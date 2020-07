Biografia

Alfred Eisenstaedt, nato il 6 dicembre 1898 a Dirschau nella Prussia occidentale (allora Germania Imperiale, oggi Polonia), è il fotografo che scattò la celebre foto "Il bacio in Times Square". La sua fotografia, che ritrae un marinaio che bacia appassionatamente un'infermiera nel mezzo della strada e della folla, è conosciuta anche con il suo titolo originale "V-J Day in Times Square". La sigla V-J sta a significare "Victory over Japan", con riferimento storico alla Seconda Guerra Mondiale.

Già all'età di 13 anni Alfred Eisenstaedt scattò fotografie con una Eastman Kodak pieghevole ricevuta in dono.

Emigrato nel 1935 negli Stati Uniti, dopo vari impieghi, approdò alla neocostituita rivista "Life". Qui lavorò come collaboratore fisso dal 1936, ottenendo più di 2.500 incarichi e novanta copertine.

Eisenstaedt fu il pioniere della fotografia con luce naturale. Rinunciò al flash per sfruttare l'ambiente naturale. Altro punto di forza fu la semplicità delle sue composizioni. Lavorò quasi sempre con attrezzature minime. Fu maestro della fotografia "candida", dalle immagini casuali che regalano un carico emotivo nello spettatore.

Pubblicò anche molti libri: "Witness to Our Time" nel 1966, che riguarda i suoi ritratti dei personaggi del periodo, tra cui Hitler e le star di Hollywood. E ancora: "The Eye of Eisenstaedt" del 1969, "Eisenstaedt's Guide to Photography" del 1978 ed "Eisenstaedt: Germany" del 1981. Tra i vari premi, nel 1951 gli venne conferito il titolo di "Fotografo dell'anno".

Alfred Eisenstaedt continuò a scattare foto sino alla sua morte, che avvenne all'età di 97 anni, il 24 agosto 1995 nella città di Oak Bluffs, nel Massachusetts.