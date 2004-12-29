1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Rudyard Kipling

Rudyard Kipling

Rudyard Kipling

Biografia Per gli amici, conosciuti e sconosciuti

La sua ricca produzione di racconti fantastici ancora oggi è capace di toccare nell'animo lettori giovani e adulti. Il gusto dell'avventura, il fascino dell'ignoto, la nostalgia di sogni infantili, la scienza e la magia, il fatalismo orientale, la natura selvaggia e la poesia di Kipling fanno riscoprire un senso di genuinità perduta. Rudyard Kipling è stato a lungo considerato come il cantore dell'Imperialismo britannico, e tardi ci si è accorti che egli esprimeva un'idea dell'Impero molto diversa da quella attribuitagli dai critici più superficiali. Il concetto dell'uomo bianco che porta la civiltà presso le popolazioni altrimenti condannate alla barbarie, giustifica il fatto che se Kipling aveva una fede incrollabile nella missione imperialistica dell'Inghilterra, era perché la credeva capace di amare e rispettare le nazioni e i popoli a lei sottomessi.

Joseph Rudyard Kipling nasce a Bombay, India, il 30 dicembre 1865, da genitori inglesi. Il padre John Lockwood Kipling era curatore del Museo di Lahore, nella regione del Punjab, ed insegnante di scultura architettonica: da lui il futuro scrittore erediterà quel discreto talento di disegnatore che avrebbe poi usato per illustrare alcune delle sue storie; la madre, Alice Macdonald, proveniva da una famiglia dell'alta borghesia.

All'età di sei anni, insieme alla sorella Trix, Rudyard viene inviato a Southsea, in Inghilterra, presso una famiglia di parenti, per studiare in una scuola di rigida tradizione puritana, affinché gli venga impartita una corretta educazione inglese.

La lontananza dai genitori, il distacco avvenuto in così tenera età provocano nell'animo del giovane Kipling una profonda e dolorosa ferita che non si rimarginerà. La famiglia Holloway utilizza metodi di educazione severi e malevoli: considerano Rudyard un po' selvaggio e gli infliggono punizioni fisiche e psicologiche talmente pesanti da compromettergli la salute e la vista.

Lo strazio di quei tormenti e le difficili condizioni di vita di quel periodo si ritroveranno descritte nel racconto di Kipling "Bee, bee, pecora nera" (1888), e nel romanzo "La luce che si spense" (1890). Quel tragico primo capitolo della sua vita vede la fine nel marzo del 1877 con il ritorno della madre, chiamata per assistere il ragazzo in precario stato di salute.

Nel 1878 Rudyard Kipling entra nello United Service College di Westward Ho (Devonshire), frequentato dai figli dei militari e funzionari in servizio. In quell'ambiente vive la durezza dell'educazione ottocentesca inglese, non priva di punizioni corporali inferte ai giovani allievi dagli stessi insegnanti o dagli studenti più anziani. Kipling narra dei quattro anni di collegio nell'opera "Stalky & C." (1899).

Nel 1882 Kipling torna in India, dove inizia il suo apprendistato nella "Civil and Military Gazzette", quotidiano inglese di Lahore. Qui pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata "Departmental Ditties and Other Verses" (1886).

Nel 1887 diviene viceredattore del "The Pioneer" - più importante quotidiano dell'India - di Allahabad, sede del giornale e città dove si trasferisce.

La sua carriera di scrittore inizia con la pubblicazione della prima raccolta di racconti dal titolo "Racconti semplici dalle colline" (1888), a cui fanno seguito altri volumi di racconti: "Il risciò fantasma e altre storie fantastiche" (1888), "Tre soldati" (1888), "La storia di Gadsby" (1888), "In bianco e nero" (1888). Queste storie pur mantenendosi ancorate alle atmosfere indiane sviluppano particolari elementi di stile e di contenuto che rivelano uno scrittore di talento.

Nel 1889 Kipling decide di tornare in Europa: passa per il Giappone, s'imbarca per gli Stati Uniti, approda a San Francisco, poi da New York raggiunge Londra dove, per la fama che lo aveva preceduto, l'accoglienza è calorosissima.

Tre anni più tardi pubblica il racconto "Il prezzo della vita", poi, per gravi problemi di salute e per un accumulo di eccessiva stanchezza, decide di sospendere la sua attività di scrittore a tempo indeterminato.

