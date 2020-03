Biografia • In simbiosi col personaggio

Definire Spencer Tracy un attore è probabilmente riduttivo. Sarebbe meglio dire interprete: Spencer Tracy infatti, con la sua naturalezza e la sua incisiva personalità, riusciva ad entrare completamente in simbiosi col personaggio che interpretava, agendo con la stessa naturalezza con cui quel personaggio si sarebbe comportato in quel momento e in quella situazione. Il suo aspetto rude e burbero nascondeva in realtà una profonda sensibilità e una estrema dolcezza, che egli lasciava trasparire da qualsiasi personaggio egli interpretasse, anche il più negativo.

Figlio di un immigrato irlandese, Spencer Bonaventure Tracy nasce a Milwaukee, nel Wisconsin, USA, il 5 aprile 1900.

Dopo essersi arruolato in marina durante la Prima Guerra Mondiale si avvicina alla recitazione, cominciando ufficialmente nel 1922 la carriera d'attore.

L'anno seguente sposa Louise Treadwell, giovane promessa del teatro, dalla quale avrà due figli. Uno di loro purtroppo nasce sordomuto, disgrazia questa per cui Spencer Tracy si sentirà sempre colpevole, e che lo spingerà a cercare di soffocare il suo dolore nell'alcool.

Dopo una dura ma incoraggiante gavetta in teatro, nel 1930 l'attore viene notato da Hollywood che dapprima lo impiega come comprimario in film di poco conto. L'occasione per dimostrate tutto il suo enorme potenziale drammatico gli viene offerta quando, nel 1936, viene chiamato ad interpretare, al fianco di Clark Gable, il personaggio del prete-consigliere nel melodramma "San Francisco" di W.S. Van Dyke. Il film gli vale calorosi consensi sia da parte del pubblico che della critica. Stesso successo otterranno le sue interpretazioni dell'impavido marinaio in "Capitani coraggiosi" (Captains Courageous, 1937) di Victor Fleming, e del rude ma bonario prete in "La città dei ragazzi" (Boys Town, 1938) Norman Taurog, che gli valgono entrambi un premio Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Spencer Tracy è ormai un attore drammatico affermato, al contempo sanguigno e bonario, incisivo e naturale. Ma nello stesso periodo riesce a dimostrarsi anche disinvolto e spiritoso attore brillante, grazie al forte sodalizio con un'altra grande interprete, quale Katharine Hepburn. I due si conoscono sul set della commedia "La donna del giorno" (The woman of the year, 1942) di George Stevens, ed è amore a prima vista. Nonostante Spencer non divorzierà mai dalla moglie - per motivi di fede cattolica - vivrà fino alla fine dei suoi giorni un'appassionante e dolce storia d'amore con l'amata Katharine.

Negli anni '40 e '50 - oltre ad essere affiancato da Katharine Hepburn in spumeggianti commedie come "La costola di Adamo" (Adam's Rib, 1949) e "Lui e lei" (Pat and Mike, 1952), entrambi dirette da George Cukor -, l'attore fornirà prove di inarrivabile talento tanto in intensi film drammatici - come "Il dottor Jekyll e Mr. Hyde" (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1941) di Victor Fleming, e "Giorno maledetto" (Bad Day at Black Rock, 1955) di John Sturges - quanto in gustosissime commedie - su tutte "Il padre della sposa" (Father of the Bride, 1950) di Vincent Minnelli, in cui è un padre travolto dalla notizia del matrimonio della sua giovane figlia.

Negli ultimi anni dirada le sue apparizioni sullo schermo pre motivi di salute (l'eccessivo abuso d'alcool ha effetti negativi soprattutto sui suoi polmoni). Tra le sue ultime interpretazioni ricordiamo quelle in due film diretti da Stanley Kramer: "Vincitori e vinti" (Judgment at Nuremberg, 1961), nel ruolo del giudice presiedente al processo di Norimberga, e "Indovina chi viene a cena?" (Guess who's coming to dinner, 1967), in cui è un padre progressista che si trova a far i conti coi suoi ideali quando la figlia porta a casa un fidanzato di colore. Questa sarà l'ultima grande interpretazione cinematografica di Spencer Tracy, e l'ultima accanto alla sua adorata Kate.

Spencer Tracy si spegne il 10 giugno 1967 a Beverly Hills, Los Angeles, a causa di un infarto all'età di sessantasette anni, lasciando il ricordo di un uomo buono, ironico e generoso, nonché di un grandissimo artista, sensibile e raffinato.