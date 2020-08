Biografia

Warren Edward Buffett, nato ad Omaha (Nebraska, U.S.A.) il giorno 30 agosto 1930, è un imprenditore americano soprannominato l'oracolo di Omaha.

Nel 2008, con un patrimonio stimato di 62 miliardi di dollari, la rivista Forbes l'ha classificato come l'uomo più ricco del mondo.

Attraverso le strategie d'investimento insegnate da Benjamin Graham, dette del "Value investing", cioè la ricerca di titoli sottovalutati da comprare e tenere per lunghissimi periodi, Warren Buffett ha acquisito nel tempo importanti partecipazioni in colossi come Coca Cola, Gillette, McDonald's, Kirby Company e Walt Disney.

Nel 2006 ha donato 37 miliardi di dollari (il 70% del suo capitale) in azioni benefiche per aiutare le popolazioni del terzo mondo.