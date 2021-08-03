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Filippo Ganna

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Biografia

Filippo Ganna nasce a Verbania il 25 luglio 1996. Atleta italiano, ciclista su strada e pistard, nella sua carriera ha guadagnato più di un titolo mondiale. Scopriamo di seguito, in questa breve biografia, di più sulla carriera di questo grande atleta.

Filippo Ganna

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Gli esordi di Filippo Ganna

Il talento di Filippo esplode sin dalla giovane età. Gareggia nella categoria Allievi con la squadra Pedale Ossolano dal 2011 al 2012; in questo periodo ottiene 20 vittorie così distribuite: sei al primo anno e quattordici al secondo. Tra queste ultime vi è il campionato nazionale a cronometro.

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Debutta nel 2013 tra gli Juniores con la Castanese Verbania, di Alberto Donini e Terenzio Baronchelli. Raccoglie sei successi: cinque di questi a cronometro. L'anno seguente, nel 2014, vince sette gare su strada, fra cui il titolo nazionale contro il tempo e la Chrono des Nations di categoria. Consegue anche il titolo di campione nazionale Juniores di inseguimento individuale.

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La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 Filippo Ganna fa il suo esordio nella categoria Under-23. La sua nuova squadra è la Viris Maserati-Sisal Matchpoint di Vigevano. Nella nuova stagione si aggiudica tre corse, tra cui la Chrono Champenois a Bethény. Nella seconda parte di stagione gareggia come stagista per la Lampre-Merida, formazione World Tour diretta da Giuseppe Saronni. Ganna partecipa anche alla cronometro Under-23 dei campionati del mondo di Richmond.

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La carriera da professionista di Filippo Ganna

Filippo diventa ciclista professionista su strada dal 2017. È un passista specializzato nelle prove a cronometro. In questa specialità diviene campione italiano nel 2019 e 2020; vince una medaglia di bronzo ai mondiali del 2019 nello Yorkshire; ottiene poi una medaglia d'oro nel 2020, in casa, ad Imola.

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Nell'anno 2020 inoltre vince quattro tappe al Giro d'Italia: tre di esse sono tappe a cronometro; vince anche due tappe al Giro d'Italia 2021, entrambe a cronometro.

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Su pista si laurea quattro volte campione del mondo di inseguimento individuale, negli anni 2016, 2018, 2019 e 2020. Fa registrare anche il record del mondo di specialità (4'01"934), a Berlino nel febbraio 2020.

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Gli anni 2020

Nel mese di maggio 2021 prende parte al Giro d'Italia: è la sua seconda partecipazione alla competizione. Vince la prima tappa, una cronometro individuale, e indossa la maglia rosa.

Vince anche la cronometro conclusiva a Milano, stabilendo il record di 5 cronometro al Giro vinte consecutivamente, battendo il record che era di Francesco Moser.

Partecipa poi ai campionati nazionali a cronometro, in cui però giunge solo quarto alle spalle di Matteo Sobrero, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo.

Poche settimane dopo vola in Giappone con la squadra azzurra per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 3 agosto 2021, nel corso della semifinale olimpica dell'inseguimento a squadre contro la Nuova Zelanda (in squadra con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan) il team italiano spinto dall'energia esplosiva di Filippo Ganna batte il record del mondo di oltre due secondi, qualificandosi per la finale. Nella finale del che si disputa il giorno successivo (4 agosto) il quartetto azzurro si aggiudica la medaglia d'oro; fissa nel contempo il nuovo record del mondo.

Passano solo poche settimane e il 19 settembre 2021, a Zolder (in Belgio), Ganna si riconferma campione mondiale a cronometro su strada, arrivando davanti ai due atleti di casa Wout Van Aert e Remco Evenepoel. Filippo diventa così il primo atleta italiano a vincere due medaglie d'oro nella prova a cronometro di un mondiale.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, durante la prima giornata (27 luglio) conquista la medaglia d'argento nella gara a cronometro, dietro al belga Remco Evenepoel.

Vita privata e curiosità

Ganna è fidanzato dal 2014 con Carlotta Morino, nata a Biella il 6 ottobre 1995. È molto legato alla famiglia, papà Marco e mamma Daniela, e anche alla sorella Carlotta Ganna. Quest'ultima in un'intervista del 2021 ha rivelato le passioni del fratello Filippo; tra esse ci sono: il barbecue, il fai da te, il lego, la Nutella e i cani di famiglia, Mia e Blu.

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