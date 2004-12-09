1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografia Come è bello passeggiar con te

Dick Van Dyke, l'attore protagonista insieme a Julie Andrews della celeberrima pellicola "Mary Poppins" (Walt Disney, 1964) nasce il 13 dicembre 1925 a West Plains, nel Missouri.

Fa notare le sue performances di artista all'aviazione militare statunitense durante la Seconda guerra mondiale, in cui è arruolato come DJ e conduttore radiofonico. Le doti di cantante e ballerino di Dick Van Dyke lo portano in seguito a intraprendere la carriera di attore teatrale.

Nel 1960 a Broadway, Van Dyke è il protagonista del musical "Bye Bye Birdie"; il suo talento gli vale la stessa parte per la produzione cinematografica dell'opera, nel 1963.

Il meritato successo lo fa approdare in televisione con "The Dick Van Dyke Show", una serie che con il personaggio di Rob Petrie, sarà uno dei programmi simbolo degli anni '60 americani.

Instancabile, Dick Van Dyke mentre compare nella serie tv che porta il suo nome, non rifiuta le partecipazioni ai film che il mondo del cinema gli propone.

Per il personaggio di Bert, del già citato "Mary Poppins", nel 1965 riceve il prestigioso Golden Globe.

Un altro famoso musical interpretato da Van Dyke è "Chitty Chitty Bang Bang", del 1968, dove interpreta Caractacus Potts, l'inventore pazzo che acquista una vecchia auto, tanto desiderata da due fratellini, e che la trasforma in una sorta di aeroplano, con cui sorvola villaggi e campagne in cerca di fantastiche avventure.

Nei primi annni '70 Dick Van Dyke cade vittima dell'alcolismo. Contro questo problema, che ha ritenuto opportuno rendere pubblico, conduce una dura battaglia personale. L'esperienza del superamento del problema lo porta nel 1974 a recitare nel film "The Morning After", il suo primo ruolo drammatico.

Torna in tv negli anni '70 con la rinnovata serie "New Dick Van Dyke Show".

Although Dick's ability to play musical roles diminished along with the popularity of the genre itself, he continued to get acting parts and continued to be a popular face on the television of the '80s and '90s.

Anche se la capacità dell'attore nell'interpretare i ruoli musicali di cantante e ballerino è diminuita con il diminuire della popolarità del genere, Dick Van Dyke ha continuato ad ottenere parti come attore ed ha continuato ad essere un volto televisivo popolare durante gli anni '80 e '90.

In Italia abbiamo potuto rivederlo nel ruolo del medico protagonista della serie di telefilm "Un detective in corsia" (1993-2001), insieme al figlio Barry, anche lui attore, protagonista nella serie nel ruolo del tenente Steve Sloan. Nel 2018 torna sul grande schermo per interpretare il personaggio del signor Dawes Jr. nel sequel "Il ritorno di Mary Poppins" (con Emily Blunt).

