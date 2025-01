20 gennaio 1940 85 anni fa In una villa nel quartiere Wannsee di Berlino ha luogo un incontro di ufficiali nazisti per decidere le modalità della "soluzione finale della questione ebraica": la popolazione ebrea sarebbe stata concentrata nei ghetti, poi nei campi di concentramento, per il loro sfruttamento e infine sistematicamente sterminata. Leggi l'articolo La conferenza di Wannsee per la "soluzione finale della questione ebraica"

20 gennaio Il santo di oggi Fabiano Ss. Sebastiano

20 gennaio 1998 27 anni fa Va in onda la prima puntata di DoReCiakGulp, celebra rubrica del sabato del Tg1 Rai, curata da Vincenzo Mollica. Leggi la biografia Vincenzo Mollica

20 gennaio 2017 8 anni fa El Chapo viene estradato negli USA, a New York, per rispondere delle accuse come signore della droga, capo del cartello di Sinaloa. Leggi la biografia El Chapo

20 gennaio 2017 8 anni fa Inizia il mandato di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Leggi la biografia Donald Trump

20 gennaio 1996 29 anni fa Yasser Arafat è eletto presidente dell'Autorità palestinese. Leggi la biografia Yasser Arafat

20 gennaio 1967 58 anni fa Viene pubblicato in Inghilterra l'album dei Rolling Stones "Between the Buttons". Leggi l'articolo Breve storia dei Rolling Stones

20 gennaio 1964 61 anni fa Viene pubblicato "Meet the Beatles!", il secondo album dei Beatles uscito negli USA. Il primo album era stato pubblicato solo dieci giorni prima con il titolo "Introducing the Beatles". Leggi l'articolo Breve storia dei Beatles

20 gennaio 1958 67 anni fa Elvis Presley riceve la cartolina di leva militare. Leggi la biografia Elvis Presley

20 gennaio 1945 80 anni fa Franklin Delano Roosevelt diviene presidente degli Stati Uniti per la quarta volta. E' l'unico presidente a ricoprire la carica per più di due mandati. Leggi la biografia Franklin Delano Roosevelt

20 gennaio 1937 88 anni fa Franklin Delano Roosevelt diventa per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti. Con il suo secondo mandato inizia la prassi per cui ogni Presidente USA, una volta eletto, comincia il proprio mandato il 20 gennaio dell'anno successivo all'elezione. Leggi la biografia Franklin Delano Roosevelt

20 gennaio 1892 133 anni fa A Springfield, Massachusetts viene disputata la prima partita ufficiale di pallacanestro. Leggi l'articolo Storia della pallacanestro

20 gennaio 1858 167 anni fa Papa Pio IX pubblica la Lettera Enciclica Cum nuper, sulle calamità naturali occorse nel Regno delle Due Sicilie, sulla necessità di sempre maggiore cautela nella scelta degli ordinandi, vista la cattiva condotta di certa parte del clero locale. Leggi la biografia Papa Pio IX