Per recuperare una condizione psico-fisica migliore i medici consigliano a Kipling di intraprendere un viaggio per mare, suggerimento che egli accoglie con entusiasmo. Inizia così un viaggio lungo sei mesi che tocca l'America, l'Africa, l'Australia e la Nuova Zelanda.

Torna a Londra nel gennaio 1892 e sposa Caroline Starr Balestrier, di origine americana. Poco dopo pubblica il volume "Le ballate di caserma". Questa raccolta di testi poetici aggiunge al suo nome e alla fama di narratore, quella di poeta. La popolarità di Kipling diviene enorme: sarà uno degli autori più pagati della sua epoca, letto come nessun altro, ascoltato e venerato come un oracolo.

Nello stesso anno Rudyard Kipling si trasferisce negli Stati Uniti, nel Vermont, dove vivrà per quattro anni e dove nasceranno due figlie: Josephine, che purtroppo morirà precocemente a sette anni, ed Elsie.

I successivi sono anni di intensa produzione letteraria in cui vengono pubblicati: "Illusioni" (1893), "Il libro della giungla" (1894, noto al grande pubblico per le diverse trasposizioni cinematografiche tra cui il film d'animazione Disney), "Il secondo libro della giungla" (1895), e la raccolta di poesie "I sette mari" (1896).

Nel 1894, in suo onore, due città del Michigan vengono battezzate, in suo onore, "Kipling" e "Rudyard".

Nel 1897 torna in Inghilterra e con tutta la famiglia si stabilisce a Rottingdean, vicino a Brighton, dove nasce il figlio John. Nello stesso anno pubblica "Capitani coraggiosi" (1897), e "Il lavoro quotidiano" (1897), ai quali due anni dopo seguirà una delle sue opere più celebri, "Il fardello dell'uomo bianco" (1899), in cui esalta il concetto di superiorità della razza bianca alla quale è affidato il compito di civilizzare le popolazioni arretrate.

Nel 1900, allo scoppio della guerra anglo-boera, Kipling parte per il Sudafrica come corrispondente di guerra: le esperienze vissute in questo periodo forniscono l'ispirazione per il romanzo "Kim" (1901), da molti considerato il suo capolavoro. A guerra finita e fino al 1908 Kipling vivrà in Sudafrica, dove agli impegni giornalistici affiancherà un'instancabile attività letteraria. Pubblica "Storie proprio così" (1902), "Le cinque Nazioni" (1903), "Traffici e scoperte" (1904) e "Puck delle colline" (1906).

Nel 1907 a Rudyard Kipling viene conferito il Premio Nobel per la Letteratura.

Torna nuovamente in patria dove per un periodo di circa cinque anni si impegna politicamente nel partito conservatore, ma le antipatie che ne derivano lo convincono ad abbandonare la politica. Nel frattempo pubblica "Azioni e reazioni" (1909) e "Ricompense e Fate" (1910).

All'inizio della Prima guerra mondiale, Kipling torna a svolgere l'incarico di corrispondente di guerra, prima sul fronte occidentale, poi su quello italiano. La guerra sarà per lui fonte di una tremenda sciagura: la perdita del figlio John, arruolatosi volontario, dato per disperso nel 1915.

Successivamente pubblica "Creature" (1917), le raccolte "The Years Between" (1919), "Debiti e Crediti" (1926), "Quel servo del tuo cane" (1930), e "Il limite e la potenza" (1932), l'ultima sua opera narrativa.

Rudyard Kipling muore improvvisamente il giorno 18 gennaio 1936 a Londra.

L'autobiografia "Something of myself, for my friends known and unknown" verrà pubblicata postuma l'anno seguente.

