω 16 marzo 2023
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Tennista spagnolo
α 5 maggio 2003
Craig David

Craig David

Cantante inglese
α 5 maggio 1981
Emanuele Giaccherini

Emanuele Giaccherini

Calciatore italiano
α 5 maggio 1985
Enzo Miccio

Enzo Miccio

Wedding planner professionista, personaggio e conduttore tv
α 5 maggio 1971
James LaBrie

James LaBrie

Cantante canadese, Dream Theater
α 5 maggio 1963
Karl Marx

Karl Marx

Filosofo tedesco
α 5 maggio 1818
ω 14 marzo 1883
Nellie Bly

Nellie Bly

Giornalista statunitense
α 5 maggio 1864
ω 27 gennaio 1922
Serse Cosmi

Serse Cosmi

Allenatore di calcio italiano
α 5 maggio 1958
Soren Kierkegaard

Soren Kierkegaard

Filosofo danese
α 5 maggio 1813
ω 11 novembre 1855
Antonia S. Byatt

Antonia S. Byatt

Scrittrice inglese
α 24 agosto 1936
ω 16 novembre 2023
Clark Gable

Clark Gable

Attore statunitense
α 1 febbraio 1901
ω 16 novembre 1960
Edie Sedgwick

Edie Sedgwick

Artista, modella e attrice statunitense
α 20 aprile 1943
ω 16 novembre 1971
Milton Friedman

Milton Friedman

Economista statunitense, premio Nobel
α 31 luglio 1912
ω 16 novembre 2006
Buffalo Bill

Buffalo Bill

Cacciatore statunitense, impresario circense
α 26 febbraio 1846
ω 10 gennaio 1917
Lautréamont

Lautréamont

Poeta francese
α 4 aprile 1846
ω 24 novembre 1870
Auguste Escoffier

Auguste Escoffier

Cuoco francese
α 28 ottobre 1846
ω 12 febbraio 1935
Edmondo De Amicis

Edmondo De Amicis

Scrittore e pedagogo italiano
α 21 ottobre 1846
ω 11 marzo 1908
George Westinghouse

George Westinghouse

Ingegnere e imprenditore statunitense
α 6 ottobre 1846
ω 12 marzo 1914
Peter Carl Fabergé

Peter Carl Fabergé

Gioielliere e orafo russo
α 30 maggio 1846
ω 24 settembre 1920
Rasputin

Rasputin

Mistico russo
α 10 gennaio 1869
ω 17 dicembre 1916
Francesco Giuseppe I d'Austria

Francesco Giuseppe I d'Austria

Imperatore austriaco
α 18 agosto 1830
ω 21 novembre 1916
Cesare Battisti

Cesare Battisti

Geografo, giornalista e patriota italiano
α 4 febbraio 1875
ω 12 luglio 1916
Charles de Foucauld

Charles de Foucauld

Religioso francese, esploratore e studioso della cultura Tuareg
α 15 settembre 1858
ω 1 dicembre 1916
Ernst Mach

Ernst Mach

Fisico e filosofo austriaco
α 18 febbraio 1838
ω 19 febbraio 1916
Guido Gozzano

Guido Gozzano

Poeta e scrittore italiano
α 19 dicembre 1883
ω 9 agosto 1916
Henry James

Henry James

Scrittore e critico letterario statunitense naturalizzato inglese
α 15 aprile 1843
ω 28 febbraio 1916
Jack London

Jack London

Scrittore statunitense
α 12 gennaio 1876
ω 22 novembre 1916
Nazario Sauro

Nazario Sauro

Militare e patriota italiano
α 20 settembre 1880
ω 10 agosto 1916
Umberto Boccioni

Umberto Boccioni

Pittore e scultore italiano
α 19 ottobre 1882
ω 17 agosto 1916

Chi l'ha detto?

La scienza senza la religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail