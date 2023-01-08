Sergio Corazzini
Biografia
Sergio Corazzini nasce a Roma il 6 febbraio 1886 da una agiata famiglia borghese. È il primo di tre fratelli, tutti morti giovanissimi.
Vive la sua infanzia in giro per l’Italia. Viene costretto ad abbandonare gli studi nel 1904 per trovare un impiego.
Nel frattempo però continua a scrivere. Nel 1902 pubblica le sue prime poesie in dialetto romanesco.
Sergio Corazzini diviene un punto di riferimento nel gruppo degli intellettuali romani: trascorre infatti con loro serate discutendo spesso di poesia insieme a Corrado Govoni, Fausto Maria Martini e Fausto Maria Martini.
Nel 1905 fonda insieme agli amici la rivista «Cronache latine» che però non ha molto successo.
L'anno seguente, è il 1906, viene ricoverato per tubercolosi. Prova a curarsi ma purtroppo senza successo.
Sergio Corazzini muore giovanissimo a Roma il 17 giugno 1907, all'età di soli 21 anni.
Tra le sue opere ricordiamo le raccolte poetiche:
- Dolcezze (1904 - composta da 17 liriche);
- L’amaro calice (1905 - 10 liriche);
- Piccolo libro inutile (1906 - 8 liriche): è la raccolta più famosa che comprendeva anche alcuni componimenti dell’amico Alberto Tarchiani.
Tutta la sua produzione fu poi ristampata postuma col titolo Liriche, nel 1922.
Una delle sue poesie più note è: Desolazione del povero poeta sentimentale.
Frasi di Sergio Corazzini
Tutta la dolce, rassegnata tristezza della mia vita è in un pensiero di morte.
Felicità mi spiace,
felicità è loquace
come un bimbo; l'ho a noia!
La mia rete ha ceduto,
la mia stella ha perduto
il fedele seguace.
I libri di poesia da me pubblicati sono lo specchio umile della mia semplice anima.
Io non sono un poeta.
Io non sono che un piccolo fanciullo che piange.
Vedi: non ho che lagrime da offrire al Silenzio.
Madonna, se il cuore v'offersi,
il cuore giovine e scarlatto,
e se voii, con magnifico atto,
lo accettaste insieme a' miei versi
di fanciullo poeta, e se voi
con l'olio del vostro amore
teneste vivo il suo splendore
e lo appagaste de' suoi
capricci assiduamente,
perché ieri lo faceste
sanguinare, lo faceste
lagrimare dolorosamente?
Foto e immagini di Sergio Corazzini
