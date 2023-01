Biografia

Robert Lee Frost nasce il 26 marzo del 1874 a San Francisco, in California, figlio di Isabelle, un'immigrata scozzese, e di William, un giornalista del "San Francisco Evening Bulletin". Trasferitosi a Lawrence, nel Massachusetts, in seguito alla morte del padre, avvenuta il 5 maggio del 1885, Robert cresce venendo istruito dal nonno. Frequenta la Lawrence High School, dove si diploma nel 1892. È proprio durante il periodo scolastico che pubblica il suo primo racconto, sul giornalino della scuola.

Successivamente Robert Frost si iscrive al Dartmouth College, ma vi rimane solo due mesi. È il tempo sufficiente per permettergli di essere accettato nella confraternita Theta Delta Chi. Tornato a casa, si dedica all'insegnamento impegnandosi in diversi lavoretti, tra cui la consegna di giornali. Tuttavia non si appassiona a nessuna delle mansioni a cui si dedica, sentendo - invece - il richiamo della letteratura.

I primi guadagni

Nel 1894 riesce a vendere per la prima volta un racconto, intitolato "My butterlfy. An elegy", che viene pubblicato sul "New York Independent". L'opera gli vale una somma di 15 dollari. Orgoglioso dell'obiettivo raggiunto, chiede a Elinor Miriam White, una ragazza di cui è innamorato, di sposarlo, ma lei rifiuta la proposta per finire il college. Quindi, Robert Frost ci riprova, quando il percorso scolastico della sua amata è ormai concluso.

La moglie Elinor

I due si uniscono in matrimonio il 19 dicembre del 1895. Elinor gli darà sei figli: Eliot, che nascerà nel 1896 ma morirà di colera nel 1904; Lesley, che nascerà nel 1899; Carol, che nascerà nel 1902 ma morirà suicida nel 1940; Irma, che nascerà nel 1903; Marjorie, che nascerà nel 1905; e Elinor, che nascerà nel 1907 ma morirà solo tre giorni dopo il parto.

Tra il 1897 e il 1899 Frost frequenta l'Università di Harvard, ma è costretto ad abbandonarla a causa di uno stato di salute cagionevole. Si dedica, quindi, ai lavori della fattoria che suo nonno ha comprato per lui e Elinor poco prima di morire. Nel frattempo continua a scrivere: è in questo periodo che porta a termine molti dei suoi romanzi che diventeranno famosi in seguito. Con il passare del tempo, tuttavia, la vita in fattoria lo soddisfa sempre meno, e così Robert Frost decide di tornare a insegnare. Lo fa alla Pinkerton Academy del New Hampshire, dove rimane tra il 1906 e il 1911. Poi si sposta alla New Hampshire Normal School di Plymouth.

In Inghilterra

Nel 1912 si imbarca con la sua famiglia verso la Gran Bretagna, stabilendosi a Beaconsfield, una piccola cittadina poco fuori Londra. L'anno seguente pubblica il suo primo libro di poesie, intitolato "A boy's will". In questo periodo Robert Frost ha l'opportunità di stringere molte relazioni importanti, conoscendo Edward Thomas, che sarà di ispirazione per "The road not taken" (una delle sue poesie più note), ma anche T.E. Hulme ed Ezra Pound.

Proprio Pound sarà il primo americano a scrivere una recensione positiva sul lavoro di Frost, anche se in seguito i rapporti tra i due si incrineranno. Nel 1914 Robert riesce a dare alle stampe il suo secondo libro di poesie, denominato "North of Boston".

Il ritorno negli Stati Uniti

Nel 1915 torna negli Stati Uniti, dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e compra una fattoria a Franconia, nel New Hampshire. Qui affianca alla carriera di scrittore quella di insegnante e conferenziere. Tra il 1916 e il 1920 insegna inglese all'Amherst College, nel Massachusetts.

Nel 1924 Robert Frost vince il primo dei suoi quattro premi Pulitzer grazie al libro "New Hampshire: a poem with notes and grace notes" (si ripeterà nel 1931 con "Collected poems", nel 1937 con "A further range" e nel 1947 con "A witness tree").

Per più di quarant'anni, a partire dal 1921 e fino al 1963, trascorre praticamente ogni estate e ogni autunno insegnando alla Bread Loaf School of English del Middlebury College nel Vermont, a Ripton, e sempre nel 1921 accetta un posto da insegnante all'Università del Michigan. Nel 1940 compra un terreno di due ettari in Florida, a Miami, chiamandolo Pencil Pines: da quel momento in avanti passerà ogni inverno qui.

I riconoscimenti

In seguito Frost si vede assegnare da Harvard una laurea ad honorem. Saranno più di quaranta le lauree che gli verranno conferite in giro per il mondo, incluse quelle attribuitegli dagli atenei di Cambridge, di Oxford e di Princeton. Nel 1960 viene premiato con la Congressional Gold Medal degli Stati Uniti, che gli viene concessa come riconoscimento della sua poesia, che ha arricchito la cultura americana e la filosofia mondiale.

Nel 1962 riceve la Edward MacDowell Medal per il suo importante contributo alle arti. Il 20 gennaio del 1961, all'età di ottantasei anni, Robert legge una delle sue opere più celebri, "The gift outright", in occasione dell'insediamento del nuovo presidente americano John Fitzgerald Kennedy.