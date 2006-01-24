Giovanni Della Casa
Biografia
Giovanni Della Casa, o più semplicemente conosciuto come Monsignor Della Casa nasce a Borgo San Lorenzo (Firenze) presumibilmente il 28 giugno 1503.
Studia dapprima a Bologna, poi a Firenze, sotto la guida di Ubaldino Bandinelli, che lo indirizza verso le materie umanistiche e letterarie.
Insieme a Ludovico Beccadelli, amico del Bandinelli, Giovanni Della Casa si appassiona e viene assorbito dalla lettura dei classici latini, per un periodo lungo due anni.
Dopo avere dedicato particolare attenzione allo studio della lingua greca classica a Bologna, nel 1532 Della Casa intraprende la carriera ecclesiastica a Roma.
Diventa Arcivescovo di Benevento nel 1544 e, sempre nello stesso anno, nunzio apostolico a Venezia.
Nel capoluogo Veneto redige l'introduzione dei tribunali dell'Inquisizione, appronta alcuni famosi processi e tenta la creazione di una lega contro Carlo V.
È proprio in questi anni che scrive numerosi versi e trattati tuttavia, quando Giulio III viene eletto papa, la sua fortuna declina.
Della Casa decide quindi di ritirarsi in una villa nella Marca Trevigiana dove si dedica ai suoi studi. Qui scrive la sua opera più famosa: "Galateo overo de' costumi", ancora oggi notissima e conosciuta semplicemente come "Galateo", manuale di belle maniere. È il 1558; l'opera verrà pubblicata postuma e godrà fin da subito di un grande successo che si estenderà a tutta l'Europa.
In seguito papa Paolo IV, succeduto a Giulio III, richiama Monsignor Della Casa a Roma, come segretario di stato Vaticano.
Morirà poco dopo, a Roma, il 14 novembre 1556.
Frasi di Giovanni Della Casa
Con ciò sia cosa che tu incominci pur ora quel viaggio del quale io ho la maggior parte, sì come tu vedi, fornito, cioè questa vita mortale, amandoti io assai, come io fo, ho proposto meco medesimo di venirti mostrando quando un luogo e quando altro, dove io, come colui che gli ho sperimentati, temo che tu, caminando per essa, possi agevolmente o cadere, o come che sia, errare: acciò che tu, ammaestrato da me, possi tenere la diritta via con la salute dell'anima tua e con laude et onore della tua orrevole e nobile famiglia. E perciò che la tua tenera età non sarebbe sufficiente a ricevere più prencipali e più sottili ammaestramenti, riserbandogli a più convenevol tempo, io incomincerò da quello che per aventura potrebbe a molti parer frivolo: cioè quello che io stimo che si convenga di fare per potere, in comunicando et in usando con le genti, essere costumato e piacevole e di bella maniera: il che non di meno è o virtù o cosa molto a virtù somigliante.
Chi sa carezzar le persone, con picciolo capitale fa grosso guadagno.
Il profferire il tuo consiglio, non richiesto, niuna altra cosa è che un dire di essere più savio di colui, cui tu consigli; anzi un rimproverargli il suo poco sapere e la sua ignoranza.
Sono ancora di quelli che così si dimenano e scontorconsi e prostendonsi e sbadigliano.
I potenti le fatiche e i servizi da' bassi ricercano; i bassi all'incontro ricchezza e dignità da' potenti desiderano.
Le meretrici, quanto più di vergogna hanno, tanto sono da meno; perciocché l'officio loro è di compiacere per denari a chiunque le richiede; perciò lo avere vergogna, quantunque per sé cosa lodevole sia, men compiute nell'officio loro a fare ne le viene; laddove l'esserne senza, che di natura sua è biasimevole, da molto più divenire le fa.
Tra coloro che di ricchezze e d'autorità diseguali sono,... non è amore, ma utilità.
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