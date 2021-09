Biografia

Marco Leonardi è un nome conosciuto dai millennials. Nato il giorno 8 ottobre 2001 a Catania, in Sicilia, conduce una vita agiata che però subisce un brusco risveglio a causa dell'arresto del padre, Francesco Leonardi, per associazione mafiosa. Il piccolo Marco si ritrova quindi ad affrontare una situazione molto più grande di lui, con svariati problemi economici e molta solitudine.

Più tardi, nella sua biografia, racconterà di aver sofferto per molti anni del suo essere solo, fatta eccezione per i familiari più stretti come la madre, il fratello e la nonna. Le poche amicizie che riesce a farsi vivono in altre città e questo non giova alla sua inquietudine. Il gap sociale viene rimarcato durante gli anni scolastici, in special modo alla scuola media. E' internet a salvarlo. Nella fattispecie YouTube.

Marco Leonardi e il successo grazie a YouTube

Sulla famosa piattaforma dedicata alla condivisione dei video, Marco Leonardi trova un mondo in cui crescere e svelare se stesso. È nel 2013 che apre un canale con il proposito di registrare e pubblicare video divertenti. Il primo video è una semplice registrazione in cui muove le labbra a caso, seguito dalla frase "Hai alzato il volume anche tu", e risate a caso.

Marco Leonardi

Non certo un esordio degno di nota. Infatti chiude il canale dopo poco. Ci riprova nel 2015 con una serie di video-parodia dedicati a tematiche femminili. È una comicità immediata, fresca e allegra, come solo quella di un ragazzo giovane può essere. Questo indirizzo è quello giusto per Marco: gli iscritti si moltiplicano così come le visualizzazioni e le condivisioni.

In poco tempo Marco Leonardi e il suo canale YouTube diventano un fenomeno virale che non pare fermarsi. Improvvisamente quel ragazzo solo, trova tante persone interessate a lui. E' qui che il sogno di Leonardi si realizza. La sua visibilità di webstar gli consente di attrarre le attenzioni del pubblico e degli sponsor, riuscendo finalmente a cambiare la sua vita.

I progetti successivi

Nel 2017 Marco Leonardi pubblica la sua biografia "Il web mi ha tolto dalla strada" per Mondadori Electra. Il libro accoglie i consensi delle fan di Leonardi, decretando un piccolo grande successo per l'adolescente.

In questo periodo è fidanzato con Eleonora Gaggero.

Marco Leonardi con Eleonora Gaggero

Grazie alla sua notorietà, non solo il profilo YouTube accoglie più di 180.000 iscritti ma anche quello Instagram ha circa 580.000 profili che lo seguono. Abbastanza per monetizzare grazie alla partnership con YouTube, collaborazioni con i marchi, eventi a cui presenziare, inaugurazioni di centri commerciali, ecc.

In questi anni Marco riesce a fare della sua passione un vero e proprio lavoro ma non è solo questo a contare. L'attività di Marco Leonardi cambia molto, diventando più riflessiva e personale. In uno dei suoi video parla di quale fosse il suo sogno più grande: donare una bella vita a sua madre. Ed è ciò che ha iniziato a fare, cancellando finalmente i problemi economici che hanno attanagliato la sua vita, e concedendo loro gli agi provenienti dal suo lavoro.

Marco Leonardi con Mia Gabusi

Dal web approda anche in tv: nella primavera del 2019 è uno dei concorrenti di "Ballando con le stelle", il programma Rai condotto da Milly Carlucci in cui le stelle si cimentano nel ballo. Non è la prima apparizione televisiva per Marco: ricordiamo infatti anche quelle ad "X-Factor" e al "Maurizio Costanzo Show". Con Ballando - dove partecipa in coppia con Mia Gabusi - però, Marco tenta di oltrepassare il limite tra digitale e reale, diventando così un fenomeno popolare.