Biografia

Frank Russell Capra, il cui nome originario è Francesco Rosario Capra, nasce il 18 maggio 1897 a Bisacquino, in provincia di Palermo, ed emigra a sei anni con la famiglia in California, a Los Angeles. Dopo avere studiato ingegneria chimica, nel 1922 dirige il cortometraggio "Fultah Fisher's Boarding House": è il suo esordio nel mondo del cinema.

Negli anni seguenti, trova impiego come tuttofare su diversi set, prima di essere assunto come sceneggiatore e gag writer della serie comica prodotta da Hal Roach "Our gang". Lavora alla Keystone con Mack Sennett e alla First National con Harry Langdon: la sua prima regia di un lungometraggio è "La grande sparata". Con Langdon lavora anche a "Le sue ultime mutandine", ma il loro sodalizio dura ben poco, a causa di opinioni diverse dal punto di vista artistico.

Alla fine degli anni Venti Frank dirige "Per l'amore di Mike" prima di firmare un contratto con la Columbia: gira sette film tra il 1927 e il 1928 (tra cui "The power of the press") in tempi rapidissimi (due settimane per la sceneggiatura, due per le riprese e due per il montaggio) dimostrando di saper rispettare i budget e i tempi a disposizione. Quindi, si impegna in una trilogia basata sul progresso tecnologico, composta da "Femmine del mare", "Diavoli volanti" e "Dirigibile", tutti con protagonisti Jack Holt e Ralph Graves.

"La nuova generazione" è il suo primo esperimento con il suono, e contiene parti mute alternate a parti registrate in presa diretta; il primo film totalmente sonoro, invece, è "L'affare Donovan", una detective story del 1929. Successivamente, il regista italo-americano approfondisce la collaborazione con Barbara Stanwyck, già diretta in "Femmine di lusso": con lei gira "La donna del miracolo", "Proibito" e "L'amaro tè del generale Yen".

Tra il 1932 e il 1933 vengono girati "La follia della metropoli" e "Signora per un giorno" (quest'ultimo ottiene una candidatura agli Oscar per la migliore regia): le due pellicole precedono il successo straordinario (e inaspettato) di "Accadde una notte", screwball comedy che vince gli Oscar per la migliore regia, per il miglior film, per la migliore attrice protagonista, per il migliore attore protagonista e per la migliore sceneggiatura.

Comincia, così, un periodo d'oro per Frank Capra, che tra il 1936 e il 1941 conquista trentuno candidature e sei premi Oscar con soli cinque film: nel 1939, "Mr. Smith va a Washington" è il secondo incasso più rilevante negli Stati Uniti. Nella seconda metà degli anni Trenta Capra è presidente della Motion Picture Academy, prima di guidare dal 1939 al 1941 la Screen Directors Guild.

Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale si arruola nell'esercito americano per coordinare attraverso il cinema la propaganda bellica, e supervisiona la realizzazione di "Why we fight", serie di documentari divulgativi destinati alle giovani reclute ("Preludio alla guerra" vince addirittura l'Oscar per il migliore documentario). Al termine del conflitto, il mondo è cambiato, e Frank Capra - dopo "La vita è meravigliosa", del 1946 - va incontro a un declino professionale accentuato dalla diminuzione della sua creatività.