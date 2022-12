Biografia • Meccanismi d'autore

Horace Smith nasce nel Massachusetts (USA) il 28 ottobre 1808.

Completati gli studi all'età di sedici anni viene assunto dall'armeria di Springfield come assistente alla forgiatura delle baionette.

Per diciotto anni rimane come dipendente dell'arsenale governativo ed è in questo periodo che realizza uno strumento semiautomatico per incidere gli zigrini sui cani delle armi.

Al'età di 34 anni Horace Smith si licenzia e dopo aver lavorato per varie aziende, nel 1849 insieme con Cranston apre una fabbrica specializzata nella costruzione di cannoni per la caccia alle balene.

Dopo alcuni anni vende l'azienda ed incontra Daniel B. Wesson. Durante questo periodo Horace inizia a interessarsi alle armi a ripetizione. Intorno al 1850 viene assunto come consulente da Courtlandt Palmer che si è impegnato nello sviluppo di una carabina disegnata da Walter Hunt.

Successivamente a questo impiego Horace Smith riceve in subappalto dalla Robbins & Lawrence un ordine per la realizzazione di cinquemila fucili. Il fatto è determinante, infatti nella stessa fabbrica lavora il suo vecchio amico Wesson. I due iniziano a studiare lo sviluppo di armi a rotazione e nel 1852 aprono un'azienda per la costruzione di armi a ripetizione.

Dopo tre anni i due soci perdono il controllo finanziario dell'impresa a causa di alcuni investimenti sbagliati. Smith decide di ritornare a Springfield, dove viene raggiunto dopo un anno da Wesson che lo spinge a ritentare la fortuna nel settore armiero, fondando una nuova azienda specializzata nella costruzione di rivoltelle.

Nel 1837 si ritira dagli affari, fonda la "Horace Smith Found" associazione specializzata nell'aiuto delle persone bisognose.

Horace Smith muore a Springfield il 15 gennaio 1893.