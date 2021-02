Biografia • Capitano originale

William Shatner nasce a Montreal, in Canada, il giorno 22 marzo 1931. Il futuro Capitano Kirk, ruolo in cui viene universalmente ricordato, ha solo 25 anni quando decide di trasferirsi a New York per diventare attore.

Lavora poi in numerose produzioni televisive; la vera svolta arriva nel 1966 quando viene scelto dal produttore e ideatore di "Star Trek" Gene Roddenberry, per interpretare il ruolo del sopracitato capitano James Tiberius Kirk.

Il serial termina nel 1969 ma il successo del nome di Star Trek, dell'astronave Enterprise nonchè dei suoi protagonisti, continuano nel corso degli anni. Vengono prodotti un cartone animato (1973), diversi lungometraggi cinematografici e alcuni videogiochi.

Nel 1989 è William Shatner stesso ha dirigire dietro la macchina da presa il film "Star Trek V: L'ultima frontiera".

Non smette di lavorare per la TV: dal 1982 al 1986 interpreta il sergente T.J. Hooker nell'omonimo telefilm poliziesco, che riscuote un ottimo successo.

Tornato al cinema di quando in quando, per interpretare perlopiù commedie come "Palle in canna", (1993, di Gene Quintano), "Miss Detective" (2000, di Donald Petrie), "Palle al balzo - Dodgeball" (2004, di Rawson Marshall Thurber).

Shatner è anche scrittore: a partire dal 1995 pubblica "I figli del paradiso", una saga ambientata nell'universo di Star Trek.

Negli anni diverse sono le serie di Star Trek che si sono ramificate dall'originale. L'unica capace di avere un successo analogo, della quale sono stati realizzati alcuni film per il grande schermo è "Star Trek - Next Generation"; in questo contesto nel 1997 esce al cinema il film "Star Trek: Generations", nel quale Shatner recita il ruolo di anziano ex capitano dell'Enterprise che affianca il nuovo capitano Jean-Luc Picard (interpretato da Patrick Stewart).

Nel 2005 vince il suo primo Golden Globe come miglior attore non protagonista nella serie tv "Boston Legal".

La vita sentimentale di Shatner è piuttosto travagliata: quattro sono state le mogli, dalla prima ha avuto tre figlie; la terza compagna, l'attrice Nerine Kidd, è tragicamente morta affogando in una piscina.