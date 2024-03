Biografia • Credenze e idee

Charles Sanders Peirce nasce a Cambridge (Massachusetts, USA) il giorno 10 settembre 1839, da Benjamin Peirce, matematico di una certa notorietà che insegnava fisica e astronomia all'Università di Harvard. Proprio dall'influenza del padre arriva la formazione logico-matematica del giovane Charles il quale, dopo aver studiato ad Harvard per due anni, inizia nel 1861 a lavorare per il servizio costiero degli Stati Uniti. In questi anni subisce l'influsso del movimento trascendentalista, specialmente di Ralph Waldo Emerson.

Charles Sanders Peirce cerca di ottenere una cattedra universitaria per insegnare Logica, ma trova solo incarichi provvisori. Per vent'anni, tra il 1864 e il 1884, tiene corsi di logica presso la Johns Hopkins University di Baltimora, il Lowell Institute di Boston e la stessa Università di Harvard.

Di grande importanza sono i suoi scritti di logica nei quali sviluppa i temi della corrente algebrista di George Boole con un originale calcolo delle relazioni - Peirce basa le sue ricerche sugli sviluppi dell'algebra booleana - nonchè di Augustus De Morgan.

Nel 1891 riceve una piccola eredità e coglie l'occasione per ritirarsi nella città di Milford dove trascorrerà in isolamento e povertà gli ultimi anni della sua vita; lascerà numerosi manoscritti importanti per molti settori della filosofia. A Milford, Charles Sanders Peirce muore il 19 aprile 1914.

In alcuni dei suoi scritti viene gettata la base della corrente filosofica del pragmatismo, in seguito denominata "pragmaticismo" dallo stesso Peirce.

Il principio secondo il quale il significato delle credenze, o anche dei semplici concetti, é determinato dalle loro conseguenze pratiche sta alla base del pragmatismo: il termine "pragmatismo" venne introdotto da Peirce stesso all'interno del "Club metafisico", un gruppo di scienziati e filosofi che si riunivano a Cambridge, attorno alla figura di Chauncey Wright, di cui faceva parte anche il filosofo William James.

Peirce voleva distinguersi da William James che accusava di aver impoverito il pragmatismo con l'esclusione dal suo fondamento logico-semiotico, considerato la parte fondamentale di una teoria della conoscenza. La corrente del pragmatismo costituisce il più originale contributo americano alla filosofia novecentesca ed eserciterà una vasta influenza anche sulla cultura europea: il termine "pragmatismo", in estrema sintesi, mette in rilievo la tesi fondamentale secondo cui il significato di qualsiasi cosa è determinato dalla sua rilevanza pratica.

Le opere di Peirce sono contenute in una raccolta di scritti a sua firma ("Collected Papers of Ch.S. Peirce"), pubblicati a partire dal 1931.

Il concetto che lega la filosofia di Peirce alla nascita del pragmatismo é quello di credenza, illustrato nei saggi divenuti in breve tempo famosi: "Il fissarsi della credenza" (1877) e "Come rendere chiare le nostre idee" (1878). Per Peirce quando l'uomo si trova in dubbio, dà il via ad una ricerca che deve mettere capo a una credenza, intesa come un'abitudine, che costituisce una regola d'azione. Il significato della credenza risiede completamente nelle sue conseguenze pratiche, cioè nelle azioni che essa comporta come regola di condotta per rispondere ad una determinata situazione di dubbio: due credenze che portino alle medesime azioni sono uguali, anche quando possono essere formulate in diversi termini.

Peirce, oltre che per i suoi contributi alla logica e all'epistemologia, è ricordato come un importante studioso ed è considerato fondatore del già citato pragmatismo, nonché padre della moderna semiotica.

Negli ultimi decenni il suo pensiero è stato fortemente rivalutato fino a porlo tra i principali innovatori in molti campi, specialmente nella metodologia della ricerca e nella filosofia della scienza.