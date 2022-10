Biografia

Herman Jacob Mankiewicz nasce a New York il giorno 7 novembre 1897. È stato uno sceneggiatore americano, molto prolifico sopratutto durante gli anni '30 e '40 del XX Secolo. Herman è il fratello maggiore del regista e produttore Joseph L. Mankiewicz (vedi: film di Joseph L. Mankiewicz). Nel 2020 il regista David Fincher ha realizzato il film biografico Mank che racconta la vita di Mankiewicz, interpretato dall'attore Gary Oldman.

Herman J. Mankiewicz: l'esordio a Hollywood

Dopo aver compiuto gli studi alla Columbia University, lavora a Berlino come corrispondente americano del Chicago Tribune. Al rientro negli Stati Uniti, durante gli anni '20, prosegue la carriera come critico teatrale del New York Times e del The New Yorker. In seguito, grazie all'appoggio di Ben Hecht - sceneggiatore poco più anziano di lui - entra nel mondo del cinema come soggettista e sceneggiatore. È così che Herman J. Mankiewicz arriva a Hollywood nel 1926.

Gli anni '30

Con l'avvento del sonoro nel mondo del cinema, la versatilità di autore di dialoghi per commedie brillanti di Herman J. Mankiewicz esplode. All'inizio degli anni trenta lavora anche come produttore: lega il suo nome a film spiritosi come Laughter (1930) e al celeberrimo La guerra lampo dei fratelli Marx (1933).

Mankiewicz dimostra un sofisticato e intellettuale talento: ciò lo porta talvolta ad essere in contrasto con le case produttrici. Quando la Warner Brothers lo punisce costringendolo a lavorare a un film di Rin Tin Tin (con protagonista un cane), Mankiewicz propone provocatoriamente un soggetto che prevede che il cane trascini un bambino dentro una casa in fiamme.

Il successo più grande

Il lavoro simbolo per il quale Herman J. Mankiewicz è entrato di diritto nella storia del cinema, è la sceneggiatura di Quarto potere (1941), del regista Orson Welles. Per questo film riceve il premio Oscar nel 1942.

La genesi della sceneggiatura è curiosa.

Mankiewicz era costretto a letto da una frattura alla gamba. Per tener fede all'impegno chiese aiuto e assistenza all'amico sceneggiatore John Houseman. Herman J. Mankiewicz scrisse il soggetto di Citizen Kane (questo il titolo originale di "Quarto potere") traendo spunto da molte sue esperienze personali e dalla sua conoscenza diretta con William Randolph Hearst - editore, imprenditore e politico - ispiratore del personaggio di Charles Foster Kane, protagonista del film.

Herman J. Mankiewicz

Altri film

Sua fu anche la sceneggiatura della versione originale del 1928 della celebre pellicola Gli uomini preferiscono le bionde.

Un altro film di rilievo a cui ha lavorato è "L'idolo delle folle" (1942), pellicola che racconta la vita del giocatore di baseball Lou Gehrig, scomparso un anno prima a causa della sclerosi laterale amiotrofica, malattia nota oggi anche come Morbo di Gehrig.

Se si eccettua Quarto potere, la filmografia di Mankiewicz non rende adeguata testimonianza del suo genio creativo, che fu molto spesso sprecato dai produttori hollywoodiani. Fu inoltre compromesso dai problemi di alcolismo e di gioco d'azzardo che afflissero lo sceneggiatore per gran parte della sua vita.

Di lui il fratello Joseph disse:

Da ragazzo lo adoravo, come solo uno di otto anni può adorare uno di venti. Ma non l'ho conosciuto davvero se non quando l'ho raggiunto ad Hollywood. Non siamo cresciuti come fratelli: per me era una figura paterna. Facevamo vite diverse e avevamo interessi diversi. Giocavamo entrambi, questo avevamo in comune. Lui beveva, e io non bevevo. Per un uomo del suo grande talento era difficile accettare che io, nei termini di Hollywood, avessi successo e lui no. [...] Come oratore, non ne conosco di migliori. Come molti grandi parlatori, non era in grado di scrivere altrettanto bene. I suoi problemi personali, più di ogni altra cosa, hanno distrutto la sua carriera. Aveva un carattere molto vivace e litigava spesso con i produttori e con i capi dello studio. Inevitabilmente finiva per dire a tutti quelli con cui lavorava, fossero Harry Cohn o Jack Warner, di «farsi fottere!».

Herman J. Mankiewicz si è spento a Los Angeles il 5 marzo 1953, all'età di 55 anni.