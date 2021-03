Biografia

Sèbastien-Roch Nicolas (conosciuto come Chamfort) nasce il 6 aprile del 1741 a Clermont-Ferrand. Rimasto orfano sin da bambino, viene adottato da un commerciante benestante, che gli dà la possibilità di studiare presso il collegio del Grassins a Parigi.

Dopo aver praticato come precettore, approfondisce le proprie conoscenze di letteratura in Germania. Di lì a poco, ottiene un notevole successo in virtù delle sue opere teatrali: tra le altre, si ricordano "La jeune indienne", commedia in versi del 1764, e i balletti "Palmire, Zenis et Almaise", composti l'anno successivo.

In quel periodo, debutta come poeta firmando la raccolta "L'homme de lettres" nel 1765, cui segue "Grandeur de l'homme" due anni più tardi. Nel 1768 pubblica "La veritè"; nel frattempo, si era sperimentato anche come saggista politico e come critico letterario: al 1767 risale l'opera "L'influence des grands ècrivains".

Il grande successo arriva con "Marchand de Smyrne", commedia del 1770 dopo la quale Chamfort viene colpito da un male piuttosto grave, che lo allontana dall'attività compositiva per qualche anno.

Già accademico, in occasione della Rivoluzione Francese diventa un giacobino ardente, amico di Talleyrand e Mirabeau: tuttavia, il suo anticonformismo presto prende il sopravvento, e lo conduce su posizioni alquanto critiche rispetto al regime politico che si instaura in occasione della Rivoluzione; per questa ragione, durante il periodo del Terrore rischia addirittura di essere arrestato.

Nicolas Chamfort muore all'età di 53 anni, il 13 aprile 1794 a Parigi, in seguito alle gravi ferite riportate dopo aver tentato di suicidarsi.

Particolarmente pessimista nei confronti della società, Chamfort ritiene che gli uomini siano inevitabilmente portati a uno stato di disperazione dovuto al particolare rapporto tra l'umanità e il sistema.

Viene ricordato ancora oggi come uno dei pensatori più suggestivi e brillanti dell'epoca moderna, soprattutto grazie alle sue "Maximes et Pensèes", decisamente apprezzate, tra gli altri, da John Stuart Mill.