La sua salma è sepolta nell'Abbazia di Westminster, fra i Grandi d'Inghilterra.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Rudyard Kipling ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Rudyard Kipling

3 fotografie

Foto e immagini di Rudyard Kipling

Foto di Rudyard Kipling
Foto di Rudyard Kipling
Foto di Rudyard Kipling

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Barbarie Punizioni Gazzette Disney Kim Nobel Prima Guerra Mondiale Premi Nobel Letteratura

Rudyard Kipling nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Tito

Tito

Imperatore dell'antica Roma
α 30 dicembre 39
ω 13 settembre 81
V (Kim Tae-hyung)

V (Kim Tae-hyung)

Cantante sudcoreano, BTS
α 30 dicembre 1995
Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini

Politica italiana
α 30 dicembre 1962
Antonio Pappano

Antonio Pappano

Direttore d'orchestra inglese
α 30 dicembre 1959
Corrado Passera

Corrado Passera

Banchiere e manager italiano
α 30 dicembre 1954
Diego Della Valle

Diego Della Valle

Imprenditore italiano
α 30 dicembre 1953
Ellie Goulding

Ellie Goulding

Cantante inglese
α 30 dicembre 1986
Emile Loubet

Emile Loubet

8° Presidente della Repubblica francese
α 30 dicembre 1838
ω 20 dicembre 1929
Filippo Penati

Filippo Penati

Politico italiano
α 30 dicembre 1952
ω 9 ottobre 2019
Jay Kay

Jay Kay

Cantante inglese, Jamiroquai
α 30 dicembre 1969
LeBron James

LeBron James

Giocatore di basket statunitense
α 30 dicembre 1984
Paolo Villaggio

Paolo Villaggio

Attore italiano
α 30 dicembre 1932
ω 3 luglio 2017
Patti Smith

Patti Smith

Cantante statunitense
α 30 dicembre 1946
Theodor Fontane

Theodor Fontane

Scrittore e poeta tedesco
α 30 dicembre 1819
ω 20 settembre 1898
Tiger Woods

Tiger Woods

Campione di golf statunitense
α 30 dicembre 1975
Amedeo I di Spagna

Amedeo I di Spagna

Monarca italiano
α 30 maggio 1845
ω 18 gennaio 1890
Bruce Chatwin

Bruce Chatwin

Scrittore inglese
α 13 maggio 1940
ω 18 gennaio 1989
Charles Ponzi

Charles Ponzi

Noto truffatore italiano
α 3 marzo 1882
ω 18 gennaio 1949
Renato Guttuso

Renato Guttuso

Pittore italiano
α 26 dicembre 1911
ω 18 gennaio 1987
Edith Cavell

Edith Cavell

Infermiera inglese, celebre vittima durante la prima guerra mondiale
α 4 dicembre 1865
ω 12 ottobre 1915
Warren G. Harding

Warren G. Harding

29° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 2 novembre 1865
ω 2 agosto 1923
Wilbur Scoville

Wilbur Scoville

Chimico statunitense, inventore della Scala di Scoville
α 22 gennaio 1865
ω 10 marzo 1942
Bruno Misefari

Bruno Misefari

Anarchico italiano
α 17 gennaio 1892
ω 12 giugno 1936
Buenaventura Durruti

Buenaventura Durruti

Sindacalista e rivoluzionario anarchico spagnolo
α 14 luglio 1896
ω 20 novembre 1936
Edward Bach

Edward Bach

Medico gallese
α 24 settembre 1886
ω 27 novembre 1936
Federico Garcia Lorca

Federico Garcia Lorca

Poeta spagnolo
α 5 giugno 1898
ω 19 agosto 1936
Gilbert Keith Chesterton

Gilbert Keith Chesterton

Scrittore e giornalista inglese
α 29 maggio 1874
ω 14 giugno 1936
Grazia Deledda

Grazia Deledda

Scrittrice italiana, premio Nobel
α 27 settembre 1871
ω 15 agosto 1936
Ivan Pavlov

Ivan Pavlov

Medico fisiologo russo
α 26 settembre 1849
ω 27 febbraio 1936
Karl Kraus

Karl Kraus

Giornalista satirico austriaco
α 28 aprile 1874
ω 12 giugno 1936
Louis Blériot

Louis Blériot

Aviatore pioniere e imprenditore francese
α 1 luglio 1872
ω 2 agosto 1936
Luigi Pirandello

Luigi Pirandello

Drammaturgo, scrittore e poeta italiano, premio Nobel
α 28 giugno 1867
ω 10 dicembre 1936
Paul Bourget

Paul Bourget

Scrittore e saggista francese
α 2 settembre 1852
ω 25 dicembre 1936

Chi l'ha detto?

L'immortalità è il ricordo che si lascia nella memoria degli uomini. Quest'idea spinge a grandi imprese. Meglio sarebbe non aver vissuto che non lasciare tracce della propria esistenza.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail